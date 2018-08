Ide za hranom: Velika bijela psina u Jadranu prati jata tuna

U petak je svijet obišla vijest o napadu morskog psa na češkog državljanina koji je s obitelji ljetovao u egipatskom resortu na Crvenom moru. Njegovo tijelo je pronađeno na plaži Marsa Alam, a lokalni stanovnici upozoravaju kako nije pametno plivati duboko jer je mogućnost od napada velika.

Morski pas je nedavno doplivao u plićak poznatog ljetovališta na Majorci. Nimalo ugodan prizor rastjerao je turiste iz mora i s plaže, a spasioci su ga morali transportirati dalje od obale.

Poznati su nam i prizori iz Massachusettsa gdje se psine redovito viđaju. Neke od njih napadaju ljude, a neke uopće ne reagiraju na njih.

‘Close encounter of a peaceful kind.’ Yesterday morning Cody DeGroff (@Cdegroff10) captured these amazing photos of a white shark near a SUP just north of Nauset public Beach. The paddle boarder did not see the shark. pic.twitter.com/DQCeM3w7nf