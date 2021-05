Financijska nevjera čin je laganja partnera ili supružnika o vašem trošenju novca, što može uključivati ​​skrivanje kupnje, laganje o trošenju ili dugu, čuvanje tajne kreditne kartice ili bilo koji drugi oblik prikrivanja baratanja novcem, piše HelloGiggles.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je pet najčešćih razloga za nevjeru

Ako odlažete torbe za kupovinu prije nego što uđete u kuću ili skupljate računa prije nego što ih vaš partner može vidjeti, varate ga. Financijska nevjera prilično je česta. Istraživanje iz 2018. godine pokazalo je anketirajući 414 Amerikanaca da je 53 posto sudionika reklo da su od svog partnera čuvali tajne o novcu, poput skrivanja računa ili laži o cijeni koju su platili za nešto.

Međutim, samo 27 posto sudionika zapravo je priznalo su bili u financijskoj nevjeri. Iako se male laži ili prikrivene istine o novcu možda ne čine velikim problemom, financijsko varanje može biti znak za uzbunu u vezi ukazujući na to da postoje ozbiljni problemi sa povjerenjem koji vode do kasnijih većih teškoća i razmirica. Dakle, važno je razumjeti kako ovaj oblik nevjere može izgledati i naučiti kako ga riješiti.

Razlozi financijske nevjere

Financijska stručnjakinja Colleen McCreary, glavna direktorica Credit Karme kaže da postoje brojni razlozi za financijsku nevjeru.

- U svakoj vezi može biti neugodno razgovarati o novcu, a svi imamo svoje osobne strahove, tjeskobe i nesigurnosti kada je riječ o financijama. Mnogi od nas imaju novčanu prtljagu. Stvari poput duga ili mišljenja da novac uopće nije važan. Tu prtljagu donosimo u vezu. Naša kultura, povijest, odgoj, posao, prijatelji i predavanja utječu na način na koji gledamo na novac - kaže McCreary.

Povrh nečije pojedinačne novčane prtljage, ljudi mogu početi financijski varati zbog drugih problema ili nezadovoljenih potreba u vezi. Prema studiji iz 2018. godine, financijska nevjera može nastati zbog problema s povjerenjem i loših komunikacijskih odnosa u vezama, a može se počiniti i iz pokušaja stjecanja moći nad partnerom ili radi izbjegavanja sukoba.

- Pojedinac koji partneru uskraćuje novac vjerojatno će uskraćivati i ​​osjećaje. Ponekad se novac može koristiti kao kazna usmjerena prema partneru zbog neispunjavanja njegovih emocionalnih potreba - stoji u rezultatima studije.

Kako prepoznati financijsku nevjeru

Stranica Debt.com navodi kako postoje neki očiti znakovi nevjere na koje biste trebali obratiti pažnju.

- Vaš partner odbija razgovarati o kreditnim karticama, dugu i osobnim financijama.

- Vaš partner čuva poštanski pretinac ili ga posjeduje.

- Vaš partner odbija podijeliti podatke o kreditnom izvješću.

- Vaš partner prakticira druga ovisnička ponašanja, poput kockanja, droge ili alkohola.

- Vaš partner skriva kupnje

- Vaš partner skriva izvode s kreditne kartice

- Vaš partner uzima tajne kredite

- Vaš partner bez vašeg znanja nastavlja kupovati novu odjeću ili druge stvari

Kako se nositi s financijskom nevjerom?

Razgovore o financijama pokrenite rano u vezi. Nemojte čekati da se pojave problemi kako biste počeli pričati o novcu. Iako u početku može biti neugodno, uspostavljanje otvorenih i iskrenih razgovora o financijama na početku veze može uspostaviti veći osjećaj povjerenja. Problemu pristupite uz puno empatije i razumijevanja.

Ako sumnjate ili saznate da je vaš partner financijski nevjeran, McCreary kaže da je važno uzeti u obzir prtljagu koju možda nose sa sobom.

- Novac može biti osjetljiva tema, posebno onima koji znaju kako je živjeti s manje. Vi i vaš partner možda se ne slažete oko svega, zato budite osjetljivi na iskustva i razmišljanja vašeg partnera i budite spremni raditi kao dio tima - savjetuje McCreary.

Naravno, to ne znači da morate jednostavno ignorirati financijsku nevjeru i zanemariti vlastite osjećaje. Laganje o financijama izdaja je povjerenja i smijete se uznemiriti i odlučiti kako želite ići dalje u vezi. Ako pokušavate krenuti dalje nakon što se suočite sa financijskom nevjerom, McCreary kaže da je važno da se oba partnera pokušaju razumjeti i otvoreno izložiti sva svoja promišljanja.

- To može značiti da krenete ispočetka sa zajedničkim financijama. Provjerite koliki prihod imate, koliki su vaši troškovi i od toga napravite plan. Odlučite kako podijeliti ili kombinirati svoje račune.- kaže McCreary.

Ne morate kombinirati sve financije i nadgledati svaki potez samo da biste izbjegli financijsku nevjeru u vezi. Ako vezu temeljite na povjerenju, možda ćete čak otkriti da je za pojedine stvari bolje imati odvojene bankovne račune. Prema nedavnom istraživanju Credit Karme o novcu i vezama, gotovo trećina, odnosno 32 posto milenijalaca, donekle se čvrsto slaže da držanje barem jednog bankovnog računa odvojeno od partnera pomaže u održavanju njihove veze.

- Na jednom računu svatko od vas može staviti novac koji zaradite i odatle ga podižete kad želite potrošiti na bilo što što nije neophodno za vas. Tada možete imati zajednički račun za zajedničke troškove poput namirnica i komunalnih usluga - kaže McCreary.

Podijelite svoje veće financijske ciljeve

Razgovori o novcu ne moraju uvijek biti usredotočeni na stresne teme poput dugova ili računa. McCreary predlaže da prodiskutirate i o vašim zajedničkim financijskim ciljevima.

- To bi moglo voditi do rasprave o tome kako vas novac na neki način koči ili kako planirate otplatiti zajednički dug. Ako razgovarate o zajedničkim ciljevima i snovima, onda možete razgovarati i o svom prihodu, strategijama štednje ili dugovima ne usredotočujući se samo na brojke nego i na konkretne korake koje ćete poduzeti da to ostvarite - savjetuje ona.

Odredite vrijeme za razgovor o novcu

Baš kao što ne biste trebali čekati dok se ne pojavi problem da biste pokrenuli razgovor o novcu, nemojte prestati razgovarati ni kad se problemi riješe. McCreary predlaže da odvojite vrijeme svakog tjedna ili mjeseca te sa partnerom raspravljate o financijama te planovima za potrošnju i uštedu.

- Redovit razgovor o financijama može vam pomoći u osnaživanju odgovornosti i stvoriti prostor u kojem će vam biti ugodnije pokretati novčana pitanja u budućnosti - zaključila je McCreary.