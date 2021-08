PIN je sigurnosni broj koji koristimo pri plaćanju karticom. No za plaćanje internetskim bankarstvom koriste se drugi podaci s kartice. To su broj kartice, rok do kojeg vrijedi i sigurnosni “kod”.

POGLEDAJTE VIDEO Sigurnost na internetu:

Taj “kod”, CVV ili CVC (card verification value, odnosno card verification code), troznamenkasti je ili četveroznamenkasti broj i obično je na stražnjoj strani kartice.

Njegova svrha bi trebala biti dodatna sigurnost pri online kupovini jer unošenje tog broja bi trebalo značiti da netko stvarno ima tu karticu. No prevaranti su i tome doskočili.

Pretvaraju se da žele kupiti, na primjer, nešto iz oglasnika. Prodavatelju kažu da im pošalje fotografiju kartice, da se ne muči s prepisivanjem, i traže obje strane. Umjesto da uplate novac, isprazne tekući račun.

Pomoću sigurnosnog broja i ostalih podataka s kartice novac lako prebace na platformu za plaćanje pa prevarantu ne mogu ući u trag.

Domognu li se prevaranti podataka s kreditne kartice, svašta mogu kupiti, pa treba dobro paziti kome se ostavljaju. Više puta je policija upozoravala na takve prevare pri kupovini, a bilo ih je i kod lažnih nagradnih igara.