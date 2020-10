Ova salata od kupusa i kelja će vas oduševiti!

Salata s fino začinjenim dresingom od korijandra i limete može biti odličan prilog uz pečeno meso, no dresing može biti odličan i za marinadu pilećeg odreska koji pripremate za roštilj

<p>Nevjerojatno je kako obična salata od tanko rezanog povrća sa savršenim dresingom može dobiti savršeni okus i postati sjajan prilog za niz varijanti jela od mesa koje spravljate za ručak ili večeru, piše Tara 'Teaspoon' Bench, bivša urednica časopisa o hrani i stilistica Marthe Stewart, u svojoj novoj kuharici Live Life Deliciously. Njen je prijedlog salata od kelja i kupusa. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Fine hrskave rotkvice </p><p>- Kelj narežem na tanke kriške, a zatim ga pustim da se marinira nekoliko minuta. Ocat omekšava izdašne, krstaste listove i čini ih nježnima, a opet hrskavima - kaže. Kruna ovog jela je domaći preljev od korijandra i limete. </p><p>- Taj je preljev odličan i savršeno uravnotežen. Svaka salata postaje neodoljiva kad vam je ovaj preljev pri ruci, možete ga preliti preko bilo čega zelenog u zdjeli, pa čak i za marinadu pilećeg odreska za roštilj. A salatu od kelja možete koristiti kao posebno jelo, odnosno salatu, ili kao dodatak za tacose, s crnim grahom i piletinom s roštilja.</p><p>Evo recepta: </p><h2>Salata od kelja i kupusa s rotkvicama </h2><p>(za 4 do 6 porcija)</p><p>Sastojci:</p><p>- 3 šalice sitno narezanog i nasjeckanog kelja kojem ste uklonili debelu stabiljku iz sredine<br/> - 1½ šalice tanko narezanog kupusa<br/> - 1 šalica tanko naribane ili sitno sjeckane mrkve <br/> - ½ šalice tanko narezane rotkvice <br/> - ½ šalice prepečenih sjemenki bundeve<br/> - umak od korijandra i limete</p><p>Priprema: </p><p>U veliku zdjelu stavite kelj, kupus, mrkvu, rotkvicu i sjemenke. Prelijte s nekoliko žlica dresinga. Ostavite da salata odstoji 10 minuta, a zatim prelijte dodatnim dresingom i poslužite. </p><h2>Dresing od korijandra i limete</h2><p>(za jednu šalicu)</p><p>Sastojci:</p><p>- ¼ šalice svježeg soka limete<br/> - 2 žlice jabučnog octa <br/> - ¼ žličica kajenskog papra<br/> - ½ žličica mljevenog kima <br/> - ¼ žličica košer soli<br/> - 1 žlica meda <br/> - 2 žlice nasjeckanog korijandra<br/> - ⅔ šalice ulja avokada </p><p>Priprema: </p><p>U srednje velikoj zdjeli pomiješajte sve sastojke osim ulja, dok se dobro ne sjedine. Polako dodajte ulje uz stalno miješanje. Poslužite ili čuvajte u pokrivenoj posudi na sobnoj temperaturi do 3 dana ili u hladnjaku do 3 tjedna. Ako je dulje stajalo, samo dobro promiješajte prije posluživanja, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/subtly-spicy-kale-and-cabbage-slaw">MindBodyGreen.</a></p>