Fendi predstavlja redizajn svoje legende: Novo lice Peekaboo torbice za proljeće 2023. godine

Fendi Peekaboo torbica jedna je od onih koja u svijetu statement detalja ima posebno mjesto. Naime, kako bi torbica imala taj prestižan status, potrebno je nekoliko elemenata - kvaliteta kreacije i materijala, tradicionalna izrada, profinjeni dizajn, visoka cijena te na koncu limitirani broj originala. Nema sumnje da će ovo biti jedna od top torbica za ovu godinu te će se njome inspirirati brojni high-street brendovi. Fendi je inače poznat po Baguette torbici, no to očito nije njihov jedini adut.

Ova torba ima sve to, od tradicije do stila - prvi puta u svijet mode ulazi 2008., no inspirirana je stilom kuće te originalima koji su nastali prije gotovo jednog stoljeća. Forma nosi auru retro stilova, od tridesetih naovamo. No, ove godine kreacija dobiva još jedno lice, čiste linije i moderan look. Kreacije koje su toliko stare, odnosno kuće ih proizvode dekadama, trebaju ponekad proći kroz ovakvo stilsko umivanje, kako bi dobile suvremeni 'touch'.

Nova kreacija nosi ime Pekaboo Cut ukrašena je metalnim detaljem te ima oštre linije na trapezoidnom obliku. Ukrašena je lancem O'Lock, što kreaciju uvodi u novo stilsko poglavlje. Torba djeluje arhitektonski moćno, pročišćeno i definirano. Dolazi u lijepim bojama, u dvije veličine - Petite je oko 4200 eura, Medium je oko 4600 eura.

Ovo je jedan od brendova koji na svjetskoj modnoj mapi ima posebno mjesto jer se radi o kući koja će uskoro navršiti sto godina. Nikada zapravo nije prestala s radom te je uspješno održana upravo zahvaljujući visokoj kvaliteti proizvoda i posebnom, elegantnom dizajnu.

Fendijeva priča započela je prije gotovo sto godina u talijanskoj prijestolnici Rimu. Osnovali su je 1925. Adele i Edoardo Fendi u maloj ulici zvanoj Via del Plebiscito te su otvorili mali dućan kožne galanterije i radionicu krzna.

Posao je prilično brzo postao uspješan i tvrtka je ubrzo postala poznata i izvan granica Rima, postavši sinonim za talijansko umijeće i kvalitetu. Nakon nekog vremena stiže pojačanje - biznisu se pridružuju kćerke, donoseći nove ideje i utjecaj nove generacije.

No, 1965. odlučuju da im treba vanjski modni dizajner te pozivaju Karla Lagerfelda da im se pridruži. Iako je Karl kasnije postao sinonim za Chanel, činjenica je da je i Fendi kuća bila dio njegove svakodnevice.

On je brendu dao mladolikost te ga uveo u novo, modernije doba, no morao je pritom sačuvati tu tradicionalnu izradu.

Danas kuću vodi Silvia Venturini Fendi, unuka Adele i Edoarda Fendija te je upravo ona dizajnirala i revitalizirala jedan od Fendijevih bezvremenskih dizajna: Peekaboo torbu.

Naime, nakon smrti Lagerfelda, 2019. godine, više nisu primali nova top imena, smatrajući da je brend dovoljno snažan da bude uspješan i bez nekog imena. Naime, ta vremena su prošla, nekada su dizajneri bili mega zvijezde, danas se ta klima mijenja. Kompanije ipak žele da ime brenda bude iznad, odnosno da dizajner nije 'veći' od same tvrtke. Mogli bismo reći - više nije vrijeme za dizajnere zvijezde.

Zato sada Venturini Fendi predlaže novu jednostavnost, pomalo ekscentričnu.

- Tražila sam tradicionalan, ali moderan i suvremen oblik, koji može zadovoljiti i najsofisticiranije žene. Jednostavnost se oslanja na koncept tihog luksuza, nalik jedinstvenom kontrastu između bogatih materijala iznutra i osnovnih izvana - komentirala je Silvia Venturini Fendi, piše Purseblog.

Inače, ime Peekaboo inspirirano je upravo omiljenom igrom skrivača, koja je oduvijek bila popularna u danima odrastanja članova talijanske obitelji Fendi.

