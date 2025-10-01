Obavijesti

NIJE DOBRA IDEJA

Evo zašto nikada ne smijete obuću držati u spavaćoj sobi

Foto: 123RF

Stručnjaci upozoravaju da cipele u spavaćoj sobi unose prljavštinu, alergene i bakterije te narušavaju atmosferu odmora. Osim toga, možda bi vas mogao smetati i miris...

Nakon napornog dana lako je poželjeti samo skinuti cipele i baciti ih pokraj kreveta, no ta naizgled bezazlena navika može štetiti vašem zdravlju i kvaliteti sna. Stručnjaci upozoravaju da cipele u spavaću sobu unose prljavštinu, alergene i bakterije te narušavaju atmosferu odmora.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Spavaća soba trebala bi biti miran, obnoviteljski prostor, a sve počinje na ulazu. Cipele u prostor za spavanje donose alergene i klice koje mogu izazvati astmu, alergije i omesti kvalitetu sna - kaže alergologinja dr. Meagan Shepherd.

Uz svakodnevnu prljavštinu, u sobu unosite spore plijesni, pelud i dlaku kućnih ljubimaca, a bakterije poput E. coli i kemijski ostaci pesticida posebno su nepoželjni u prostoru za odmor.

Kako mirisi i čestice utječu na san

Mirisi su zapravo čestice u zraku, stoga mogu nadražiti nos, otežati disanje, izazvati glavobolje i smanjiti mogućnost dubokog, obnavljajućeg sna. Jaki mirisi cipela mogu aktivirati i stresni odgovor tijela, čak i ako toga nismo svjesni.

Pet boljih načina za pohranu cipela

Ako ste navikli držati cipele u spavaćoj sobi, postoji mnogo jednostavnih i učinkovitih alternativa.

Stvorite „drop-off” zonu. Postavite prostirku ili mali stalak za cipele ispred ulaza u stan ili sobu kako biste spriječili unošenje kontaminanata.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Odaberite višenamjenska i prijenosna rješenja. Kolica na kotačiće, sklopivi organizatori ili namještaj s ugrađenim spremištem (klupe, stolići) savršeni su za manje prostore.

Iskoristite vertikalni prostor, jer visoke police ili organizatori koji se vješaju iza vrata maksimalno koriste ograničen prostor.

Odaberite skrivenu pohranu. Klupice s pretincima, zatvoreni taburei ili klizne kutije ispod kreveta drže cipele izvan vidokruga i smanjuju širenje prašine.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Koristite perive košare ili prozirne kutije. Lako ih je čistiti, a ujedno omogućuju preglednost i brzi pristup obući, piše msn.

Spavaća soba trebala bi biti oaza mira i čistoće. Premještanjem cipela izvan nje smanjujete rizik od alergena, bakterija i neugodnih mirisa te stvarate zdraviji prostor za odmor i bolji san.

