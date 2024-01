Ljubavni horoskop za godinu pred nama: Bika čeka vatromet strasti, a Lava prekid loše veze

Ova godina mnogima će donijeti najviše odluka i promjena upravo na polju ljubavi i partnerskih odnosa. Kretanje Mjesečevih čvorova na relaciji Ovan/Vaga te pomrčine koje će se odvijati u istim tim znakovima upućuju na velike prekretnice. Loši i nekvalitetni odnosi se prekidaju. To se odnosi na one koji loše utječu na nas, ili nam donose tugu, ili odlaze iz našeg života, ili nam pokazuju što kod sebe i u sebi trebamo promijeniti kako bismo bili sretniji i u svojim odnosima.

U svakom slučaju pred nama je vrlo uzbudljiva ljubavna godina, unutar koje možemo prekinuti negativne vezanosti, osnažiti sebe kroz spoznaje koje idu putem odnosa, ali isto tako i početi novi odnos koji će biti bitan za nas u svakom pogledu.

OVAN

Prve prave ljubavne prilike mogu doći u veljači i ožujku te u travnju, kad se odvija nešto važno što će vam pokazati što odabrati, kako dalje, koju odluku donijeti. Dana 25. ožujka pomrčina je Mjeseca u polju partnerskih odnosa. Aktiviraju se događaji koji vas približavaju odluci. Vaš se odnos već neko vrijeme mijenja i shvaćate kako je potrebno pronaći novu ravnotežu između primanja i davanja. Što je vama bitno, mogla bi vam pokazati pomrčina Sunca u vašem znaku 8. travnja te retrogradni Merkur, također u travnju, koji vas vodi na stara mjesta na kojima je nešto prešućeno, na mjesta na kojima niste izrazili sebe i ispunili svoje potrebe. Nekima će u život ući karmička ljubav koja će ih naučiti kako da se više brinu za sebe. Neki će se vjenčati ili prekinuti vezu ili brak, a istodobno tu je prilika da vi iz cijelog tog procesa izađete snažniji i bolji, s prilikom za novi i sretniji život.

Najsretnije razdoblje: Od 7. do 21. travnja imate priliku vidjeti što znači kad se osjećate voljeno. Izgrađujete i bolji odnos sa sobom.

Vaša srodna duša: Vaga

BIK

Sve do kraja svibnja Jupiter u vašem znaku daje vam blagoslove i nove prilike na svim područjima života. Posebno će njegov spoj s Uranom oko 21. travnja biti za vas važan u smislu novog iskoraka i napretka. Svibanj će biti osobito uzbudljiv i plodan mjesec za vas. Za neke se rađa nova ljubavna priča, drugi imaju priliku više uživati udvoje. Ljeto će također biti zanimljivo, strastveno i aktivno, a od rujna pa sve do 19. studenog nakratko se vraćate u prošlost. Još nešto ima što niste do kraja riješili i posložili, a tiče se partnerskog dijela vašeg života. Od kraja godine dobivate jasniju viziju o tome što želite dalje od svog odnosa, a ako ste sami, kao da otad pa nadalje ne birate iste partnere. Dolazi do nekog zaokreta. Oni koji su rođeni u travnju mogli bi shvatiti da se jedan odnos bliži kraju.

Najsretnije razdoblje: Od početka do 21. svibnja Venera u vašem znaku naglasit će vašu privlačnost. Poželite nešto iz srca, možda vam se ostvari!

Vaša srodna duša: Vodenjak

BLIZANCI

Kretanje Saturna znakom Riba izgnat će iz vašeg života sve što je lažno i nije ukorijenjeno u stvarnosti, a tu ulaze i modeli ponašanja u partnerskom životu. Jupiter ulazi u vaš partnerski prostor od kraja svibnja i ostat će tu do 9. 6. 2025., a njegov utjecaj dodatno ističe važnost rasta i razvoja vašeg odnosa i prihvaćanja odgovornosti u tom dijelu života. Moguće je i da neka značajna iskustva dođu kroz djecu i roditeljsku ulogu. Nekima će Jupiter donijeti novu ljubav, no budite sigurni da nema ništa u vašoj prošlosti što može negativno utjecati na novu priču jer ona u protivnom neće uspjeti. Ovo je i vrijeme kad biste se mogli naći u malom procjepu između daha novog ljubavnog života, novih želja, pa i zaljubljenosti, s jedne strane, te odgovornosti i postojećeg te stvorenog, s druge strane.

Najsretnije razdoblje: Prva polovina lipnja donosi preporod u privatni sektor vašeg života. Jedan susret ili razgovor može pokrenuti preporod i donijeti vam sreću.

Vaša srodna duša: Strijelac

RAK

Pozvani ste da odredite daljnji smjer u svom životu, a o tome "pričaju" pomrčine. Pitanja koja su vezana za karijeru, ali i roditeljsku ulogu te stambeno pitanje, prolaze kroz proces promjena tako što se mogu unaprijediti i poboljšati. I ljubavni život trebao bi biti mnogo stabilniji. Gubitak iluzija i nerealnih očekivanja bit će vrlo značajno mjesto za vas, pri čemu imate priliku poboljšati svoj odnos ili pronaći novu osobu s kojom ćete se lakše povezati. Nove ljubavne priče mogle bi početi na daljinu. Možda će vam se svidjeti netko tko živi u drugom gradu. Kasno proljeće i srpanj donose jasnije iskustva o tome kamo ide vaša ljubavna priča. Jesen s Marsom u vašem znaku donosi buđenje seksualnosti, ali i mogućnost zaljubljivanja, osobito tijekom listopada. Obratite pozornost na neke otegotne okolnosti ako ih bude. Možete proći kroz njih.

Najsretnije razdoblje: Druga polovina lipnja i prva polovina srpnja donosi neka lijepa iskustva za vas. Novo poznanstvo, putovanje s partnerom, ma uživanje!

Vaša srodna duša: Ribe

LAV

U ovoj godini mogli biste se oprostiti od nekoga ili nečega, transformirati dio sebe zbog kojeg niste sretni u svom odnosu ili naprosto otpustiti vezanost prema jednoj osobi. Ovo je i vrijeme unutar kojeg bi vam se češće u životu mogli pojavljivati zauzeti udvarači. Vrlo je važno i da poradite na kvaliteti seksualnog života u braku, odnosno na intimnosti. U drugoj polovini veljače i prvoj polovini travnja mogla bi se pojaviti jedna nova šansa i mogućnost jer je vidljiva jaka strast, neka vrsta buđenja, a potom se nameće i travanj kao mjesec u kojem ili od nekoga odlazite ili se iznenada pojavljuje nova prilika koja će vam se učiniti neodoljiva. Nosi u sebi sjeme nečeg novog, uzbudljivog, pomalo i nepoznatog. Od 6. prosinca Mars u vašem znaku kreće unatrag pa kroz jedno dulje razdoblje kao da podvlačite crtu i osvještavate vrijeme koje ste ostavili iza sebe.

Najsretnije razdoblje: Srpanj je vrijeme provoda, zabave, zavođenja i prilike da se osjećate dobro u svojoj koži i privučete pozitivna ljubavna zbivanja.

Vaša srodna duša: Ovan

DJEVICA

Utjecaj Saturna koji se nalazi u polju vaših partnerskih odnosa te Jupitera u Blizancima od početka lipnja najavljuje vrijeme velikih ljubavnih promjena. Prolazite kroz evaluaciju, shvaćate što je dobro a što nije. Bude li vas partner mogao pratiti u tom procesu, vaš odnos može postati još bolji, u protivnome može doći i do separacije. Saturn pokazuje vama i svijetu vaše nesigurnosti i strahove, kao i očekivanja koja imate na mjestu partnerskih odnosa, a sve se to osvještava kroz interakciju s drugima. Želite od druge strane otvorenost, no jeste li vi spremni na prepuštanje odnosu? Mogla bi se pojaviti jedna osoba iz vaše prošlosti, netko s kim imate nedovršenog posla. Neki će proći i kroz značajne karmičke lekcije, koje vode prema sazrijevanju i odrastanju. Vidite i kako dijete, ako ga imate, utječe na vaš odnos s partnerom.

Najsretnije razdoblje: Ljeto će biti uzbudljivo na način da može donijeti pokoju avanturu, a rujan vam pokazuje što je na stvari i kamo te s kim želite dalje.

Vaša srodna duša: Jarac

VAGA

Promjene koje su počele zahvaćati vaše odnose tijekom 2023. nastavit će se i tijekom 2024. U razdoblju ste dubinskih transformacija koje će promijeniti ne samo vaše odnose nego i vas. Uvidjet ćete gdje trebate više i možete li to dobiti. Ne pristajete više na mrvice. Vaš partnerski odnos se ili može poboljšati ili će doći do daljnje separacije. Potrebno je riješiti neke probleme koji su dugo na čekanju kako biste mogli dalje i bili zadovoljniji. A na čemu je potrebno poraditi, vidjet ćete od kraja ožujka do kraja svibnja, kad će vam planetarne okolnosti jasno pokazati što je na stvari. Neki će prekinuti odnos, drugi bi mogli doživjeti nešto uzbudljivo i strastveno, jednu novu priču koja će ih pomaknuti sa starih i loših mjesta. Pomrčina u vašem znaku koja će biti 2. listopada donosi prekretnicu. Osnažujete sebe i usuđujete se ono što prije niste.

Najsretnije razdoblje: Tijekom rujna Venera će se kretati vašim znakom i omogućiti vam da ispunite neke svoje želje i doživite nešto lijepo.

Vaša srodna duša: Blizanci

ŠKORPION

Pred vama je jedna od stabilnijih godina na ljubavnom planu. Saturn pokazuje da ćete i vi biti staloženiji, promišljeniji te birati ono što vam donosi mir i sigurnost. Značajna iskustva mogu doći kroz djecu, osobito u prva tri mjeseca godine. Želite li novi početak i više druženja, iskoristite ono što vam dolazi tijekom ožujka. U svibnju je izvjesna prekretnica. S nečim završavate, moguće su i promjene u partnerovu životu. Značajni uvidi i nova iskustva dolaze oko 21. travnja, kad se Jupiter sastaje s Uranom, te oko 16. srpnja, kad se Mars sastaje s Uranom, a sve se odvija u vašem polju partnerstva. U pitanju je nešto neočekivano, naglo, neko uzbuđenje, poticaj na djelovanje. Jesen će osobito biti dinamična jer donosi priliku za neka nova iskustva, možda i zaljubljivanje. U posljednja dva mjeseca godine Mars u znaku Lava mogao bi vas suočiti s egom i štetnosti donošenja odluka s te pozicije.

Najsretnije razdoblje: Prva polovina listopada vrijeme je u kojemu možete dobiti sve što poželite. Vaša će privlačnost biti neodoljiva. Uzmite ono što vam se nudi.

Vaša srodna duša: Bik

STRIJELAC

Saturn u Ribama te Jupiter u Blizancu od kraja svibnja upućuju na velike promjene u vašem ljubavnom prostoru. U pitanju su nove i veće odgovornosti, potreba da pronađete mir s onim što je bilo i vidite što i kako dalje. Možda ste umorni, možda vam treba predah, no sad je vrijeme da naučite tražiti i primiti podršku od drugih. Vaše partnersko mjesto možda će na razdoblja biti ispunjeno novim iskustvima, koja vas potiču da nešto mijenjate nabolje, a s druge strane dolaze neka ograničenja i nemogućnosti. Bit će potrebno prvo riješiti staro, namiriti nešto da biste mogli krenuti u nešto novo. Obratite pozornost na starije članove obitelji, stambene prilike i odnos s djecom jer biste tu mogli imati više izazova u odnosu s partnerom, osobito tijekom ožujka i kolovoza. Pazite da se članovi obitelji ne upliću u vaš brak.

Najsretnije razdoblje: Od druge polovine listopada pa tijekom studenog očekuje vas konačno rješavanje ljubavnih nesporazuma iz prošlosti.

Vaša srodna duša: Lav

JARAC

Idete na bolje, idete prema naprijed. Sve nekako sjeda na svoje mjesto. Sad možete s više vjere i lakoće ostvariti svoje ljubavne i osobne želje. Da je tome tako, primijetit ćete već u prva dva mjeseca nove godine, kad vas planetarne konstelacije izbacuju u središte pozornosti. Puno kretanja, novo poznanstvo, aktivan društveni život, putovanje, puno toga vam može doći ususret, a na vama je da odaberete ono što je baš vaše. Odnos s voljenom osobom će se poboljšati, a očekuju vas i novi planovi koji će biti vezani za stanovanje, nekretnine kao i promjene koje dolaze kroz roditeljsku ulogu. Samci ovog znaka u prilici su početi novi odnos, pronaći osobu koja će biti slična njima, a ta velika kompatibilnost stvara uvjete za zdravi početak, kao i za dugovječnost odnosa. I idite u novo bez straha, sad to možete.

Najsretnije razdoblje: Od kraja siječnja i tijekom prve polovine veljače ljubav će vas pronaći. Što vi budete bolje, to će vam sreća lakše dolaziti.

Vaša srodna duša: Djevica

VODENJAK

Tijekom ove godine Pluton će najviše dotaknuti one rođene u siječnju na način da sad imate priliku dubinski promijeniti neke dijelove sebe, a što će se odraziti i na vaš partnerski odnos. Tu je i utjecaj Urana, koji vam neće dopustiti da budete pasivni. Očekuje vas jedna vrsta suočavanja i odbacivanja onog što vam više ne služi i što nije dobro za vas. Bit ćete snažni, odlučni, a isto ćete očekivati i od partnera. Ne bude li vas mogao pratiti kroz vaše promjene, moguće je da poželite nešto više i bolje. Od kraja siječnja sve kreće, a do kraja ožujka mnogo toga bi se moglo promijeniti u vašem ljubavnom životu. Sve je moguće, zato budite otvoreni prema novim iskustvima. Krajem godine Mars u Lavu pokreće lavinu zbivanja koja će vas možda vratiti i na neka stara mjesta kako biste tijekom 2025. mogli jasnije definirati svoje ljubavne ciljeve.

Najsretnije razdoblje: Druga polovina veljače kao stvorena je za ljubav i strast. Očekuju vas iskustva koja će vas potaknuti na važne odluke.

Vaša srodna duša: Škorpion

RIBE

U ovoj godini učite više o sebi, suočavate se sa sobom, s onim što je bilo, kao i s onim što je moguće i realno, a što nije. Saturn u vašem znaku kao da ne dopušta da pristajete na loš odnos, na sve ono što dolazi od drugih ljudi kao nepoštovanje i podcjenjivanje. Možda odlučite prekinuti jednu vezu ili tražiti više od partnera i vašeg odnosa. Bude li druga strana otvorena za suradnju, u prilici ste iscijeliti neke stare boljke. Očite su i promjene na polju obitelji i stanovanja. Možda se netko odseli ili useli u vaš dom, osobito tijekom lipnja. Prva pomrčina u vašem znaku, koja će biti 18. rujna, najavit će dio onoga što vas očekuje u 2025. Između ostalog, riječ je o značajnim odlukama koje donosite za sebe i svoje dobro, a što će se posredno odraziti i na vaš partnerski odnos. Ako ste sami, to je vrijeme u kojem odlučujete otvoriti se prema novim ljubavnim prilikama.

Najsretnije razdoblje: Druga polovina ožujka mogla bi proteći u znaku jednog sudbonosnog susreta ili odluke koja će biti značajna za vašu budućnost.

Vaša srodna duša: Rak