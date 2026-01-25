Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Wally Neuzil i Egon Schiele PLUS+

Fatalna ljubav krasotice iz Sinja i zabranjivanog slikara: Pomagala mu je i u zatvoru

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 7 min
Fatalna ljubav krasotice iz Sinja i zabranjivanog slikara: Pomagala mu je i u zatvoru
Foto: Privatni album/

U povodu izložbe ‘Egon Schiele: Unseen’ u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt donosimo detalje iz njegova života te o romansi s njegovom ljubavnicom i muzom, Sinjankom koja je ostavila neizbrisiv trag u njegovu stvaralaštvu

Admiral

Jeste li znali da je muza jednog od najvećih umjetnika 20. stoljeća živjela i umrla u Sinju? Ako niste, pravo je vrijeme da zavirite u Galeriju Muzeja za umjetnost i obrt, gdje je trenutačno u tijeku izložba pod nazivom “Egon Schiele: Unseen”, posvećena jednom od najistaknutijih predstavnika ekspresionizma u umjetnosti, uz čiji se život vežu brojne zanimljive priče, uključujući i onu o Wally Neuzil, djevojci koja je obilježila veliki dio njegova stvaralaštva, a čiji život i sam podsjeća na film.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
10 ženskih rečenica od kojih se muškarcima 'diže kosa na glavi'
ČAK I KOD ŽENE KOJU VOLE

10 ženskih rečenica od kojih se muškarcima 'diže kosa na glavi'

Neke rečenice koje će žena izgovoriti svom muškarcu kod njega automatski podižu razinu stresa, a neke su i znak za uzbunu jer će se on odmah osjetiti prozvanim
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Četiri vrste povrća koje biste trebali posaditi ovaj mjesec
SADA JE IDEALAN TRENUTAK

Četiri vrste povrća koje biste trebali posaditi ovaj mjesec

Iako zima obično znači mirovanje za mnoge biljke, ovo je savršen trenutak za pripremu vrta za proljeće, a vrtlar Monty Don donosi četiri povrća koja trebate sada posaditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026