Farmaceut sa znanjem šest jezika 'posuđivao' automobile

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Pred Okružnim sudom u Zagrebu našao se Hugo Kožej iz Sao Paula, a tražio ga je Interpol Austrije, Švicarske i Italije za šest krivičnih djela prijevare

Pred zagrebačkim Okružnim sudom u ožujku 1965. našao se čovjek kojega je tražio međunarodni Interpol, farmaceut Hugo Kožej. U dobi od oko 35 godina, na optuženičku je klupu sjeo u sivome modernom odijelu, s bijelom maramicom u džepu i bez uzbuđenja odslušao optužnicu u kojoj se navodi da je "rođen u Sao Paulu, inače državljanin SFRJ, te da je koristio brazilsku putovnicu za svoje međunarodne makinacije, zbog čega ga traži Interpol Austrije, Švicarske i Italije za šest krivičnih djela prijevare protiv privatne imovine".

