U povodu izložbe ‘Egon Schiele: Unseen’ u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt donosimo detalje iz njegova života te o romansi s njegovom ljubavnicom i muzom, Sinjankom koja je ostavila neizbrisiv trag u njegovu stvaralaštvu
Wally Neuzil i Egon Schiele
Fatalna ljubav krasotice iz Sinja i zabranjivanog slikara: Pomagala mu je i u zatvoru
Jeste li znali da je muza jednog od najvećih umjetnika 20. stoljeća živjela i umrla u Sinju? Ako niste, pravo je vrijeme da zavirite u Galeriju Muzeja za umjetnost i obrt, gdje je trenutačno u tijeku izložba pod nazivom “Egon Schiele: Unseen”, posvećena jednom od najistaknutijih predstavnika ekspresionizma u umjetnosti, uz čiji se život vežu brojne zanimljive priče, uključujući i onu o Wally Neuzil, djevojci koja je obilježila veliki dio njegova stvaralaštva, a čiji život i sam podsjeća na film.
