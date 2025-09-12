Finska: Zbog zabrane mobitela u školama se opet druži i priča

Ravnateljica Maria Tallberg rekla je da je prelazak na školu bez telefona "premašio očekivanja".

- Naravno, učenici su se na početku malo bunili, pogotovo jer ih ne mogu koristiti tijekom odmora, ali duboko u sebi razumiju zašto je tako. Mnogi su također rekli da nisu bili svjesni koliko su ovisni o mobitel - rekla je Tallberg za AFP tijekom nedavnog posjeta.

Novi zakon o zabrani mobitela tijekom sata stupio je na snagu 1. kolovoza diljem Finske, zemlje nadaleko poznate po visokokvalitetnom obrazovanju. Nekoliko općina i pojedinačnih škola sada je odlučilo proširiti zabranu na cjelokupni boravak u školi, uključujući odmore. Prije zakona na snazi je već bila preporuka školama da ograniče korištenje mobitela u učionicama, koju je izdala finska nacionalna agencija za obrazovanje.

I diljem svijeta raspravlja se o tome kako korištenje pametnih telefona utječe na mentalno pa i cjelokupno zdravlje, ali i na učenje i obrazovanje. Mnoga izvješća, uključujući i UNESCO-ovo iz 2023., upozoravaju da mobiteli u učionici ometaju nastavu jer dekoncentriraju učenike.

Nekoliko drugih zemalja usvojilo je slična ograničenja, uključujući Južnu Koreju, Italiju, Nizozemsku i Francusku.

'Vrlo drugačije' ozračje

Annika Railila, učiteljica kemije u školi Kungsvagens, rekla je da su učionice sada mirnije, a učenici manje dekoncentrirani.

- Prije smo ih gotovo na svakom satu morali podsjećati da telefon ostaje u torbi i da ga ne koriste tijekom nastave. Učenici se sada više druže tijekom odmora - kaže.

Petnaestogodišnji Kie Lindfors opisao je školsko okruženje kao "vrlo drugačije".

- Više razgovaram s ljudima, a u školi postoji prostorija u kojoj se nalaze društvene igre i slično, tako da mi je sad jako zabavno ići tamo igrati se za vrijeme odmora - rekao je.

Njegova kolegica iz razreda Lotta Knapas smatra da je sad škola postala „puno bučnija“.

- Razumijem da ih ne možemo koristiti na nastavi, ali mislim da je pomalo glupo što nam ih oduzimaju na cijeli dan - rekla je.

Oscar Ingman, 14-godišnjak, boji se da bi se neki učenici zbog ove odluke mogli osjećati usamljenije.

- Vidim da je više učenika društvenije, više ih razgovara i slično. Ali povremeno vidim i neke učenike kako samo sjede sami u hodniku - rekao je.

Školi je misija organizirati aktivnosti tako da djeca uvijek mogu nešto raditi, rekla je ravnateljica, napominjući da se internetsko nasilje u školi već smanjilo.

- Učenici su prije fotografirali i snimali sadržaje tijekom nastave ili još više na odmorima, a često smo morali provoditi istrage u slučajevima kad su se videoisječci dijelili okolo - rekla je Tallberg.

Nove tendencije

Novi finski zakon usvojen je nakon što su se rezultati obrazovanja naglo pogoršali, rekao je za AFP finski ministar obrazovanja Anders Adlercreutz.

- Primijetili smo u našoj zemlji, a i mnoge su druge zemlje to primijetile, da su se vještine čitanja i matematike pogoršale, a 'finski pristup' znači biti proaktivan oko stvaranja više prostora za učenje i poučavanje. Uklanjanje elemenata koji ometaju iz učionice pomaže - rekao je Adlercreutz.

Najnoviji rezultati OECD-ova Programa za međunarodnu procjenu učenika (PISA) iz 2022. pokazali su da su vještine finskih 15-godišnjaka u matematici, čitanju s razumijevanjem i prirodoslovnoj pismenosti oslabjele.

Finska je ipak i dalje iznad prosjeka OECD-a za sve predmete među 38 zemalja članica.

Zabrana telefona ne znači da škole izlaze iz digitalnog svijeta, tvrdi ministar Adlercreutz.

- Važno je da djeca imaju fizičke knjige, ali također moraju biti digitalno pismena. No u svijetu koji se tako brzo kreće, možda je uloga škola također poučavanje sporosti, da budu mjesto gdje se morate prisiliti čitati duže tekstove, usredotočiti se na jednu stvar i svrhovito raditi na dugoročnom cilju - rekao je.