Evo što vladavina Raka znači za svaki horoskopski znak: Lavovi se okreću prošlosti, Bik raste...

Ovan

Pojavit će se doza energije koju će Ovnovi definitivno intenzivno osjećati, stoga je usmjerite produktivno tako da se dovoljno odmarate i dajte sve od sebe da slijedite planirani raspored. Ako osjetite inspiraciju, energiju iskoristite za precrtavanje stvari s popisa obaveza. Ne radite više nego što možete podnijeti. Možda ćete osjećati male poteškoće i pokrenuti neke neriješene probleme s kojima se treba pozabaviti, nemojte gurati stvari pod tepih niti se pretvarati da vam ne smetaju, dopustite osjećajima da budu takvi kakvi jesu i polako rješavajte samo ono što je u vašoj moći i što možete kontrolirati.

Bik

Ako ste se osjećali nestabilno, možete sada početi polako pokretati stvari. Iako se možda osjećate kao da ste bačeni dublje u nepoznato, tu ćete najviše rasti i pronaći svoju najveću stabilnost. Kad god smo u razdoblju zbunjenosti ili nepoznatog, tada najviše radimo na svom rastu - razmislite o tome. Ako ste preplavljeni mišlju o većoj neizvjesnosti, znajte da će vam se pružiti prilika da izgradite malo stabilnosti. Unijet ćete malo utemeljenosti i strukture u vaš život. Definitivno Bikovi prolaze kroz neke snažne transformacije, ali kada izađu iz njih, naći će se na puno boljem mjestu.

Blizanci

U ovom periodu može doći do zatišja u energiji Blizanaca. Ali to će biti kratkog vijeka jer Venera ulazi u vaš znak, a ona pojačava vaš magnetizam, povećava vašu privlačnost i šalje vam valove kreativnosti. Prvi dio sezone Raka je savršeno vrijeme za brigu o sebi. Slijedit će vas inspiracija jer će se početkom srpnja aktivirati vrata Siriusa, a to će vam poslati više inspiracije i intelektualne stimulacije. Idealno je vrijeme za pisanje, stvaranje i pokazivanje vaših ideja svijetu.

Rak

Rakovi će dobiti poticaj energije. Dobro bi bilo da provodite vrijeme u prirodi. Kao vodeni znak, prirodno ste osjetljivi i povezani sa svijetom oko sebe pa ako vam je bilo teško, svakako upotrijebite nadolazeću energiju da pomognete svom sustavu da se resetira. Mlad Mjesec pred vama, pomoći će vam da se vratite i započnete novo poglavlje u svom životu. Ako postoji nešto što želite učiniti, ili novi projekt koji biste željeli započeti, mlad Mjesec će pomoći. Kada se sezona Raka približi kraju, vjerojatno će se pojaviti ​​neka nestabilna energija. Ako već osjećate nesigurnost, učinite što možete da stvorite stabilnost i strukturu.

Lav

Lavovi će uviđati kako neke stvari dolaze do točke kulminacije i možda će osjetiti potrebu da se ponovno osvrnu na prošlost. Dobra vijest je da nema retrogradnih planeta koji im stoje na putu. Iako Neptun kreće retrogradno, to neće utjecati na vašu sposobnost da obavite stvari, dapače, možda će vam čak i pomoći otkriti gdje su se dogodile bilo kakve prijevare ili iluzije. Ako je nešto maglovito ili zbunjujuće, retrogradni Neptun zapravo može donijeti jasnoću ili čak intuitivnu inspiraciju koja vam pomaže da shvatite stvari. Dobar je trenutak da uzemljite svoju energiju i vratite se u svoje korijene.

Djevica

Sezona Raka uvijek se dobro stapa s energijom Djevica, čineći ovo harmoničnim dobom godine za njih. Ako se osjećate pomalo iscrpljeno nakon sve zaposlenosti u posljednjih nekoliko mjeseci, ovo će biti dobro vrijeme da stvorite uravnoteženiju rutinu. Osjećat ćete se uzemljenije i postavit ćete korake za stvaranje rasporeda koji će vam najbolje odgovarati. Vaša veza naći će se u fokusu. Ako je u vezi bilo ikakvih laži ili prijevara, postat ćete ih svjesni. Iako je istinu ponekad teško čuti, ona nam omogućuje da donosimo najbolje odluke. Već ste osjetljivi, a sada to može biti pojačano. Ako možete, uzmite pauzu i provodite vrijeme negdje blizu vode ili jednostavno dajte prednost opuštajućim kupkama i održavanju hidratacije.

Vaga

Vage uspijevaju kada su stvari u ravnoteži. Možda ćete trebati provjeriti postoje li neravnoteže koje bi mogle crpiti vašu energiju. Posljednjih nekoliko mjeseci donijelo je mnogo promjena i transformacija pa upotrijebite energiju sezone Raka da napunite baterije. Provedite vrijeme u blizini vode, okružite se onima koji vas podižu i čine da se osjećate dobro i radite na vraćanju ravnoteže u vaš život. Mlad Mjesec u Raku može potaknuti stvari i skrenuti vašu pozornost na dom i obiteljski život. Što god da se pojavi može zahtijevati da postavite neke granice ili da razmislite o tome čemu zaista želite dati svoje vrijeme i energiju. Pojavit će se energija koja vam može pomoći da vidite dublju istinu kada je riječ o osobi ili članu obitelji u vašem životu. Doći će i snažni valovi podrške kada je u pitanju vaša karijera. Iskoristite ovo da unaprijedite karijeru u bilo kojem smjeru koji odaberete.

Škorpion

Nitko ne može reći da se Škorpioni nisu trudili i usredotočili na svoj unutarnji rast. Nedavno su pokrenute neke transformativne energije u vašem životu. Što god se dogodilo, znajte da je ovo dio većeg ciklusa i ako tražite jasnoću, budite uvjereni da će doći kada ciklus bude gotov. U sezoni Raka, osjetit ćete lakoću u zraku. Iskoristite ovo da provedete vrijeme s prijateljima i obitelji pa čak i da se negdje malo povučete. Voda će vam uvijek biti izvor iscjeljenja i ponovnog punjenja, no možda ćete shvatiti da i planine jednako pune vaše baterije. Nakon sve ove promjenjive energije, prizemljena, stabilizirajuća energija i neki planinski krajolici mogu biti upravo ono što vam treba.

Strijelac

Sezona Raka može vam pomoći vam da unesete smirenost i lakoću u vaš život i oslobodite se svega što ste se trudili kontrolirati. Pokušajte se usredotočiti samo na ono što možete kontrolirati, a sve ostalo otpustite. Dobit ćete snažnu duhovnu i mentalnu energiju na vašem putu. Snagu možete upotrijebiti da ojačate svoje duhovno tijelo i pojačate intuiciju, ali znajte da vam može pomoći i kada je u pitanju proširenje vašeg uma. Kao Strijelac, vi ste po prirodi učenik pa ako postoji nešto što želite razumjeti ili istražiti, sada je fantastično vrijeme za poduzimanje akcija. Nemojte se suzdržavati, isprobajte kratki tečaj, pročitajte tu knjigu i vidite kamo će vas sve odvesti... Uklonite sve što vam više ne služi.

Jarac

Rak kanalizira energiju u vanjske dijelove života i odnosa Jarca. Sezona Raka također je dobro vrijeme za razmišljanje o tome podudara li se ono što vidite izvana i ono što se događa iznutra ili to dvoje rade jedno protiv drugog. Dovedite vaše prioritete u red i uskladite ih. Ovo možete osjećati kao naporan rad i može izazvati da se stvarno pojačate i preuzmete odgovornost za stvari. Povoljno je vrijeme za putovanje ili druženje s prijateljima i obitelji. Okružite se ljudima i stvarima s kojima se osjećate dobro, vi to zaslužujete.

Vodenjak

Posljednjih nekoliko godina bile su za vas izazovne. Sezona Raka Vodenjacima donosi obilje prilika za resetiranje i stupanje u kontakt sa svojom ženskom stranom. Ženska energija odnosi se na povjerenje, protok i rad u skladu s energijama svijeta oko vas. Iako je to mekana, suosjećajna, intuitivna i kreativna energija, također je nevjerojatno moćna i jaka. U vladavini Raka dobivate priliku zakoračiti u svoju žensku moć i posjedovati sve što jeste. Pokreće se vaša intuicija, pomažući vam da preuzmete kontrolu i otputujete u pravom smjeru.

Ribe

Rak je vodeni znak baš kao i Ribe, zbog čega ova sezona teče skladno. Neptun, vaš vladajući planet kreće retrogradno, no ovo bi zapravo moglo biti dobro. Neptun je planet iluzija, snova i fantazije. Kada krene retrogradno, može povećati vašu kreativnost, ali i omogućiti vam da vidite višu i dublju istinu. Stvari koje su vam bile maglovite ili zbunjujuće mogu početi imati smisla, a sve iluzije ili obmane mogu biti razotkrivene. Obratite pažnju na to kakve vijesti i spoznaje stižu za vas jer su mogući neki trenutci buđenja. Svakako odvojite vrijeme za brigu o sebi i odmor, piše Atma.

