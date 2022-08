Priče s Tindera: Ménage à trois ili kako se kum umiješao u igru!

Pišem ove priče jer želim ispisati događaje iz prve ruke, svoja iskustva s Tindera. Otvorila sam profil kako bih napisala scenarij za jednominutni film na temu "potrošačke ljubavi", naslov filma je trebao biti "Ljudi ovo moraju znati". Mnogi ili svi su na Tinderu, neki javno/otvoreno, neki potajice. Neki traže ljubav, drugi požudu, treći drže opcije otvorene, četvrti su perverzni. Sama ideja društvenih mreža kao platforme za zavođenje i ljubavne igre u skladu je sa suvremenim vremenom i potrošačkim navikama, a zapravo, pravi izazov je u svemu tome zadržati vatru koja tinja. U skladu s tim uz malo začina i kuhanja drame priče će biti umalo onakve kakve su u stvarnosti ali svakako će biti moji doživljaji.

- Apropos tog tvog Tindera, ti si fakat tamo ili si sve izmislila?, pita me kum Jozha Clooney, na pivi s kojim sam se našla nakon njegovog prekida s partnericom.

- Mislim ja o tome ništa ne znam i nisam fan tih suvremenih načina..., nastavio je kružno mahati rukom po zraku i tražio pravu riječ.

- Online snubljivanja?.. Znam, ti si tradicionalist i dosta si pod teretom patrijarhata, ali Tinder je i za likove poput tebe poslastica, cmoknem prste kao Karapandža.

- Ne bih hvala, ali znaš i sama, imao sam fazu kada sam je** sve što hoda nakon jednog fijaska i prekida, prisjećao se kum Jozha minulih vremena.

- Mislim nekako da bi sada htio jednu s četrdeset godina, pogleda me kao da traži odobrenje.

- Ne bi stari, jerbo meni pomisao da se spetljam s nekim tvojih godina nije nimalo primamljujuća, najviše radi... Mislim, da se razumijemo ja zbilja volim seks i ne mogu ga se odreći, a likovi tvojih godina..., pogledavala sam njegovo međunožje i pokazivala čvrsto stisnutu šaku u simbolu No pasarán.

- Ma nismo ti baš svi za otpis. Iako, bio sam kod urologa i nabavio Viagru, a i tu Kamagru samo što na kioscima ne prodaju, to mi je čak još i bolje. Nisam glup. Pripremio sam se, povjerio mi se.

- Kad si to već spomenula... Relativno nedavno našao sam se sa s jednom ženskom, ali performans mi je bio onak', užas, mislio sam da vise nikad neću j**** poslije toga. Ona manga, velika zvjerka, uspješna u poslu, managerica, sve kao iz filma... A ja kao mali Hrvat došao u veliku Rusiju, i još si mislim tko zna je l' bila ona ikada s Hrvatom. Kužiš Engleza, Amera, njih ima k'o blata, a nas Hrvatića bas i ne pa mi se čini da uvijek moram ostaviti neki dojam. A i sljedeći put kad vidi HTZ reklamu za Croatia full of life, njoj se moraju evocirati lijepe uspomene kako bi došla tu na odmor i napunila proračun jer inače smo svi u bankrotu, tako da, jednostavno moram. Za Hrvatsku, kužiš... Uglavnom, mi u tom restoranu i sad kao ona ne nosi gaćice, ne znam je li to neka ruska fora ili kaj, i poslije onako napaljeni, odemo u sobu... Krevet ono... Visok... I kao nabodem se ja u nju i ona nekako samo odskoči... Kao u crtiću, boing, boing, boing... To me užasno dekoncentriralo penis mi je u jednom trenutku izgledao kao puž golać, čak i balavac, mlohav i jadan... Možda i zbog toga što sam je htio impresionirati..., ispovijedao je svoju tihu patnju.

- Znači, dezertirao, primila sam se za glavu od muke.

Slegnuo je ramenima i oboje smo tiho zajecali. Popili smo još po gutljaj mrzle pive. Provjerila sam mobitel. Stizale su poruke s Tindera od sportskog menadžera Toni Perkinssa.

- Stigao sam u Zagreb i u niskom sam startu., hehe..., pomislih baš sportski od njega.

- Ne mogu stan mi je u kaosu i moram raditi., bila sam odlučna, a i nezainteresirana. Znači, nezapaljena.

- Nema veze, ti samo radi, a ja ću se skinuti gol i pospremati tvoj stan dok ti radiš, dosjetio se.

- Kućni pomoćnik?, zanimao me njegov novi status.

- Mmmmmm seksi. Podčinit ću ti se kao mali psić, gorostasno se umanjio.

- Ma čuj nisam ti rekla, ali odnedavno sam u vezi, ovo s Tinderom je bio samo moj pokus..., iskreno sam pisala.

- Mmmmm seksi, ja sam ti pokus, mmmmm seksi... Učini koji eksperiment na meni, predlagao je fer plej. Baš poput malog psića... I to je ugušilo preostali žar.

- Ne mogu, zbilja mi se sviđa ovaj tip, baš mi je super, a i dobro se razumijemo u francuskom hrvanju, priznala sam.

- Mmmmm seksi, hajmo onda za rastanak, malo vau vau!, tražio je revanš.

- Pa stvarno ne bih jer onak' znat ću ja da smo bili skupa, a ne bi to željela imati u glavi jer mi se on baš zbilja jako sviđa, na skroz, ono kao u tenisu kad daš dva asa za redom; Kao u nogometu kad daš gol punom iz voleja; U košarci tricu s centra... Lik mi je napet kao da sam osvojila sva četiri Grand slama u sezoni, u singlesima. A to još nitko nije napravio od 1988.godine i Steffi Graf..., radila sam iscrpne sportske komparacije.

- Ok pa dobro..., tražio je time out. Opet kao malo pseto.

- Super i lijepo od tebe., drago mi je bilo da je to sportski prihvatio, a uostalom što i može u takvoj situaciji.

- A da dođem na kavu i ti mi gola serviraš kavu. Samo ću gledati, tražio je produžetke, pokunjeno, pseći.

- Ne, presudila sam i zasvirala kraj utakmice.

S druge strane Filer je iz daleke Njemačke, koja se ovih dana čini daleko kao Sibir, a uskoro možda bude i jednako hladna. Žudio da me vidi... Želio me je gledati onako kako je navikao dok smo bili u Hrvatskoj, na način na koji me i vidio onakvu kakva jesam s cijelom mojom umjetnošću i istraživanjem, svim onim što se smatra privilegijom.

- Poslat ću ti zanimljivu fotku ispod tuša, nudila sam rješenja. Nije live, al bolje trenutno nemam, j***, pomislila sam.

- Da, učinio mu se prijedlog kao kompromisno rješenje i za mnoge ratne sukobe te krize koje su nastale na relaciji Europa – Rusija, a sve na temu grijanja, bolje rješenje trenutno nemamo.

Razmišljala sam kako bi to radila Monika Bellucci kada bi slala fotke ispod tuša. Kut mora biti dobar, fotka mora biti nehajna, a opet u fokusu na ono što svaki muškarac voli još od rođenja jer nakon prolaska kroz L' Origine du monde svakog se odmah privije na majčine grudi da pije eliksir života, to mora imati utjecaja na daljnji razvoj, svega.

Namjestila sam kadar, profesionalno. Napravila probne fotke da provjerim svjetlo, zrnatost, mekoću. Napravila finalnu fotku koja je bila kupaonsko remek-djelo. Uslijed para, vlage i vode mobitel se posve navlažio od mojih mokrih prstiju bas kao i L' Origine du monde dok sam sve to pripremala... Nekako sam poslala fotku, ali slika mobitela je zaplesala, zamutio se pa se zacrnio ekran, opet se pojavila slika i onda se odblokirao dok se kapljica kupaonske vlažne atmosfere slijevala niz njega.

- Je*** mu mater kasne ti fotke, kao i plin iz Rusije, ništa od toga, žalio se Filer.

Ponosna sam bila na tako sjajan kadar koji je otišao putem komunikacijskih međumrežja najboljem muškarcu na svijetu, ali očito u nekom zakašnjenju.

- Hahaha, si pogriješila u adresaru?, dobila sam poruku od svojeg kuma slovenskog Hju Granta.

U isto vrijeme iz daleke sibirske Njemačke stigla je poruka.

- Uhu ljubavi baš si seksi, konstatirao je Filer.

Oblio me hladan znoj, zabrinula sam se da nisam možda ovaj prizor iz rajskog vrta obavijen kupaonskom maglom napučen oblim velikim talijanskim sisama poslala uredniku, pravobraniteljici, rabinu, lokalnom svećeniku, hajde taj bar sigurno ne bi imao ništa protiv, načelniku policije ili bližoj i daljnjoj rodbini.

Pregledavala sam bjesomučno mobitel i osjećala se kao svojevremeno jedna estradna zvijezda koja je zbog svog filma namijenjenog za intimnu uporabu, navodno, postala slavna, zapravo.

Znam da je kut bio sjajan, znam da bacam na Moniku Bellucci, ali ne znam koliko je baš okej da pola državnog vrha, javnih institucija i vjerskih zajednica uživa u slici posrnule Djevice s velikim sisama.

- Kako ćeš mi sada pogledati u oči?, pitala sam slovenskog kuma Hjua Granta.

- Jednostavno... Ja sam okorjeli nudista još od tinejdžerskih dana, znala sam da nije džaba kum i sjajan političar. Nudisti su cool ljudi.

Taman kad sam se primirila i mislila usnuti šalje mi frendica poruku u ponoć i dvadeset, i ako me tad nije šlagiralo. Kao da me se opet tjera da na ploči rješavam matematiku pred razredom:„Pa nisam valjda i njoj poslala fotku“, motale su mi se traumatske misli u kaosu glave koju proizvodi izdajnička mobilna tehnologija.

- Sad uđem u kuću i nasred boravka na podu plazi puž balavac, piše u poruci, a meni se razdanilo pred očima, kao onaj osjećaj kada pronađeš rješenje za hladne dane bez plina.

- Bolje bi bilo da te čekao neki muškarac, pa premda i balavac, napišem dostojanstveno.

- Da bar, zaključi ona razgovor prije spavanja.

