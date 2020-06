Fascinantne fobije: Veliki medo ne izaziva toliki strah kao pauk

Češki znanstvenici su u online istraživanju ponudili 25 životinja koje nas najviše plaše, a ljudi su morali birati redoslijed od najstrašnije do najmanje strašne životinje

<p>Iako predatori izazivaju strah, zbog njih nam se rijetko javlja osjećaj gađenja kao što je slučaj kod parazita, paukova i zmija, piše <a href="https://bigthink.com/surprising-science/animals-fear-disgust?rebelltitem=3#rebelltitem3">BigThink</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Crna mamba je najopasnija zmija na svijetu</p><p>Mačke možda vladaju internetom, no zbog paukova imamo noćne more. Tako su zaključili znanstvenici sa Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje i Sveučilišta Charles u Češkoj, a svoje otkriće su objavili u časopisu The Journal of Psychology.</p><p>Istraživanje su proveli sa 25 dobrovoljaca kojima su pokazali fotografije različitih životinja kako bi potaknuli strah ili gađenje. Uvjerljivo je pobijedio pauk, a na posve suprotnoj strani ljestvice su se našla mačke. Voditelj istraživanja <strong>Jakub Polák </strong>dodatno je radio sa 2291 volonterom na Facebook grupi u kojoj su se okupili ljudi iz Češke i Slovačke, a sve u cilju boljeg razumijevanja fobija. Podijelili su fotografije u pet skupina, pa su tako ocjenjivali razinu straha prilikom promatranja beskralješnjaka, zmija, miševa sa štakorima i šišmišima, ektoparazita te ljubimaca i seoskih životinja.</p><p>Tim znanstvenika je istaknuo kako strah od životinja proizlazi iz najtežih fobija te da filmska industrija obilno koristi tu činjenicu kako bi zaradili. Samo 2017. godine bilo je više od 8000 filmova koji su u sebi sadržavali potencijalni strah od neke životinje. Strah je rezultat ljudske mašte, a ponekad navala adrenalina i kortizola uzrokovana vanjskim stimulansima i strahom za opstanak može potaknuti ovisnost.</p><p>Iako se čovjek životom u velegradu odvojio od prirode, biološki instinkti su i dalje mehanizmi koje nosimo u sebi. Milijunima godina smo se susretali sa različitim životinjskim vrstama, a neke od njih su za nas bile smrtonosne. To se urezalo u kolektivno pamćenje i upravo su ovom studijom znanstvenici pokušali otkriti kojih se životinja najviše bojimo.</p><p>Strah se odmah može primijetiti kod velikih životinja koje nas mogu ubiti poput medvjeda, krokodila, lavova, tigrova i zmija. Posebno je zanimljiv strah od gmižućih stvorenja koje nas mogu ubiti svojim otrovom kroz ugriz ili ogrebotinu poput zmija i parazita, ili nas inficirati nekom bolešću poput štakora i miševa.</p><p>Ovi posljednji u nama izazivaju još veći strah. Prema istraživanju, bojimo se napada velike životinje, no kod štetočina se može primijetiti i smrtna tjeskoba. Teže nam se suočiti sa smrtonosnim patogenima nego s medvjedom.</p><p>- Iz toga proizlazi gađenje čak i više nego strah, a riječ je o primordijalnoj negativnoj emociji koja uključuje averziju prema malim životinjama - objasnili su u studiji.</p><p>Gađenje nije rezervirano samo za glodavce i insekte, a olfaktorni sustav također reagira na nežive podražaje. Trljamo nos i okrećemo glavu s gađenjem ako nanjušimo pokvareno mlijeko ili ustajalu hranu, kao i razne patogene. Na taj se način također branimo od mogućih smrtonosnih zaraza. No ipak, postoji još nešto u opasnosti od bolesti. Znanstvenici su otkrili da sisavci predatori u nama izazivaju strah, dok zmije, paraziti i paukovi izazivaju i strah i gađenje.</p><p>Mnoge nas fascinira lav ili naizgled nespretan medvjed. Djeca obožavaju plišane igračke koje prikazuju neke od predatora. Pa ipak, u studiji je crvena panda proglašena opasnijom od mačke na ljestvici straha. Kao najstrašnije životinje doživljavamo zmije, osobito otrovnice, ose i bikove. S druge strane, na ljestvici su među najgadljivijima crvi, gliste, ličinke i žohari. No točno na pola ljestvice između straha i gađenja smjestio se pauk.</p><p><br/> - Sukladno očekivanjima, pauka i zmiju otrovnicu većina naših ispitanika proglasila je životinjama kojih se najviše boje. Zanimljivo, bezazlene neotrovne zmije nisu izazivale strah. Gotovo 19 posto ispitanika je ustvrdilo kako osjećaju iznimno velik strah kad smo im pokazali fotografiju pauka, dok ih je 10 posto iste rezultate imalo kad smo im prikazali fotografiju otrovnice. To pokazuje opći stav iz literature da se ljudi generalno najviše boje zmija i paukova - zaključili su.</p>