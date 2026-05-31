I danas Zagrepčani kleče pred 'čudom' koje je preživjelo požar

Dok Zagreb 31. svibnja obilježava Dan grada, u središtu obilježavanja nalazi se jedna od njegovih najprepoznatljivijih povijesnih znamenitosti - Kamenita vrata. Riječ je o jedino sačuvanim srednjovjekovnim gradskim vratima nekadašnjeg Gradeca, podignutima još u 13. stoljeću kao dijelu obrambenog sustava tadašnjega grada. U 16. stoljeću dobila su natkriveni prolaz, a obrambena kula kasnije je uklopljena u stambenu zgradu pa su se na katu nalazili i stanovi.