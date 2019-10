Fantastični bračni savjeti koje bi svi mladenci trebali usvojiti

Živite u 'bračnom balonu'

- Bračni balon je sigurnosni sistem vaše veze. Zamislite ga kao čahuru stvorenu vrijednostima i obećanjima koje par dijeli, a koja štiti vezu od utjecaja izvana - objašnjava bračni savjetnik Stan Tatkin.

Tu čahuru gradite i osnažujete rečenicama poput: 'Naša veza mi je važnija od potrebe da budem u pravu' i 'Ti ćeš biti prva koja će čuti bitne informacije'.

- Kako bi napravili vlastiti 'bračni balon' zajedno napišite koji su vam ciljevi, vrijednosti, želje i slično. Tako ćete vidjeti gdje ste usklađeni i oko kojih pitanja se ne slažete. U trenutku krize, uvijek se možete vratiti tom popisu i staviti stvari u perspektivu - savjetuje psihijatar Simon Rego iz New Yorka.

POGLEDAJTE VIDEO (što poza spavanja govori o vašoj vezi):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naučite se 'zdravo' svađati

Foto: Dreamstime

Gunđanje, svađanje, čak i lupanje vratima normalno je ponašanje u vezi jer nitko nije savršen i emocije ponekad budu jače od razuma.

- Trebali bi tražiti situacije u kojima su oba partnera na dobitku. Ako vidite da vam je partner ljut, uplašen ili pod velikim stresom, trebali bi pružiti ruku pomirenja prije nego svađe eskaliraju u bijes. Dobra je ideja dogovoriti sigurnu riječ, koja će označavati da je vrijeme za predah, a i dobro je da ta riječ bude nešto smiješno ili luckasto, kako bi se humorom smirila napeta situacija. Tako se recimo možete odlučiti za riječi poput 'palčić' ili 'guza'. Zamislite da netko usred svađe poviče 'palčić' ili 'guza', vjerojatno ćete se oboje nasmijati pa će vam se biti lakše smiriti i kasnije nastaviti normalno razgovarati - savjetuje Tatkin.

Isprobajte 'intervenciju Netflixom'

Gledanje i komentiranje romantičnih filmova može smanjiti postotak razvoda mladenaca za pola, tvrdi nova studija objavljena u Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Sudionici studije koji su gledali jedan romantični film tjedno, a nakon toga 45 minuta komentirali kako se komunikacija i odnos parova na ekranu može usporediti sa njihovom vezom imali su manji postotak rastava od parova koji to nisu radili.

Rezultati su pokazali da ovakav pristup radi kao i mnogo intenzivnije terapije te daje naslutiti da mi svi već imamo vještine za održavanje zdrave veze, samo ih moramo aktivirati.

Održavajte kontakt očima

Foto: 123RF

Sjetite se kako ste na početku veze stalno tražili pogled svog partnera i niste mogli dočekati da se zagledate jedno drugom u oči.

- Kontakt očima ima sposobnost ponovno rasplamsati ugaslu romansu. Naučite gledati jedno u drugo i vježbajte to svaki dan, postat će vam navika - tvrdi Tatkin.

Ljubite se svaki dan

- Ljubite se svako jutro i svaku večer po barem 12 sekundi - savjetuje seksualna terapeutkinja, dr. Ava Cadwell.

To je siguran način da održite strast i da nikada ne idete na spavanje ljuti, a možda se taj večernji poljubac pretvori i u predigru...

Radite stvari zajedno

- Partneri grade odnos i ljubav kroz dijeljena iskustva. Jako zaljubljeni parovi sudjeluju u raznim aktivnostima zajedno. Neki od najljepših intimnih trenutaka u vezi dolaze iz jednostavnih zadovoljstava kao što je zajedničko kuhanje, vježbanje, komentiranje knjiga, učenja novih vještina i slično - tvrdi dr. Emma Seppala iz Sveučilišta Stanford.

S njom se slažu i mladenci Alex i Joy.

- Zajedno smo se upisali na igranje graničara za odrasle i odlično se zabavljamo. Čak smo pronašli i nove prijatelje, a s njima smo zajedno otišli i na kampiranje što nikad prije nismo radili i jako nam se svidjelo. Jako je romantično navečer samo ležati pod zvijezdama prije spavanja - rekli su.

Foto: Dreamstime

Radite stvari sami

- Preuzimanje odgovornosti za vlastitu sreću može snažno povećati kvalitetu vaše veze. Osobna sreća povezana je s intenzitetom ljubavi, pogotovo za žene - kaže dr. Seppala i dodaje da kada ste odvojeni od partnera dok radite nešto svoje, onda će vam partner brže i nedostajati, što opet povećava osjećaj ljubavi.

Razgovarajte o svojim 'mušicama'

Ona ne zatvara zubnu pastu, on reže nokte u krevetu i radi malu hrpicu od njih, ona od kupaone napravi labirint prepun donjeg rublja koje visi sa svih strana, a on popije mlijeko do kraja i vrati bocu u frižider...

Tko god živi s partnerom susretao je slične situacije koje, iako su banalne, mogu strašno ići na živce. Zato treba iskreno ući u zajednički život i iskreno razgovarati o svemu što radite 'na svoj način'.

- Nakon jedne svađe zbog zubne paste, sjeli smo na doručak i napravili popis svih stvari koje nas živciraju kod onog drugog. Taj razgovor pomogao nam je da shvatimo da više ne živimo sami nego da smo tim i sve nam je odjednom postalo puno lakše - rekli su Sam i Kelly, par iz New Yorka.

Budite ljubazni

Foto: Hakase_

Nedavna studija sa Sveučilišta California-Berkley pokazala je da su oni koji su imali više ljubaznosti u vezi češće pokazivali konstruktivno i pozitivno ponašanje.

- Bili su mnogo odgovorniji prema partneru i bila je veća vjerojatnost da će ostati vjerni. Kada se jedna osoba osjeća zahvalno, njihov partner se automatski osjeća cijenjeno, a to povećava zadovoljstvo vezom - kaže dr. Seppala.

Stoga, ne uzimajte stvari koje vaš partner radi u vezi zdravo za gotovo, recite 'hvala', 'volim te' i slično.

Odvojite se od bivših

Ako se i dalje osjećate toliko povezani s bivšim da s njim komentirate svoje tajne ili dijelite sve dobre vijesti, trebali bi prestati.

- Osim u slučaju da s bivšim imate dijete, trebali bi se prestati viđati jedan na jedan ili svakodnevno komunicirati. To vašeg partnera čini nesigurnim te se cijelo vrijeme osjeća kao 'drugi najbolji'. Ostavite prijatelje blizu, ali bivše ne, imali ste svoje vrijeme s njima i sada je to gotovo - tvrdi stručnjakinja za veze April Masini.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: