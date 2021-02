Prema podacima Statista Consumer Market Outlook, portala Statista, Hrvati možda i nisu najveći seronje na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO (Kako postavljate WC papir):

Jer svjetska statistika upućuje na to da prosječan stanovnik svijeta potroši oko 5,6 kilograma toalet papira godišnje ili “prevedeno” u role - oko 51 rolu papira. Najveći potrošači su Amerikanci, koji potroše oko 12,7 kila papira po stražnjici stanovnika ili oko 141 rolu. Zanimljivo je da slijede Nijemci (134 role), Britanci (127), pa Japanci (90 rola). A procjene Hrvatske gospodarske komore (HGK) kažu da mi godišnje potrošimo oko 30.000 tona toaletnog papira, slijedom čega se potrošnja po stanovniku kreće oko 7,4 kilograma ili oko 82 role.

Po tom smo prosjeku gotovo u listić slični Španjolcima, pa se možda može reći da i u ovom segmentu dijelimo duh mediteranskih zemalja, iako treba upozoriti na to da ni vodećim domaćim proizvođačima baš nije do kraja jasno otkud takva razlika u statistici.

- Teško je reći, osim što je moguće da postoji neka razlika u vrsti papira, težini ili mjerama role koja se uzima kao prosjek u SAD-u i kod nas, jer vjerojatno nema nekih bitnih razlika u navikama vezanim uz nuždu. Istina, oni imaju drukčije navike vezane uz prehranu, no možda je stvar i u drukčijim navikama u potrošnji WC papira. Možda ga koriste češće i u situacijama u kojima mi to još nismo navikli - kaže Alan Krajačić koji, uz suvlasnika Krunoslava Kišaka, već 26 godina stoji iza Delt papira, jednog od većih domaćih proizvođača toaletne konfekcije. S tom se procjenom slažu i u Tvornici Violeta, gdje s ovom vrstom usporedbe čak i nisu bili upoznati do našeg upita.

- Možemo pretpostaviti da navike potrošača tu imaju najveću ulogu, no sigurno i kvaliteta proizvoda. Različite robne marke imaju različite gramaže sirovina koje koriste u toaletnim papirima. Također, koriste se i potpuno drugačiji materijali. Tako su npr. Violeta toaletni papiri izrađeni od 100% celuloze, dok na tržištu postoje i reciklirani pa je malo nezahvalno govoriti o tome jesu li ove brojke točne - komentira Patrik Baček iz marketinga u Violeti.

Hrvati su vrlo profinjeni kad je u pitanju njihova stražnjica. Kad je nastupio lockdown, svi su bili u priličnoj panici zbog moguće nestašice kvasca, brašna i - WC papira.

Prema podacima GFK koji su objavljeni u časopisu In Store za trgovinu u studenome, neku vrstu toaletnog papira tada je kupilo čak 1,439.000 kućanstava. Dodatno, samo u ožujku zabilježen je skok prodaje papirne konfekcije od 60 posto vrijednosno, dok je baza kupaca povećana za 13 posto. I u Delt papiru i u Violeti kažu kako ih je porast potražnje u ožujku iznenadio.

Panika u lockdownu

Tijekom prvog vala pandemije zbunilo nas je možda to što smo je u ožujku najavljen jači lock down, pa su mnoge stražnjice s radnih mjesta preselile u kućne fotelje, a domaćice se zabrinule da uz sav onaj kvasac i brašno neće biti dosta papira da se obračunamo s nuždom, no iskusni znalci u proizvodnji kažu kako nisu očekivali da to značajnije poremeti rezultate na razini godine. Jeli vi više ili manje voća i povrća ili više ili manje grickalica koje nose prazne kalorije, navike oko učestalosti odlaska na jedino mjesto gdje mnogi od nas mogu razmišljati u miru, zapravo se bitno ne mijenjaju, kažu sugovornici.

Ukratko, ono što smo u ožujku kupili, trošili smo u idućim mjesecima, pa kad se sve zbroji i oduzme, ne očekuju veća iznenađenja. Zamolili smo i trgovačke lance da podijele svoju statistiku i potvrdili su - u ožujku je zaista rasla kupovina ovog nužnog proizvoda.

- Rast se pretežito odnosi na veća pakiranja sa 16 ili 20 rola i to prvenstveno troslojnog koji je najpopularniji, te ga preferira čak 90 posto kupaca - odgovorili su iz Konzuma. Iz SPARA potvrđuju da Hrvate vole finiji troslojni papir, da je prodaja porasla u ožujku ali da su se zalihe kasnije trošile. No oni kažu da njihovi kupci podjednako vole klasični bijeli, kao i one s printom i mirisima. Da je bitno i da je WC papir pokazuju svojom kampanjom ‘Da, domaće je’ koja je obuhvatila i papir njihove robne marke koji proizvodi Delta papir.

Kažu da kupci jako paze i na cijenu, a to potvrđuje i Hendalovo istraživanja koje pokazuje da čak 58,8 posto kupaca kod izbora wc papira prvenstveno gleda cijenu. Teško je reći treba li to zahvaliti činjenici da su neki od nas u djetinjstvu slušali predavanja roditelja o tome kako trošimo previše wc papira, uz poučak kako perforacije na papiru postoje da bismo ih brojali na listiće, a ne rastrošno namotavali na ruku. No – sve ovisi o kvaliteti papira i o tome ‘kako tko voli’. Brisanje zadnjice valjda je još jedno od rijetkih segmenata oko kojih EU nije donijela stroga pravila i direktive, pa, ako vam je namotavanje gušt – zašto ne?

Oko 41,8% ispitanika obično kupuje istu marku, a čak 79% preferira troslojni. Unatoč inače vrlo bogatoj ponudi te mogućnosti da nabavimo papir s mirisom mente, zelenog čaja, trešnjinog cvijeta, breskve vanilije ili lavande, a sve to i s različitim printom – od cvijeća, do patkice – čak troje od četvero kupaca preferira papir bijele boje.

Proizvodnja WC papira kod nas zapravo iznimno raste

Zanimljivo je da je proizvodnja toaletnog papira jedna od proizvodnih grana koje su u proteklih desetak godina u Hrvatskoj zabilježile izniman rast. Tako su u obje domaće tvrtke – Violeta u Sv. Ivanu Zelini i Delt papiru na zagrebačkom Jankomiru – još 2019. počeli širiti kapacitete.

- Tvornica u Sv. Ivanu Zelini ima 2 stroja za proizvodnju WC papira i papirnatih ručnika, a posljednji je kupljen i pokrenut u ožujku 2019. Time smo povećali proizvodnju i zaposlili dodatne radnike. Povećali smo i kapacitet za izvoz – kaže Patrik Baček iz Violete.

Nadaju se, tako, povećati udio proizvodnje namijenjen izvozu, koji je lani bio 17 posto. U Delt papiru su gotovo u isto vrijeme 2019. uložili 15 milijuna kuna u sklopu prve faze uvođenja nove linije i automatizacije proizvodnje, a to će nastaviti s 10 milijuna kuna dodatnih ulaganja planiranih za ovu godinu. I u ovom slučaju, cilj je povećanje izvozna, a već sad izvoze u 26 zemalja. Uskoro pripremaju i iznenađenje za domaće tržište, kaže Krajačić, no zasad ne otkriva o čemu je riječ. No, zasigurno neće biti riječ o izletu u neke nove mirise ili print, koji bi zahtijevao upotrebu boje, jer proizvodnja velikih serija takvog papira nije isplativa.

U panici i smo i poštom naručivali

Zanimljivo je iskustvo i hrvatske pošte preko koje su online mnogi naručivali upravo wc papir. Najtraženija su bila velika pakiranje.

Prodaja preko HP-a porasla je 13 puta u lockdownu u odnosu na razdoblje prije karantene. Preko njihove online trgovine žuti klik najviše ide troslojni bijeli premium kvalitete.

No potražnja se smanjila ljeti, da bi početkom listopada pa do kraja godine ponovno narasla. Ukupno gledajući, lani su prodali pet puta više wc papira nego godinu prije.

Potrošnja WC papira u brojkama