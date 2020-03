Evo zašto nitko nije 'ukrotio' velikog bijelog morskog psa

Ako ste se kad zapitali zašto velike bijele morske pse nikad ne vidite u akvarijima, to nije zbog njihove veličine, jer i veće 'ribe' bile su uspješno smještene u akvarijima. Jedan od posljednjih pokušaja zatvaranja velikog bijelog morskog psa u zatočeništvo dogodio se lani, u akvariju Okinawa Churaumi, u Japanu. Umro je u roku od samo tri dana.

Prije toga bilo je na desetke pokušaja da se te morske životinje izlože javnosti koji su završili jednako loše. Prvi poznati pokušaj bio je u akvarijima na Pacifiku, gdje je trebao biti turistička atrakcija davnih 1950-ih godina. No veliki bijeli morski pas kojega su tamo zatvorili preživio je manje od jednog dana.

SeaWorld je objavio dosta snimaka pokušaja da 'udome' velike bijele morske pse tijekom 1970-ih, 80-ih, pa i 90-ih godina, no svi pokušaji završili bi tako da je morski pas umro, ili su ga morali pustiti natrag u divljinu nakon samo nekoliko tjedana. Zapravo, jedino 2004. godine, Akvariju u zaljevu Monterey, uspjelo je zadržati velikog bijelog morskog psa duže od 16 dana. Štoviše, ostali su zdravi nekoliko mjeseci, no to je doslovno bila iznimka.

Oni jednostavno ne podnose zatočeništvo. Postoji nekoliko teorija o tome zašto.

Smatra se da je veliki problem u prehrani - oni su glavni grabežljivci i u divljini proždiru isključivo živi plijen. U javnom akvariju to nije jednostavno organizirati, a nije baš ni za javno prikazivanje. Zbog toga su bijele psine koje su bile u zatočeništvu često odbijale jesti dovoljne količine hrane.

Osim toga, oni su jedna od 'nesretnih' vodenih životinja koje neprestano moraju plivati prema ​​naprijed, kako bi im voda prelazila preko škrga, da bi dobili dovoljno kisika. Budući da ova vrsta često može narasti i do 6 metara duljine, trebalo bi imati jako veliki akvarij da bi imala dovoljno prostora za plivanje koji joj je potreban.

Štoviše, ovi morski psi u divljini prelaze doslovno ogromne udaljenosti. Istraživači su ženku poznatu kao Nicole pratili iz Afrike do Australije i natrag, na putovanju dugom preko 20.000 kilometara, koje je prošla u samo - devet mjeseci.

Ukratko, ne postoji akvarij koji bi bio dovoljno prostran da u njemu mogu funkcionirati.

Još jedna teorija sugerira da bi umjetno okruženje staklenog spremnika moglo zbuniti nevjerojatno oštru elektrorecepciju ovih morskih pasa. Ta osjetilna percepcija omogućava im da otkriju suptilne pokrete i promjene u morskom okolišu. S druge strane, u akvariju bi ih lako mogle zbuniti ogromne količine podražaja, od staklenih zidova do elektroničke opreme koja ih okružuje.

U svemu tome ne treba zanemariti ni činjenicu da je proteklih nekoliko godina došlo do velikog pomaka u percepciji javnosti o velikim morskim životinjama u zatočeništvu, zahvaljujući vrlo uspješno dokumentarcu 'Blackfish', koji je razotkrio postupke SeaWorlda prema zarobljenim orkama, piše portal IFLScience.

Sa sigurnošću se može reći da danas sjajna izložba velikih bijelih psina u zatočeništvu ne bi privukla mase znatiželjnika, već prije onih koji bi se takvom mučenju tih životinja usprotivili.

