Komentari 0
Na tržište stigao 'jeftin uvod u kućno računalstvo za javnost'

Piše Marijana Matković,
Na tržište stigao 'jeftin uvod u kućno računalstvo za javnost'
DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Računalo ZX81 spajalo se na crno-bijeli televizor, a kupovalo putem pošte - sastavljen ili u paketu za sastavljanje

Iako se Apple I iz 1976. često smatra prvim pravim kućnim računalom, računalo ZX81, koje je razvio Sinclair Research, a proizvodila ga je tvrtka Timex Corporation u Škotskoj, smatra se prvim komercijaliziranim osobnim računalom u svijetu. Lansirano je u ožujku 1981. godine u Velikoj Britaniji, kao nasljednik Sinclairova ZX80 i dizajnirano je kao "jeftin uvod u kućno računalstvo za širu javnost", kako je predstavljeno u medijima. Zanimljivo je da se nije spajao na poseban monitor, nego na crno-bijeli televizor, a uz dodatnu memoriju i na kasetofon.

NA DANAŠNJI DAN

Šibenskim konobarima zabranili rad na 10 godina jer su - varali
NA DANAŠNJI DAN

Šibenskim konobarima zabranili rad na 10 godina jer su - varali

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Konobari nisu kažnjeni izgonom iz ugostiteljstva u Šibeniku samo zato što su pokušali varati goste, nego zato što su bježali od stražara i lagali na sudu
'Časni sude, žene su mi slabost'
NA DANAŠNJI DAN

'Časni sude, žene su mi slabost'

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na suđenju M. Beronji pokazalo se da je najmanje sedam žena prevario uzevši im novac, uz obećanje da će ih oženiti
NA DANAŠNJI DAN

Dolenčić je uprizorio 'ribarske svađe' s glumcima - na Dolcu
NA DANAŠNJI DAN

Dolenčić je uprizorio 'ribarske svađe' s glumcima - na Dolcu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Glumci kazališta Gavella postali su prodavači ribe, Dolac njihova pozornica, a prolaznici publika

