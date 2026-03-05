Na tržište stigao 'jeftin uvod u kućno računalstvo za javnost'

Iako se Apple I iz 1976. često smatra prvim pravim kućnim računalom, računalo ZX81, koje je razvio Sinclair Research, a proizvodila ga je tvrtka Timex Corporation u Škotskoj, smatra se prvim komercijaliziranim osobnim računalom u svijetu. Lansirano je u ožujku 1981. godine u Velikoj Britaniji, kao nasljednik Sinclairova ZX80 i dizajnirano je kao "jeftin uvod u kućno računalstvo za širu javnost", kako je predstavljeno u medijima. Zanimljivo je da se nije spajao na poseban monitor, nego na crno-bijeli televizor, a uz dodatnu memoriju i na kasetofon.

