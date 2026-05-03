Evo što vam vaša koža može otkriti o stanju organizma

Vaša koža je više od puke zaštitne barijere - ona je prozor u vaše cjelokupno zdravlje. Iako često probleme s kožom smatramo isključivo kozmetičkim, oni zapravo mogu biti pokazatelji dubljih zdravstvenih problema. Od kronične upale i nedostatka hranjivih tvari do autoimunih stanja i hormonske neravnoteže, vaša koža često odražava ono što se događa unutar tijela.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO 37-godišnja britanka tvrdi: Tajna mog mladolikog izgleda je trljanje leda po licu | Video: 24sata/pixsell

Kako koža odražava unutarnje zdravlje?

Koža je najveći organ tijela i igra ključnu ulogu u regulaciji temperature, sprječavanju gubitka vode i zaštiti od prijetnji iz okoliša. Ali zdravlje kože usko je povezano s unutarnjim sustavima tijela, uključujući endokrini, probavni, imunološki, krvožilni te jetru i bubrege. Neki uobičajeni znakovi kože mogu vam ukazati na to trebate li posjetiti dermatologa ili liječnika. Ovo su neki od problema povezani sa zdravstvenim problemima.

Foto: Dreamstime

1. Akne i hormonska neravnoteža

Hormonske fluktuacije povećavaju proizvodnju ulja i izazivaju akne, posebno oko brade, čeljusti i obraza. Temeljni problemi na koje mogu ukazivati su: sindrom policističnih jajnika (PCOS), disfunkcija štitnjače, povećane razine androgena, promjene menstrualnog ciklusa.

Liječenje se za hormonske akne provodi oralnim kontraceptivima, za odčepljivanje pora preporučuju se retinoidi i benzoil peroksid, a općenito može pomoći protuupalna prehrana bogata lisnatim povrćem i omega-3 masnim kiselinama.

2. Suha, perutava koža i nedostaci u prehrani

Suha koža može biti znak dehidracije ili nedostatka esencijalnih hranjivih tvari. Uzrok može biti nedostatak vitamina A, C ili E, nedostatak esencijalnih masnih kiselina (omega-3) ili željeza. Rješenje je redovita hidracija, povećajte unos masne ribe, orašastih plodova i lisnatog povrća te koristite hidratantne kreme bogate ceramidima za jačanje kožne barijere.

3. Tamne mrlje ili hiperpigmentacija i endokrini poremećaji

Melazma (tamne mrlje na licu) i hiperpigmentacija često su povezane s hormonalnim promjenama i metaboličkim problemima. Mogu se pojaviti u trudnoći, a uzrok mogu biti i Addisonova bolest (nedostatak kortizola) ili inzulinska rezistencija. Liječi se lokalnim tretmanima hidrokinonom ili vitaminom C te kemijskim pilingom i laserskom terapijom za tvrdokornu pigmentaciju. Ponekad je potrebno liječiti temeljnu hormonsku neravnotežu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Osip i autoimuna stanja

Kronični osip koji ne reagira na tipične tretmane može biti znak preaktivnog imunološkog sustava. U pitanju mogu biti lupus (osip u obliku leptira na licu) psorijaza (debele, ljuskave mrlje) ili dermatomiozitis (ljubičasto-crveni osip na kapcima i zglobovima). Kako bi se smanjile upale potrebno je promijeniti načina života, a liječenje se provodi lokalnim steroidima i imunomodulatorima te protuupalnim lijekovima.

5. Žutilo kože i bolest jetre

Žutilo kože i očiju znakovi su povišene razine bilirubina, često uzrokovane disfunkcijom jetre. Temeljni problemi su hepatitis, ciroza jetre i bolest žučnog mjehura. Ako uočite ovaj simptom odmah potražite liječničku pomoć. Izbjegavajte alkohol i prerađenu hranu, a funkciju jetre poboljšajte uravnoteženom prehranom i hidratacijom

6. Crvena, zajapurena koža i kardiovaskularno zdravlje

Uporno crvenilo ili iritacija mogu ukazivati ​​na visoki krvni tlak ili slabu cirkulaciju. Osim hipertenzije, ovaj simptom mogu uzrokovati rozacea (povezana sa zdravljem crijeva i krvnih žila) kao i povećani stres i razina kortizola. Koristite blage proizvode za njegu kože kako biste smanjili crvenilo i posavjetujte se s liječnikom kako biste pratili zdravlje srca.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

7. Natečene oči i loša funkcija bubrega

Oticanje oko očiju, posebno ujutro, može signalizirati zadržavanje tekućine i lošu funkciju bubrega. Mogući uzroci problema su kronična dehidracija, bolest bubrega te visok unos natrija. Smanjite unos soli, ostanite hidrirani te podignite glavu dok spavate kako biste smanjili oticanje.