Evo što vam oblik stolice može reći o vašem stanju organizma

Tijelo ima načine komuniciranja koji, ako ih znate iščitati, mogu biti od velike pomoći kvaliteti života. U tom smislu često se zaboravlja na probavu, i stolicu.

1. Bijela stolica

Bijela ili stolica glinene boje su abnormalne i mogu ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem, budući da je takav ton pokazatelj da jetra ne proizvodi žuč ili žuč ne teče u tanko crijevo kako bi razgradila hranu. Žuč je ključna probavna tekućina koju proizvodi jetra, a koja se pohranjuje u žučnom mjehuru i daje stolici normalnu smeđu boju tijekom probave.

Bolesti jetre, poput hepatitisa ili ciroze, mogu biti uzrok bijele stolice. Osim toga, određeni lijekovi i tvari, poput barija koji se koristi u rendgenskim snimkama probavnog trakta i određenih antacida koji sadrže aluminijev hidroksid, također mogu promijeniti boju stolice. Ako se pojavi bijela stolica, važno je odmah potražiti liječničku pomoć kako bi se otkrio temeljni uzrok.

Foto: Dremstime

2. Stolica zelene boje

Prema liječnicima, boja i nijansa stolice mogu varirati iz dana u dan i to je normalno jer se stvari stalno mijenjaju. A te promjene, i pojava zelene stolice, mogu uzrokovati konzumiranje zelene hrane, poput brokule, kelja i špinata. Klorofil koji ovom povrću daje zelenkastu boju također može obojiti i stolicu. Upotreba antibiotika može utjecati na probavu i također utjecati na boju. To je zato što ti lijekovi mogu promijeniti bakterijsku floru u crijevima, što može rezultirati zelenkastom nijansom stolice.

Osim toga, neki lijekovi mogu uznemiriti želudac i uzrokovati proljev zelenkaste boje zbog prisutnosti žuči. Promjene u boji također mogu biti znak moguće infekcije ili zdravstvenog problema. Prisutnost zelenkaste nijanse može biti znak bakterijske, virusne ili parazitske infekcije u tijelu, koja može generirati brzi odgovor prolaska crijevnog sadržaja i neapsorbirane žuči. U takvim slučajevima, ova i druge tekućine se ne apsorbiraju pravilno u crijevima, što može rezultirati zelenom ili vodenastom stolicom.

3. Žuta stolica

Jedan od najčešćih razloga za žuti izmet je prehrana bogata mastima. Međutim, može biti uzrokovan i raznim zdravstvenim stanjima. Prema stručnjacima, to su bolesti jetre i žučnog mjehura, poremećaji gušterače, celijakija, Gilbertov sindrom, giardijaza, stres i loša prehrana.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

4. Crna stolica

Crna stolica može biti posljedica konzumiranja tamno obojene hrane i pića, poput cikle, ili dodataka prehrani poput željeza. Međutim, to može biti i znak krvarenja u gornjem dijelu gastrointestinalnog trakta. Ako je stolica crna i neugodnog mirisa, to može ukazivati na temeljni zdravstveni problem, kao što je peptički ulkus, gastritis, upala, polipi debelog crijeva. Ako je to slučaj, važno je posavjetovati se s liječnikom koji može preporučiti endoskopiju ili kolonoskopiju kako bi se otkrio izvor problema.

5. Crvenkasto-žuta stolica

Defekacija crvenog izmeta može biti zbunjujuća i zabrinjavajuća. Iako ponekad može biti posljedica konzumacije crvene hrane ili bojila, koji sadrži bizmut, to također može biti znak krvarenja u donjem dijelu gastrointestinalnog trakta. Uzroci potonjeg mogu biti hemoroidi, pukotine u debelom crijevu ili znakovi upale u crijevima, krvarenje u želucu ili crijevima.

Ako primijetite jarko crvene pruge na toaletnom papiru ili u WC školjki, a imate bol ili svrbež, to je vjerojatno zbog hemoroida ili analne fisure. To također može biti posljedica upale u crijevima. No, ako crvenu stolicu prati povišena tjelesna temperatura i malaksalost ili ako krv izgleda kvrgavo poput taloga kave, stručnjaci preporučuju da se odmah javite liječniku jer to može biti znak unutarnjeg krvarenja u probavnom traktu.

6. Tvrda stolica

Ako je stolica mala, tvrda i nalik kuglicama, vjerojatno imate zatvor ili smanjenu učestalost pražnjenja crijeva. To se obično događa kada je prehrana siromašna vlaknima. Ostali čimbenici koji na to mogu utjecati uključuju hidrataciju i tjelesnu aktivnost. Osim toga, zatvor mogu uzrokovati određeni lijekovi ili medicinska stanja koja utječu na funkcioniranje crijeva.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

7. 'Isprekidana' stolica

Ako je stolica u obliku kobasice s pukotinama na površini, možda imate blagi zatvor zbog loše prehrane ili dugotrajnog sjedenja. Ove su stolice uobičajene u slučajevima funkcionalnog zatvora, uzrokovanog prehranom ili načinom života, i mogu ukazivati na to da je stolica bila u crijevima oko sedam dana prije nego što je izbačena.

8. Mekana i glatka stolica

Zdrave stolice obično su u obliku kobasice, otprilike široke poput banane. Kada se isperu, trebale bi zadržati svoj oblik i imati odgovarajuću količinu vode i hranjivih tvari. Idealna je konzistencija slična mekom sladoledu. Osim toga, imati zdrav, normalan crijevni sustav znači imati stolicu svakih jedan do tri dana.

9. Stolica u obliku kapljica

Kada je stolica mekane konzistencije i pada u obliku malih kapljica s jasnim rubovima, smatra se da je labava. Normalno je da ljudi koji idu na zahod dva ili tri puta dnevno dožive ovu vrstu pražnjenja crijeva, posebno nakon velikih obroka. Mekana stolica u ovom obliku prolazi lako i bez napora.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

10. Mekana stolica nalik proljevu

Mekana stolica u 'komadićima' rana je faza proljeva. To se može dogoditi kada debelo crijevo ubrzano tjera stolicu zbog nagle promjene u prehrani ili razini tjelesne aktivnosti ili kada prolazite kroz stresne situacije. Kada se pojavi rijetka stolica, može biti teško kontrolirati hitnost ili vrijeme pražnjenja. Kada tijelo doživi stres ili nije naviknuto na određenu prehranu i način života, može izlučivati stolicu brže nego inače. Ako ne ostane dovoljno dugo u crijevima, nije ispravno prerađeno i može sadržavati vodu i hranjive tvari koje još nisu apsorbirane.

11. Tekuća stolica

Kada stolica postane vodenasta i izmakne kontroli, vi ste u uznapredovalom stadiju proljeva. Ovo stanje je uzrokovano iritacijom tankog crijeva, što uzrokuje prolaz tekućine kroz tijelo bez odgovarajuće obrade. Iako se dio može apsorbirati u debelom crijevu, većina se nakuplja u rektumu i uzrokuje iznenadni, teški proljev.