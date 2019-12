Evo zašto ljudi često posežu za hranom iako možda nisu gladni

Emocionalno prejedanje znači da, iako niste gladni, ipak jedete kao odgovor na razna emocionalna stanja. Kada ste gladni, tada vam je hrana potrebna da biste se osjećali sitima, ali kada jedete jer ste tužni, ljuti ili tjeskobni, hrana vas nikada ne može u potpunosti zadovoljiti.

Naše emocije proizvode neurokemijske promjene u našem tijelu i mozgu. Posebne tvari (droga, alkohol, hrana) i aktivnosti (slobodni pad padobranom, hodanje) također proizvode neurokemijske promjene. Zato kada smo loše raspoloženi koristimo hranu kako bi proizveli neurokemijske promjene u našem tijelu, a sve zato da bi se osjećali bolje i 'zamaskirali' negativnu emociju. Izbor je najčešće hrana jer je brzo rješenje i uvijek nadohvat ruke.

Zašto je teško zaustaviti emocionalno prejedanje?

Ako se okrenemo hrani da bi ublažili emocionalnu bol i ona zaista djeluje, vrlo vjerojatno ćemo to opet ponoviti. Ne zato što smo glupi ili lijeni, već zbog operantnog uvjetovanja. Operantno uvjetovanje je učenje koje se događa kada nešto radimo, a dok to radimo doživljavamo nagradu, bilo da je to osjećaj užitka ili smanjenje boli. Ta nagrada pojačava takvo ponašanje, a tako se i povećava vjerojatnost da ćemo to učiniti opet.

Razlozi emocionalnog prejedanja

Tuga i bijes

Tuga i bijes su neugodna emocionalna stanja, pa je jedino prirodno rješenje to da tražimo nešto što bi nam od tih osjećaja odvratilo pažnju. Ako ste netko tko može tolerirati te osjećaje tako što će ih primijetiti i pokušati ih 'isprazniti' plakanjem ili izražavanjem bijesa, možda vam u tom slučaju neće trebati hrana.

Hormoni

- Znanstvenici su otkrili da su hormoni jajnika povezani s emocionalnim prejedanjem. Kada su progesteron i estradiol na vrhuncu u fazi lutealnog ciklusa, vjerojatno će se dogoditi emocionalno prejedanje - primijetila je McCarthy.

Uz to, suzdržavanje od hrane u ovom razdoblju može pojačati hormonske učinke, što znači da restriktivna dijeta može imati utjecaja na naše hormone što opet samo dovodi do prejedanja.

Trauma u vezi

- Emocionalna trauma poput prekida veze može dovesti do osjećaja ugode kada počnete jesti jer je prekid veliki emotivni udarac koji je zapravo mješavina gubitka odnosa, ali i udarac na naše samopoštovanje - objasnila je Helen McCarthy, klinička psihologinja,

Gubitak odnosa stvara emocionalnu ranu, i baš poput fizičke rane, i emocionalne rane trebaju zaštitu i zacjeljivanje.

- Jedenje fine hrane bit će dio liječenja, kao i općenita briga o sebi, ali se zato ne morate umiriti samo hranom - objašnjava McCarthy.

Ostale stvari koje vam mogu pomoći kod prekida su umirujući zvukovi (glazba), mirisi (mirisna svijeća) svjetla (opet svijeće ili nježna lampica, a ne jaka svjetla iznad glave), dodir (lepršava odjeća i pokrivač), topla pića, TV, knjiga, časopisi, i kontakt s ljudima zbog kojih se osjećate dobro.

Kako se odviknuti od emocionalnog prejedanja?

Prvi korak je prepoznavanje veze između osjećaja (emocije) i vaše reakcije koja je usmjerena prema hladnjaku.

- Možete biti vlastiti terapeut ako koristite ABC analizu koja se koristi u terapiji kognitivnog ponašanja (KBT) - savjetuje.

- A stoji za antecedent (ili na hrvatskom prethodnik), B je za ponašanje (bihervioral) i C za posljedicu (consequence). Kod emocionalne prehrane, B je jedenje (jedenje je ponašanje) - objašnjava McCarthy.

Ono što trebate učiniti je pokušati utvrditi što je prethodnik, odnosno kakav je to osjećaj koji vas tjera da jedete i pokušate razlučiti što ga je pokrenulo. Zato kada osjetite emocionalni nagon za jedenjem, zaustavite se i razmislite što se prije toga dogodilo.

Zapamtite to i pokušajte izbjeći takve situacije u budućnosti, koje vas dovode do prejedanja. Ako vam određena osoba ili situacija potiče želju za jelom, smanjite kontakt s njima, piše Daily Mail.

