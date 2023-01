Fine čokolade iz Velike Gorice: 'Radimo praline s džinom, a naš zdravi namaz pravimo od žira'

Otac je radio u Krašu, pa je znao sve o čokoladi, njenom sastavu i kako se proizvodi. Znao je gdje i kakve strojeve nabaviti. Ja sam nekad mljeo rogač, cikoriju i papar za Frank, no to je postalo neisplativo, pa smo prešli na čokoladu. Moj prvi doticaj s čokoladom bilo je dobavljanje bijele i tamne čokolade na veliko, no onda smo se sjetili da bi od te čokolade mogli nešto i sami proizvesti, započinje svoju priču Dragutin Marković (56), pokretač ChoCo handcraft tvornice čokolade. Dućan u Velikoj Gorici, u kojem prodaju svoje proizvode, praline, čokolade i namaze vodi kćer Martina (27), dok starija, Marcela (32), vlasnica ChoCo handcraft tvornice čokolade vodi proizvodni pogon u Kurilovcu. Nekad je na tom mjestu bila djedina kožara, što znači su u obitelji još od davne 1937. poduzetnici...