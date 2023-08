Evo zašto neki ljudi obožavaju drugima istiskivati prištiće

Bilo da se radi o malom miteseru ili velikom natečenom prištiću, rezultat je isti. Moja supruga, nastavlja stiskati dok ne pukne ili je moji patetični povici za milošću nekako uvjere da prestane. Ona kaže kako joj je ta radnja pruža zadovoljstvo dok je meni neugodna, ispričao je Chris Shott.

Matt Traube, dječji i obiteljski psihoterapeut iz San Luis Obispa u Kaliforniji, kaže kako ovo mnogi parovi rade i da to nije ništa neuobičajeno.

- Za mnoge ljude stiskanje prištića predstavlja neko zadovoljstvo. Ne samo da oslobađa fizički pritisak već postoji i ugodan mentalni učinak otpuštanja dopamina, sretne kemikalije mozga - kaže Traube.

To uzbuđenje također pomaže objasniti bizarnu popularnost online videa istiskivanja prištića, poput onih kalifornijske dermatologinje Sandre Lee, poznate i kao dr. Pimple Popper, čiji YouTube kanal sada broji gotovo osam milijuna pretplatnika.

Međutim, ne radi se uvijek samo o dobrom osjećaju. Psihološki, postoji mnogo motiva koji mogu natjerati osobu da počne stiskati prištiće bliske osobe. Na neki način, to je znak ljubavi. Naravno, postoje romantičniji načini da pokažete svoju naklonost, ali ovdje pokazujete koliko ste voljni brinuti se o nekome.

- Koliko god nekima zvučalo odvratno, to ipak pokazuje određenu bliskost, vezu, privrženost između vas i vašeg partnera - kaže Traube.

Na drugoj razini, to znači da vaš partner brine o vašem izgledu.

- Za mnoge sama koža može biti metafora za osobu ili odnos. Prištić stoga predstavlja iritaciju ili nesavršenost. To je nekako analogno pronalaženju rješenja. U nekim aspektima, to je način da poboljšate svog partnera - smatra Traube.

Traube također objašnjava da kada se ljudi osjećaju pod stresom ili tjeskobom zbog stvari koje su izvan njihove kontrole, mogu pokušati povratiti osjećaj kontrole na neki drugi način, a istiskivanje prištića partneru je jedan od načina. Ako vašem partneru ne smeta to što radite, samo nastavite, ali ako je njihov odgovor da im se to ne sviđa, a vi i dalje to želite raditi to znači da želite pomoći samo sebi, a ne njima, kaže Traube, a piše Your Tango.