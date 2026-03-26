DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Kako je sam ispričao na sudu, Ferid se jedne večeri početkom veljače te godine namjeravao opiti. Nije imao novca, pa je prodao za šest tisuća dinara svoj kaput
Ferid nasamario konobara u lažnom srećkom pa nastavio turneju po birtijama u Zagrebu
Turneja Ferida Hajlovca po zagrebačkim birtijama, tijekom koje je i prijateljima plaćao piće, prodavši usput svoj kaput da bi time platio račune, na kraju ga je odvela i do suda i šestomjesečne zatvorske kazne. U tome mu je "pomogao" prilično naivni Ivan Rukavina, konobar u restoranu hotela Central, gdje se održalo "finale" turneje, piše Večernji list u ožujku 1967. godine.
