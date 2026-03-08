DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Pred Okružnim sudom u Zagrebu našao se Hugo Kožej iz Sao Paula, a tražio ga je Interpol Austrije, Švicarske i Italije za šest krivičnih djela prijevare
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Farmaceut sa znanjem šest jezika 'posuđivao' automobile
Čitanje članka: 1 min
Pred zagrebačkim Okružnim sudom u ožujku 1965. našao se čovjek kojega je tražio međunarodni Interpol, farmaceut Hugo Kožej. U dobi od oko 35 godina, na optuženičku je klupu sjeo u sivome modernom odijelu, s bijelom maramicom u džepu i bez uzbuđenja odslušao optužnicu u kojoj se navodi da je "rođen u Sao Paulu, inače državljanin SFRJ, te da je koristio brazilsku putovnicu za svoje međunarodne makinacije, zbog čega ga traži Interpol Austrije, Švicarske i Italije za šest krivičnih djela prijevare protiv privatne imovine".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku