Stručnjaci upozoravaju da cipele u spavaćoj sobi unose prljavštinu, alergene i bakterije te narušavaju atmosferu odmora. Osim toga, možda bi vas mogao smetati i miris...
Evo zašto nikada ne smijete obuću držati u spavaćoj sobi
Nakon napornog dana lako je poželjeti samo skinuti cipele i baciti ih pokraj kreveta, no ta naizgled bezazlena navika može štetiti vašem zdravlju i kvaliteti sna. Stručnjaci upozoravaju da cipele u spavaću sobu unose prljavštinu, alergene i bakterije te narušavaju atmosferu odmora.
- Spavaća soba trebala bi biti miran, obnoviteljski prostor, a sve počinje na ulazu. Cipele u prostor za spavanje donose alergene i klice koje mogu izazvati astmu, alergije i omesti kvalitetu sna - kaže alergologinja dr. Meagan Shepherd.
Uz svakodnevnu prljavštinu, u sobu unosite spore plijesni, pelud i dlaku kućnih ljubimaca, a bakterije poput E. coli i kemijski ostaci pesticida posebno su nepoželjni u prostoru za odmor.
Kako mirisi i čestice utječu na san
Mirisi su zapravo čestice u zraku, stoga mogu nadražiti nos, otežati disanje, izazvati glavobolje i smanjiti mogućnost dubokog, obnavljajućeg sna. Jaki mirisi cipela mogu aktivirati i stresni odgovor tijela, čak i ako toga nismo svjesni.
Pet boljih načina za pohranu cipela
Ako ste navikli držati cipele u spavaćoj sobi, postoji mnogo jednostavnih i učinkovitih alternativa.
Stvorite „drop-off” zonu. Postavite prostirku ili mali stalak za cipele ispred ulaza u stan ili sobu kako biste spriječili unošenje kontaminanata.
Odaberite višenamjenska i prijenosna rješenja. Kolica na kotačiće, sklopivi organizatori ili namještaj s ugrađenim spremištem (klupe, stolići) savršeni su za manje prostore.
Iskoristite vertikalni prostor, jer visoke police ili organizatori koji se vješaju iza vrata maksimalno koriste ograničen prostor.
Odaberite skrivenu pohranu. Klupice s pretincima, zatvoreni taburei ili klizne kutije ispod kreveta drže cipele izvan vidokruga i smanjuju širenje prašine.
Koristite perive košare ili prozirne kutije. Lako ih je čistiti, a ujedno omogućuju preglednost i brzi pristup obući, piše msn.
Spavaća soba trebala bi biti oaza mira i čistoće. Premještanjem cipela izvan nje smanjujete rizik od alergena, bakterija i neugodnih mirisa te stvarate zdraviji prostor za odmor i bolji san.
