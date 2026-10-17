Fizički i mentalno ste iscrpljeni? Možda patite od digitalnog umora uzrokovanog gadgetima

Digitalni umor je, najjednostavnije rečeno, stanje fizičke i mentalne iscrpljenosti koje nastaje zbog dugotrajne interakcije s digitalnim uređajima, bilo da se radi o računalima, tabletima ili pametnim telefonima. Ovo stanje je sve češće među uredskim radnicima, studentima, pa čak i mladima koji svakodnevno provode značajno vrijeme pred ekranima.

Nastaje kada su naša tijela i mozgovi prisiljeni kontinuirano biti izloženi ekranima dulje vrijeme bez odgovarajućeg odmora. Utjecaj ne samo da uzrokuje umor očiju, već može utjecati i na koncentraciju, kvalitetu sna i cjelokupno mentalno zdravlje. Previše obavijesti, online sastanaka, pregledavanja društvenih mreža i navika digitalnog multitaskinga uzrokuju da mozak radi puno više nego inače. Kao rezultat toga, tijelo šalje signale umora.

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Uzroci digitalnog umora

Postoji nekoliko svakodnevnih navika koje nesvjesno postaju glavni okidači za ovo stanje, uključujući:

dugo gledanje u ekran bez pauze

prečesto prisustvovanje online sastancima

navika korištenja gadgeta neposredno prije spavanja

izloženost plavom svjetlu sa zaslona uređaja

neprekidni digitalni multitasking

nedostatak kvalitetnog vremena za odmor

Simptomi koji se pojavljuju

Digitalni umor može se manifestirati u raznim simptomima, i fizičkim i mentalnim, kao što su:

umorne, suhe ili bolne oči

česte glavobolje ili vrtoglavica

teškoće s koncentracijom

tijelo se brzo osjeća umorno i letargično

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bol ili ukočenost u vratu i ramenima

poremećaji spavanja

čest stres i tjeskoba

smanjenje razine produktivnosti

U nekim slučajevima, pretjerana upotreba gadgeta može čak izazvati pretjeranu anksioznost, pa čak i izgaranje.

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Kako to prevladati?

Dobra vijest je da se ovo stanje može spriječiti i ublažiti poduzimanjem nekoliko jednostavnih koraka:

Prvenstveno, dajte očima da se odmore. Primijenite pravilo 20-20-20: Svakih 20 minuta vremena provedenog pred ekranom, pogledajte 20 sekundi na predmet udaljen otprilike 6 metara. Ograničite vrijeme provedeno pred ekranom kada to nije nužno. Prilagodite osvjetljenje prostorije da bude dovoljno ugodno i nije u kontrastu s ekranom.

Dobro je izbjegavati gadgete prije spavanja kako ne biste poremetili kvalitetu sna. Za manje ukočenosti i boli, redovito se istežite, pogotovo mišiće vrata i ramena. Za opuštanje uma i tijela, priuštite si da se privremeno isključite iz virtualnog svijeta.

Kada posjetiti liječnika?

Ako simptomi poput upornih glavobolja, poremećaja spavanja, dugotrajnog stresa ili boli u očima značajno ometaju svakodnevne aktivnosti, obratite se liječniku. Potrebna su daljnja testiranja kako bi se utvrdilo jesu li simptomi isključivo posljedica digitalnog umora ili su prisutni drugi problemi.