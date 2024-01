Evo tko su najmanje i najviše ljubomorni horoskopski znakovi

Blizanci

Najmanje ljubomoran horoskopski znak su Blizanci. Rođeni u ovom znaku poznati su po svojoj dvostrukoj osobnosti, znatiželji i inteligenciji. Blizanci se obično ne osjećaju ugroženo od drugih jer znaju da svatko ima nešto jedinstveno za ponuditi. Oni mogu biti žestoko neovisni pojedinci koji se znaju brinuti za sebe i slijediti svoje ambicije. Blizanci ne osjećaju često ljubomoru. Pokreću ih vlastite motivacije i teže postizanju uspjeha ne oduzimajući ga drugima. Kada je riječ o vezama, Blizanci nisu tip koji je posesivan ili koji kontrolira; radije vjeruju i puštaju da stvari dođu na svoje mjesto bez uplitanja. Njihov bezbrižan stav pomaže im da ne brinu o tome što drugi imaju. Sve u svemu, Blizanci su samopouzdane osobe. Vjeruju u slobodu, optimizam i povjerenje umjesto da se osjećaju ugroženo od vanjskih sila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... horoskop | Video: 24sata Video

Vodenjak

Vodenjak je drugi najmanje ljubomoran horoskopski znak. Rođeni u ovom znaku poznati su po svojoj progresivnoj i inovativnoj prirodi. Ne vole biti sputani tradicionalnim vrijednostima, što znači da se rijetko osjećaju ugroženo ili ljubomorno na druge. Vodenjaci su neovisni mislioci koji vjeruju u preuzimanje rizika i pomicanje granica. Kao jedan od znakova koji cijeni slobodu, Vodenjaci ne doživljavaju često ljubomoru. Oni više vole postupati mirno i usredotočiti se na vlastite ambicije bez natjecanja s drugima ili situacijama. Ako netko dobije nešto čemu je težio, Vodenjaci to graciozno prihvaćaju, želeći osobi uspjeh umjesto da osjećaju ljubomoru. Sve u svemu, Vodenjaci su napredni pojedinci koji ne osjećaju lako ljubomoru prema drugima. Oni vjeruju u izgradnju jedni drugih, a ne u rušenje.

Foto: DREAMSTIME

Ribe

Ribe su treći najmanje ljubomorni znak. Rođeni u ovom znaku poznati su po svojoj kreativnosti, empatiji i osjetljivosti. Oni su suosjećajni pojedinci koji se obično ne osjećaju ugroženo od drugih ljudi ili situacija, tako da ljubomora nije uobičajena emocija koju doživljavaju. Ribe su sklone hvaliti svoje voljene i podržavati njihove uspjehe. Ne vole se natjecati u životu i radije usmjeravaju svoju energiju na pozitivno, tako da je malo vjerojatno da će osjećati ljubomoru. Međutim, zbog njihove osjetljive prirode, Ribe se lako mogu povrijediti ako ih netko kritizira ili dobije nešto čemu su one težile. Sve u svemu, Ribe su dobrodušne i ne doživljavaju često ljubomoru. Radije se fokusiraju na ono dobro u životu i dopuštaju drugima da imaju što žele bez osjećaja zavisti.

Strijelac

Strijelac zauzima deveto mjesto na listi najljubomornijih horoskopskih znakova. Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po svom optimizmu, prirodi koja voli slobodu i osjećaju za avanturu. Rijetko se osjećaju ugroženo od strane vanjskih sila jer više vole mir i ne dopuštaju da ih sitnice smute. Međutim, ako Strijelci osjećaju da je njihova sloboda ugrožena, mogli bi biti ljubomorni na slobodu drugih. Oni su prirodno neovisni i ne vole da ih netko zatvara ili sputava. Čeznu iskusiti svijet i sve što on nudi, pa kad netko drugi dobije nešto za što su pokušavali, ljubomora se može početi uvlačiti u njih.

Jarac

Jarac je osmi najljubomorniji horoskopski znak. Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po svojoj ambicioznosti i marljivoj prirodi. Obično se ne brinu oko malih stvari jer imaju dosta samokontrole. Jarci su učinkovite osobe koje bi radije usmjerile svoje vrijeme i energiju na svoje karijere i ambicije nego na sitne stvari poput ljubomore. No ako netko ugrozi njihov uspjeh ili ugled u životu, Jarac može postati ljubomoran. Oni su odlučni i ne prihvaćaju blagonaklono konkurenciju kada je u pitanju ono što im je važno. Iako imaju tendenciju ostati staloženi, ako bi im netko oduzeo slavu zbog njihovog truda, mogli bi postati ljubomorni i ogorčeni.

Foto: DREAMSTIME

Djevica

Sedmi najljubomorniji znak je Djevica. Rođeni u ovom znaku poznati su po marljivoj i perfekcionističkoj osobnosti. Trude se da sve bude savršeno i mogu biti previše kritični prema sebi. Kada su veze u pitanju, one obično nisu ljubomorne. One su osobe od povjerenja i odane pa se rijetko osjećaju ugroženo od vanjskih sila. Međutim, Djevice mogu biti ljubomorne na tuđe talente i uspjehe. Ako kolega ili prijatelj postigne nešto čemu su težili, to može izazvati osjećaj nesigurnosti. Djevice su notorni perfekcionisti koji će uvijek nastojati biti najbolji u čemu god da se bave. Unatoč tome, kada ih netko prirodno nadmaši, Djevice ne mogu, a da ne osjete ubod zavisti u svojoj srži.

Vaga

Vaga je šesti najljubomorniji znak. Rođeni u ovom znaku poznati su po ravnoteži, harmoniji i diplomaciji. Kao osobe nesklone sukobima, Vage radije održavaju mir i često se jako trude izbjeći svađe. Ljubomora je nešto što pokušavaju izbjeći ako je moguće. Međutim, mogu postati ljubomorni ako osjećaju da im netko oduzima pažnju koju zaslužuju. Vage žele biti voljene i svidjeti se svima, pa ako osjećaju da im netko krade svjetla reflektora, mogu postati ljubomorne. Osim toga, Vage se mogu činiti hladnima izvana, ali iznutra, njihove emocije su duboke. Oni su osjetljive duše kojima je potrebno mnogo uvjeravanja kako bi ostali sigurni u svojim vezama. Čak i ako Vage osjećaju ljubomoru, pokušat će to zatvoriti i neće dopustiti da to odnese najbolje od njih i njihovih veza.

Ovan

Peti najljubomorniji horoskopski znak je Ovan. Ovan može biti jako neovisan, ali kada su u pitanju veze, također im je potrebno puno pažnje i potvrđivanja partnera. Ovan ne može podnijeti osjećaj da je zamijenjen, zanemaren ili zaboravljen; to je jednostavno previše za njihov krhki ego. Brzo postanu frustrirani i ljubomorni ako osjećaju da njihov partner posvećuje previše pažnje nekom drugom. Ovan može djelovati zastrašujuće, ali ispod čvrste vanjštine kuca nježno srce kojem su potrebni ljubav i briga. U isto vrijeme, Ovnovi su žestoko odani i zaštitnički nastrojeni prema onima do kojih im je stalo. Učinit će sve kako bi obranili one koje vole, ponekad i na vlastitu štetu. Unatoč potrebi za pažnjom, Ovnovi su spremni dati onoliko koliko i dobiju ako im to omogući da veze funkcioniraju.

Bik

Bik je četvrti najljubomorniji horoskopski znak. Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po svojoj tvrdoglavosti i posesivnosti. Oni su vrlo odani i pouzdani, ali i previše zaštitnički nastrojeni kada su u pitanju veze. Bikovi imaju poteškoća s povjerenjem u druge, brzo postaju sumnjičavi prema svakome tko zapne za oko njihovog partnera. To može dovesti do intenzivnih ljubomornih ispada ako osjećaju da njihov partner posvećuje previše pažnje nekom drugom. Bik se izvana može činiti čvrstim, ali duboko u sebi nevjerojatno su osjetljivi i ranjivi. Nose srce u rukavu i s vremena na vrijeme potrebno ih je ponovno uvjeriti u svoje veze. Bikovi također uživaju u finijim stvarima u životu. Oni su materijalisti i mogu postati ljubomorni ako netko drugi ima nešto što oni nemaju. Oni cijene sigurnost i stabilnost, pa imajte na umu to kada su u pitanju njihove veze.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav

Lav je treći najljubomorniji horoskopski znak. Iako se mogu činiti samouvjereni i neovisni, ispod svega leži strah od napuštanja i izdaje koji može dovesti do ljubomore. Lavovi su poznati po svom strastvenom i vatrenom temperamentu. Vole biti u središtu pozornosti i mrze biti potisnuti ili izostavljeni. Kao rezultat toga, mogu postati ljubomorni kada drugi ljudi imaju svu pažnju. Često se osjećaju ugroženo zbog uspjeha drugih, zbog čega brzo postaju ljubomorni. Lavovi imaju tendenciju da budu neovisni duhovi, ali im je ipak potrebno uvjerenje da su voljeni i cijenjeni. Imaju intenzivnu potrebu za odobravanjem i divljenjem i mogu postati ljubomorni ako osjećaju da im to netko oduzima. Važno je zapamtiti da, unatoč svom ponosu i egu, sve što Lavovi žele jest da budu poštovani, voljeni i cijenjeni.

Rak

Drugi najljubomorniji horoskopski znak je Rak. Rak je jedan od najosjetljivijih znakova, pa ne čudi da su i prilično ljubomorni. Lako mogu postati ugroženi i nesigurni ako njihov partner ili bliski prijatelji nekome posvećuju previše pažnje. Kao vrlo intuitivne osobe, brzo hvataju svaku naznaku flerta i mogu postati posesivni u pokušaju da zaštite ono što smatraju svojim. Rakovi su nevjerojatno lojalni i predani, ali važno je da je njihov partner također voljan dati im istu razinu predanosti. Žele biti sigurni znajući da su njihovi romantični odnosi sigurni od vanjskih utjecaja. U njihovoj je prirodi da budu previše zaštitnički nastrojeni i da se zaštite od potencijalne boli. Rakovi imaju čvrstu vanjštinu, ali ispod površine kuca nježno i osjetljivo srce kojem je potrebno mnogo ljubavi, brige i razumijevanja. Često se bore s problemima povjerenja, pa mogu biti skloni sumnjičavosti čak i kada nema razloga za brigu.

Škorpion

Škorpion je poznat kao najljubomorniji horoskopski znak. Mogu postati ljubomorni zbog gotovo svega. Bilo da se radi o partneru ili zbog uspjeha prijatelja, Škorpioni podižu ljubomoru na potpuno novu razinu. Imaju intenzivne osjećaje koji se brzo mogu manifestirati u burne emocije. Njihova ljubomora znači da imaju poteškoća s povjerenjem u druge i često osjećaju potrebu kontrolirati situacije. Kada su u pitanju veze, Škorpioni su poznati kao sumnjičavi, lukavi i kontrolirajući. To može dovesti do vrlo intenzivnih veza, ali također znači da nikada ne shvaćaju olako odanost ili povjerenje. Oni su strastveni partneri, ali lako mogu postati posesivni ako je njihovo povjerenje narušeno. Škorpioni su skloni biti izrazito zaštitnički nastrojeni prema svojim voljenima, piše sosyncd.