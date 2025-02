Fini janjeći kotleti sa špinatom

Namirnice u ovom receptu dovoljne su za četvero ljudi, a za pripremu odvojite oko sat vremena,

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 meso | Video: what'supcams/screenshot

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 200˚C. Repu kuhajte u posoljenoj vodi 10-15 minuta. Ocijedite pa vratite u posudu i dodajte vrhnje. Zagrijte do vrenja pa smanjite vatru i kuhajte četiri minute. Usitnite do pirea. U tavi zagrijte žličicu ulja. Janjetinu začinite i pecite s masnijom stranom prema dolje 5-8 minuta. Zatim okrenite, a ispod mesa stavite grančice timijana pa premjestite u pećnicu. Pecite od 15 do 25 min. Ostavite 10 minuta da se odmori. Ocijedite mast iz tave pa dodajte vino i zagrijte do vrenja. Smanjite vatru i kuhajte od 5 do 8 minuta. U međuvremenu zagrijte dvije žličice ulja u drugoj tavi, dodajte češnjak i timijan te miješajte. Maknite češnjak i timijan pa dodajte špinat i miješajte dok ne povene. Začinite sa soli i paprom te kuhajte još četiri minute.

Sastojci:

700 g bijele repe, krupna morska sol, 0,5 šalica kiselog vrhnja, 3 male žlica maslinova ulja, 1 kg janjetine, svježe mljeveni papar, 5 grančica svježeg timijana, 1 šalica crnog vina, 1 režanj češnjaka, 2 vezice špinata