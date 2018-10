Evo što vi možete napraviti za spas našeg planeta od propasti

Kada bi svatko samo malo promijenio svoje navike, Zemlja bi bila puno manje zagađena. Ako ona propadne, propalo je i sve što živi na njoj. Zabrinjavajuć je IPCC izvještaj UN-a po kojemu imamo još samo 12 godina do potpune katastrofe.

Do tada će se, nastavimo li ovim tempom, naš planet toliko zagaditi svim smećem kojim ga zatrpavamo, od ugljičnog dioksida na dalje. Predviđaju da će doći do klimatskih promjena koje će dovesti do masovnog izumiranja biljnih i životinjskih vrsti, strašnih poplava i požara...

Zemlja 'puca po šavovima' samo zato što ljudi zdravo za gotovo uzimaju sve što im velike kompanije serviraju u cilju sve veće zarade.

Zamislite, je li vam potrebno baš sve to što redovito kupujete? Postoje li bolje alternative, i za vas i za Zemlju?

Na primjer, plastične vrećice ljudi kupuju iz navike, a lako bi se zamijenile platnenim torbama. Prema studiji Ujedinjenih naroda, u svijetu se na godinu potroši oko pet bilijuna plastičnih vrećica, a velika većina toga završi u moru. Stručnjaci strahuju da će do 2050. godine u moru biti više plastike nego riba.

Foto: Dreamstime

Kad malo razmislite - što nedostaje platnenim vrećicama? Osim što štedite novac jer ih ne kupujete svaki put kada idete u trgovinu, dajete i svoj mali doprinos očuvanju prirode. Prosječan čovjek potroši oko 1000 plastičnih vrećica na godinu.

Mislite li zaista da je taj šampon koji ste vidjeli na reklami baš toliko dobar? Ili krema, piling? Sve to možete kod kuće napraviti sami i imati zdraviju verziju i za sebe i okoliš, ili se okrenuti ekološki prihvatljivim proizvodima baziranima na prirodnim sastojcima - od kozmetike, deterdženata, sredstva za čišćenje, osvježivača zraka...

Umjesto malih vrećica za sendviče ili zamrzavanje, radije birajte posudice koje ćete moći iznova koristiti.

Reciklirajte i razdvajajte otpad. Pokušajte od starih stvari napraviti nešto novo što bi vam moglo koristiti.

Kada perete zube ili se tuširate, budite svjesni koliko voda može bespotrebno curiti. Zatvorite je dok četkate zube ili se sapunate. Gasite svjetlo kada niste u prostoriji, kao i kućanske aparate koje ne koristite. Umjesto klasičnih baterija koristite one koje možete puniti.

Foto: Dreamstime

Imate li malu djecu, Zemlja će vam biti zahvalna zamijenite li jednokratne pelene - platnenima. Naime, godišnje samo u Hrvatskoj u smeću završi oko 122 milijuna pelena, a svakoj treba 500 godina da se razgradi. I nije samo to, zamislite koliko se energije i vode potroši na njihovu proizvodnju. Platnene pelene, osim što čuvaju planet, sačuvat će i vaš kućni budžet jer svi jako dobro znamo koliko su pelene skupe.

Budite svjesni i toga da baloni nisu toliko slatki koliko se na prvu čine. Sve što poleti mora se negdje i spustiti - problem je što se događa nakon toga.

- Svi pušteni baloni, uključujući i one koji se prodaju pod lažnim napisom "biorazgradivi lateks", vraćaju se na zemlju i ubijaju bezbroj životinja i uzrokuju opasne nestašice struje. Baloni mogu putovati tisućama kilometara i tako onečistiti najudaljenija i najčišća mjesta na svijetu. Vrijeme je da postanemo svjesni toga - upozorava američka organizacija Ballons Blow.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Baloni pušteni u zrak nerijetko se raspadnu na nekoliko komada. Životinje balone od lateksa doživljavaju kao hranu što uzrokuje blokade njihovih crijeva i na kraju smrt. Također, trake kojima su baloni zavezani znaju se omotati oko životinje, recimo pticama oko nogu ili kljunova i tako im onemogućiti hranjenje što u konačnici vodi do smrti od gladi.

Kad god imate priliku, ostavite automobil kod kuće i hodajte ili vozite bicikl. Na taj način ćete dati svoj mali doprinos smanjenu emisije stakleničkih plinova.

Posadite koje stablo jer svakim danom ih je sve manje, a kada stabla nestanu, nestat će i život na Zemlji.