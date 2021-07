Svako putovanje mijenja uvjete okoline na koje smo navikli, pa je povezano s određenim zdravstvenim rizicima. To pogotovo vrijedi u današnje vrijeme, kad postoje mogućnosti brzog putovanja i u najudaljenije dijelove Zemlje. No, ne mora se odmah raditi o tropskim bolestima. Čak ako putujete u neku od susjednih zemalja, na putovanjima smo često podložniji bolestima. Zato je prije odlaska na putovanje važno informirati se o mogućim rizicima koje ono donosi te provesti preventivne zaštitne mjere, podsjećaju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Kako biste rizike na putovanju sveli na najmanju moguću razinu, posavjetujte se sa specijalistom epidemiologom u ambulanti za cijepljenje prije odlaska na put, najbolje 4 do 6 tjedana prije putovanja. Naravno, ako to niste u mogućnosti, vrijedno je čak i dan prije puta potražiti savjet.

Specifični savjeti o obveznim i preporučljivim cijepljenjima i o potrebi za preventivnim uzimanjem lijekova ovise o odredištu, trajanju putovanja, uvjetima smještaja, razlozima putovanja, sezoni i trenutnoj epidemiološkoj situaciji, te se mogu donijeti tek na temelju izravnog razgovora putnika i liječnika u ambulanti za cijepljenje. Za sve informacije oko toga možete se obratiti Službi za epidemiologiju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na telefon 01/ 46 83 005/ ili 01/46 83 004. Relevantne informacije možete pronaći i na stranicama Zavoda http://hzjz.hr/ i http://javno-zdravlje.hr/ ili u Službi za epidemiologiju u Zavodu za javno zdravstvo u Vašoj županiji ili Gradu Zagrebu.

Evo općih savjeta koje trebate imati na umu prije polaska na put

• Bez obzira na to gdje putujete, uvijek provjerite pokriva li vaše zdravstveno osiguranje troškove zdravstvenih usluga koje ćete možda trebati na putu (liječenje u slučaju bolesti ili nesreće, liječenje u bolnici, povratak u domovinu zbog zdravstvenih razloga, itd.). Prije puta informirajte se u putničkoj agenciji i svakako ugovorite zdravstveno osiguranje koje odgovara mjestu odredišta

• Prije puta potražite savjet u Službi za epidemiologiju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili Službi za epidemiologiju u Zavodu za javno zdravstvo u vašoj županiji ili Gradu Zagrebu.



• Posavjetujte se kod liječnika epidemiologa koja cjepiva trebate primiti s obzirom na odredište na koje putujete

• Zdravstveni rizici povezani s putovanjem veći su kod nekih putnika: Djece, trudnica, starijih osoba, invalidnih osoba, te onih koji boluju od kroničnih bolesti. Za te putnike, osim općenitih savjeta, neophodan je i savjet vezan uz njihovo zdravstveno stanje s obzirom na dob, bolest ili određeno stanje, te se preporučuje da ponesu kratku povijest bolesti

• Ako uzimate trajnu terapiju, ovisno o duljini boravka, ponesite sa sobom dovoljno lijekova koje pijete te čitko ispisanu liječničku preporuku sa generičkim imenom lijeka i dozom, te kratku povijest bolesti

• Sve lijekove koje nosite sa sobom, držite u ručnoj prtljazi kraj sebe



• Budite oprezni na suncu: Zaštitite se od sunca i izbjegavajte prekomjerno izlaganje suncu pogotovo između 11 i 15 sati. Sunce je od iznimnog značaja za život, odmor i opuštanje, no pazite opekotine izazvane suncem ne samo da mogu pokvariti raspoloženje,

nego učestale opekotine, dugoročno gledano, enormno mogu povećati rizik od nastanka raka kože. Posebno su ugrožena djeca i mladi do 15 godina. Ako putujete u tropske krajeve, imajte na umu sljedeće: što je vaša destinacija bliža ekvatoru, to je sunčevo zračenje intenzivnije, a time i opasnije. Reflektirajuće površine poput vode ili pijeska mogu višestruko povedati jačinu zračenja.

Stoga je najbolja trostruka zaštita:

- upotrebljavajte proizvode za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, namažite se već sat vremena prije izlaganja suncu i redovito obnavljajte kremu

- nikad se nemojte sunčati predugo i nipošto oko podneva

- posebno izložene dijelove tijela (glavu, ruke i ramena) zaštitite prikladnom odjećom, a kod male djece, obratite pozornost da imaju kapicu, duge rukave i nogavice i visoki zaštitni faktor!



• Pazite što pijete na putu - najbolje je konzumirati vodu iz originalno zatvorenih boca, ili druga 'flaširana' pića. Alkohol konzumirajte umjereno, oprez zbog dehidracije, pogotovo u vrućoj klimi

• Budite oprezni s hranom koju konzumirate na putu

• Pazite na spolno prenosive bolesti – primjena latex prezervativa (kondoma) znatno smanjuje rizik od spolno prenosivih bolesti i učinkovita je mjera osobne zaštite (najbolje je da ih ponesete sa sobom jer možda nisu dostupni u zemlji u koju putujete, a i kvaliteta im se može razlikovati)

• Raspitajte se o dostupnosti medicinske službe u zemlji u koju putujete

• Informirajte se o lokalnim običajima zemlje u koju putujete.

Mogući rizici

Zbog klimatskih i drugih osobitosti zemlje u koju putujete, a i zbog naravi samog puta, tamo postoji povećana opasnost od nekih zaraznih bolesti. To su:

a) skupina crijevnih zaraznih bolesti

b) bolesti koje su posljedica dodira s životinjama

Međunarodna potvrda o cijepljenju

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanja u pojedine zemlje putnik je dužan cijepiti se i pribaviti dokaz o tome ( 'narančasta' knjižica cijepljenja ).

Što se treba naći u putnoj ljekarni

• Uzmite dovoljne količine lijekova koji su vam prepisani

• Antiseptični sprej za dezinfekciju rana

• Materijal za previjanje: flaster, sterilne komprese, elastični zavoj, leukoplast

• Lijek protiv bolova/vrućice, poput paracetamola

• Prašak s elektrolitima za nadoknadu izgubljenih minerala, u slučaju proljeva

• Sredstvo koje ublažuje tegobe nakon uboda insekata

• Lijekove koje vam preporuči liječnik, ovisno o zemlji u koju putujete

Mjere opreza pri povratku

Radi vlastite sigurnosti i sigurnosti vaše obitelji, te sigurnosti cijele zemlje, potrebno je, a i zakonom obavezno, javiti se po povratku u zemlju na kontrolni zdravstveni pregled kod nadležnog epidemiologa, bez obzira je li vam na granici uručen pismeni poziv (rješenje) ili ne.

Povišena tjelesna temperatura nakon povratka (čak 3 mjeseca do godine dana nakon povratka) iz područja endemičnih za malariju (zemlje tropskog i suptropskog područja) predstavlja hitno i ozbiljno stanje i neophodno je odmah potražiti liječničku pomoć.