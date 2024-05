Evo što svakako trebate imati u putnoj ljekarni: Pribor za rane, lijek za temperaturu i zubobolju

Većinu lijekova koji nam mogu zatrebati na putu obično možemo nabaviti u ljekarni na licu mjesta, no uvijek je dobro pripremiti etui s redovnom terapijom i osnovnim priborom za zbrinjavanje manjih rana te lijekovima koji mogu pomoći ako vas proljev ili zubobolja iznenade usred vikenda, savjetuje dr. Ksenija Krajina Pokupec, liječnica obiteljske medicine i fitoaromaterapeutkinja iz savjetovališta Botana.

- U putnoj ljekarni obavezno se treba naći pribor za saniranje manjih rana i posjeklina: igla i konac, škare, jedan široki zavoj te nekoliko sterilnih tupfera gaze. Dobro je imati i paket flastera za zaštitu manjih ogrebotina. Ne zaboravite na sprej za sterilizaciju rana te neku mast s antibiotskim djelovanjem, kako bi se izbjegle upale, savjetuje naša sugovornica. Dobar izbor je, na primjer, Synopen, koji može biti koristan i kod neugodnih uboda kukaca.

U putnoj ljekarni svakako bi se trebao naći lijek na bazi paracetamola, za snižavanje temperature. Dobro je imati i lijekove na bazi ibuprofena, za slučaj iznenadne zubobolje. S obzirom na to da na putu postoji rizik od crijevnih ili želučanih viroza te trovanja hranom, dobro je imati i neki od preparata koji zaustavljaju mučninu i obnavljaju crijevnu floru, odnosno tablete za zaustavljanje proljeva. Ako inače imate problema sa zatvorom, pripremite se i za tu opciju.

- Za slučaj proljeva i povraćanja dobro je ponijeti sredstvo za rehidraciju, pogotovo ako putujete s malom djecom, jer povraćanje i proljev kod njih brzo mogu dovesti do dehidracije. U nekim slučajevima, uz lijekove si možete pomoći i biljnim pripravcima. Na primjer, i kod proljeva i kod zatvora odlična je pomoć čaj od klinčića. Također, ponesete li i komadiće pravog klinčića u nekoj bočici, imate i prvu pomoć u slučaju zubobolje: Lagano ga žvačite kako bi ulje koje klinčić ispusti ublažilo bol. No, imajte na umu da je to samo prva pomoć dok ne dođete do zubara, dodaje naša sugovornica.

Ako planirate odlazak u prirodu ili šetnje na suncu, svakako ponesite sredstvo za zaštitu od krpelja i drugih insekata. Ljudi koji su već imali jače alergijske reakcije na ubode insekata trebali bi ponijeti sa sobom i neki antihistaminik, upozorava dr. Ksenija Krajina Pokupec. Također, ne zaboravite sredstvo za zaštitu od štetnog sunčevog zračenja, s visokim zaštitnim faktorom.

- Prije putovanja obavezno provjerite jeste li ponijeli dovoljno lijekova iz redovne terapije koju inače koristite, posebno one za dijabetes, povišeni tlak i slično. Naime, uvijek je dobro ponijeti dovoljan broj tableta za slučaj da se putovanje produlji dva, tri dana u odnosu na očekivanja, kako u slučaju nekih komplikacija na putu ne biste morali hitno tražiti ljekarne - podsjeća sugovornica. Kad je o redovnoj terapiji riječ, nastojte se držati načina uzimanja koji vam je prepisao liječnik, što znači da lijekove treba popiti i tijekom putovanja kad je to potrebno.

Ako imate problema s mučninom na putu, obavezno ponesite i lijekove koji ublažavaju taj problem. Ako nećete biti u automobilu, autobusu ili na brodu baš cijelo vrijeme, problem možda mogu ublažiti i bomboni od peperminta ili đumbira, a ako je predviđena dulja vožnja, nabavite lijekove baš za tu namjenu.