Evo zašto muškarci troše više kalorija tijekom seksa od žena

Osim što ovisi i o tome koliko traje odnos te je li vruće ili ne, tu je još jedna znanstvena stavka koja otkriva razlike u trošenju kalorija.

Naime, dosadašnja su istraživanja pokazala da muškarci u prosjeku sagore otprilike 101 kaloriju u seksu, dok žene obično sagore samo oko 69.

Ipak, neki poput profesorice Leah Millheiser, stručnjakinje za seks na Stanford Healthu, smatraju da je to zato što će oni koji preuzimaju 'aktivnu ulogu' tijekom odnosa zapravo sagorjeti više kalorija.

- Naravno, postoje varijacije između petominutnog brzog seksa i snažnog seksa koji traje satima - rekla je stručnjakinja za seks i voditeljica podcasta Emily Morse, piše NY Post.

No, seks je drugačiji za svaku osobu, svaki put, dodaje.

Međutim, hoće li to postati aktivnost koja troši puno kalorija, ovisi o položaju, trajanju, mjestu i drugim čimbenicima. Na primjer, prema studiji tvrtke za seks igračke Lelo, položaji kao što su 'mućkalica' i "stajanje" među pozama su koje mogu sagorjeti najviše kalorija.

Znanstvenik dr. Jason Karp rekao je za Everyday Health da, iako postoji malo podataka koji bi pokazali kako se potrošnja kalorija razlikuje ovisno o položaju, on procjenjuje da je to oko 3 do 4 kalorije u minuti.

- Ako vam je cilj pojačati izdržljivost u spavaćoj sobi, izgradite raznolikost isprobavanjem novih položaja - rekla je stručnjakinja za seks i producentica Bloom Stories Jaimee Bell.

Ali samo zato što sagorijeva kalorije i čini se poput vježbe, ova aktivnost nije zamjena za teretanu, upozoravaju stručnjaci.

Seks je, rekao je Karp, jednak hodanju oko 6 kilometara na sat - a da ne spominjemo da ni to obično ne traje tako dugo kao vaš odlazak u teretanu.

- Unatoč ubrzanom disanju, otkucajima srca i krvnom tlaku koji se javljaju tijekom seksa, čini se da seks, kao oblik tjelovježbe, zaostaje za kardiovaskularnim prednostima i prednostima sagorijevanja kalorija drugih vrsta tjelovježbe, poput trčanja, vožnje bicikla i dizanje utega - rekao je Karp.

Ali to ne znači da nema svojih prednosti. Osim 'velikog O', Bell je rekao da je seks ključan za dobrobit, objašnjavajući da nam pomaže da se povežemo s našim tijelom i dovodi nas u sadašnjost.

- Seks je stup osobnog zdravlja, baš kao i dobar san i prehrana - zaključuje Morse, piše piše NY Post.