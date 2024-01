Financijski horoskop za 2024.: Djevice će u minus, Rak trošiti

Tijekom boravka Jupitera u znaku bika, sve do 25. svibnja, razdoblje je unutar kojeg možete stabilizirati i poboljšati svoju financijsku situaciju ili ako već niste u protekloj godini, obaviti neku veću kupnju ili prodaju. Ulaskom Jupitera u znaku Blizanca od kraja svibnja pa nadalje mnogima se pruža prilika da uvećaju svoj kućni budžet radeći honorarni ili sezonski posao. S ovim Jupiterom budi se i želja za učenjem i daljnjim obrazovanjem, što je jedan lijepi zalog za uspješniju poslovnu i financijsku budućnost.

Ovan

Vaša financijska struktura pokazuje zavidan trend oporavka i rasta. Puno se toga sada može poboljšati na tom mjestu, no važna je i vaša aktivnost. Zato je topla preporuka da tražite veću plaću, bolje plaćeni posao ili ako ste privatnik, da uđete u nove poslove, investicije koji će vam omogućiti i veća mjesečna primanja. Nešto dobro započinje već kroz početak godine, a do kraja svibnja je više nego moguće da zaokružite jedan uspješan i produktivan financijski period života. Sada se možete osnažiti i shvatiti da možete više od onog što mislite.

Bik

Planetarne okolnosti podržavaju vas u ostvarenju vaših materijalnih potreba, ali i u povećanju mjesečnih primanja. Niste li zadovoljni postojećim poslom, promjena dugoročno može donijeti financijski rast, ali i povećanje sigurnosti u vlastite sposobnosti. Osjećaj da vrijedite više nego što dobivate, bit će ključan trenutak u provođenju promjene. Siječanj, prva polovina veljače, a potom razdoblje sve do ljeta ukazuje na financijske dobrobiti i mogućnost za pozitivan zaokret. Ulaskom Jupitera u vaš financijski sektor od kraja svibnja bit će melem za vaše financijske rane.

Blizanci

Imate puno želja i planova, no preporučuje se promišljeno i postupno djelovanje. Kroz ožujak i travanj izbjegavajte rizike, dok se s ulaskom Jupitera od 25. svibnja puno toga može promijeniti u vašem životu i donijeti vam dugoročno neke materijalne i financijske benefite. Prihodi bi mogli dolaziti s više strana. Lipanj će biti početak nečeg novog, što će već od kraja tog mjeseca pa nadalje početi donositi vidljive financijske rezultate. Značajan je i period od 4. rujna do 4. studenog unutar kojeg se jako bavite novcem i zaradom.

Rak

Pred vama je stabilna financijska godina. Sada možete biti bezbrižniji i živjeti svoj život s manje zabrinutosti jer vaša primanja zadovoljavaju gotovo sve vaše potrebe. Slijedom toga mogli biste si priuštiti i nešto luksuza, otputovati negdje i više uživati u životu. Ako ste u braku i kod partnera bi moglo doći do financijskog poboljšanja. Kroz veljaču rješavate pitanja koja su vezana uz kredit ili novac koji ste primili od drugih, dok vas ožujak može odvesti negdje na neko lijepo mjesto na kojem ćete uživati i u kupovini. Srpanj ukazuje na veću zaradu.

Lav

Ovo je vrijeme kada je bolje ulagati u već stvoreno i na tom mjestu uvesti poboljšanja koja će dovesti do više novca. Ulazak u nove investicije mogao bi biti popraćen zastojima i teškoćama, a o čemu je riječ pokazat će vam se kroz ožujak. Imate li želje refinancirati ili otplatiti kredit, pokrenite taj postupak od početka godine. Moguće je da vam kroz veljaču novac dolazi, ali i isto tako i brzo odlazi. I te 'rupe' u kućnom budžetu počet ćete uspješno 'krpati' od rujna. Financijske dobrobiti mogu vam doći od prijatelja i povezivanja s drugim ljudima.

Djevica

Prije nego što krenete u kupovinu, prije nego što se upustite u neke veće financijske investicije, zapitajte se što vam uistinu treba i je li to ono što je najbolje za vas. Nepromišljenim financijskim odlukama možda možete kupiti nešto što neće biti dobro za vas ili se uvaliti u minus po tekućem računu. Financijski najbolji može biti period od druge polovine siječnja i prve polovine veljače. Tu prihodi rastu. Potom od lipnja nastupa nestabilnije razdoblje unutar kojeg polaganije dolazi do boljih prilika. Listopad je također dobar.

Vaga

Pred vama je godina u kojoj biste mogli resetirati svoju financijsku situaciju, na način da napravite malo financijsko restrukturiranje i vidite gdje vam novac previše odlazi, te kako s njim postupati na bolji i zdraviji način. Znači, ovo je godina u kojoj možete u potpunosti iscijeliti i ozdraviti svoju materijalnu situaciju. Kada se krajem svibnja i kroz lipanj udruže Jupiter u Blizancima i Pluton u Vodenjaku moguće je da otvorite vrata prema financijskom boljitku. Gledajte što vam tada dolazi ususret i iskoristite prilike koje vas mogu unaprijediti.

Škorpion

Ovo je godina u kojoj možete dobiti više kroz poslovno partnerstvo, a isto tako i kroz novac drugih ljudi, primjerice kroz partnera, obiteljsku imovinu i slično. Neki bi mogli podignuti ili pak zatvoriti kredit. Nove investicije bit će uspješne osobito tijekom svibnja i lipnja. Više opreza kroz kolovoz i rujan. Do kraja svibnja novac može dolaziti kroz partnera ili udruživanje s drugim ljudima, a od lipnja vam dolaze neke pogodnosti putem kojih možete smanjiti ili u potpunosti riješiti neka stara dugovanja i lakše disati.

Strijelac

Vidljivo je da po starom više ne ide. Neke se financijske odgovornosti u vašoj obitelji trebaju raspodijeliti. Moguće je da novac dođe i od jednog starijeg člana obitelji ili kroz prodaju nekretnine. No, kako vam se ostvareno ne bi istopilo, zaista je važno da promišljeno raspolažete onime što imate te da i drugi članovi vašeg obiteljsko ili poslovnog tima participiraju. Od siječnja dolaze neke financijske pogodnosti koje bi bilo dobro iskoristiti ili pokrenuti nešto što će unijeti više blagostanja u vašu egzistenciju. Na izazove koji se pojavljuju u ožujku, odgovorite smireno i promišljeno.

Jarac

Planetarni utjecaji navješćuju brojne dobrobiti koje idu kroz financijsko područje života. Radit ćete više, ali i više zarađivati. I neće vam to biti problem jer ćete biti zadovoljni onim što vam taj posao donosi. Nešto značajno moglo bi se roditi kroz kraj travnja, jedna nova ideja, prilika koja će donijeti dobitak. Prva dva i pol mjeseca nove godine obećavaju mnogo toga, a na vama je kako ćete to iskoristiti. Do kraja svibnja pruža vam se i prilika da ostvarite neke brze dobitke, primjerice kroz nagradne igre ili slične okolnosti.

Vodenjak

Kretanje Saturna vašim poljem financija uči vas ozbiljnosti i odgovornosti u postupanju s novcem, no isto tako može pokrenuti i neka dugoročnija ulaganja koja su vezana uz posao ili privatni sektor života. Od lipnja pa nadalje zaigrajte i igre na sreću, možda vam se nasmiješi neočekivani dobitak. Veljača, ožujak, i travanj bit će tri najznačajnija mjeseca u godini kad je u pitanju novac. Nove prilike, rješavanje starog problema, mogućnost da nešto povećate, pokrenete ili dogovorite… Zato krenite!

Ribe

Pomrčine koje se kroz proteklu godinu odvijaju u vašem polju novca, nastavit će se i kroz predstojeću godinu, što znači da su pred vama krupne financijske odluke koje mogu iznjedriti rast i pomoći vam da napustite poslove koji vas financijski ne podržavaju. Obratite pozornost na ono što će se događati oko 8. travnja. Pomrčine mogu pokrenuti imovinske podjele, dobitke od imovine drugih, ali i priliku da počnete zarađivati više nego dosad, da imate više nego što je to bilo u prošlosti. Kupujete li ili nešto prodajete, usmjerite se na svibanj.