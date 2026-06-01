Finkinje su se prije 120 godina izborile za svoje pravo glasa

Dok su se pokreti za ženska prava tek počeli ozbiljnije razvijati u Europi i Sjevernoj Americi početkom 20. stoljeća, Finska je napravila povijesni korak koji će promijeniti tijek demokratskog razvoja diljem svijeta. Dana 1. lipnja 1906. finski je parlament usvojio reformu izbornog sustava kojom je uvedeno opće i jednako pravo glasa za sve punoljetne građane, bez obzira na spol ili društveni status. Time su žene prvi put dobile ne samo pravo glasa nego i pravo kandidiranja na parlamentarnim izborima, što je tada predstavljalo revolucionarnu promjenu u političkom sustavu.