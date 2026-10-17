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Fizički i mentalno ste iscrpljeni? Možda patite od digitalnog umora uzrokovanog gadgetima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Fizički i mentalno ste iscrpljeni? Možda patite od digitalnog umora uzrokovanog gadgetima
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Korištenje elektroničkih uređaja sastavni je dio svakodnevne rutine. Od rada, učenja do zabave i šopinga, gotovo sve se obavlja putem ekrana. Međutim, unatoč praktičnosti, to može donijeti i probleme.

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Digitalni umor je, najjednostavnije rečeno, stanje fizičke i mentalne iscrpljenosti koje nastaje zbog dugotrajne interakcije s digitalnim uređajima, bilo da se radi o računalima, tabletima ili pametnim telefonima. Ovo stanje je sve češće među uredskim radnicima, studentima, pa čak i mladima koji svakodnevno provode značajno vrijeme pred ekranima.

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Nastaje kada su naša tijela i mozgovi prisiljeni kontinuirano biti izloženi ekranima dulje vrijeme bez odgovarajućeg odmora. Utjecaj ne samo da uzrokuje umor očiju, već može utjecati i na koncentraciju, kvalitetu sna i cjelokupno mentalno zdravlje. Previše obavijesti, online sastanaka, pregledavanja društvenih mreža i navika digitalnog multitaskinga uzrokuju da mozak radi puno više nego inače. Kao rezultat toga, tijelo šalje signale umora.

Foto: 123RF

Uzroci digitalnog umora

Postoji nekoliko svakodnevnih navika koje nesvjesno postaju glavni okidači za ovo stanje, uključujući:

  • dugo gledanje u ekran bez pauze
  • prečesto prisustvovanje online sastancima
  • navika korištenja gadgeta neposredno prije spavanja
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  • izloženost plavom svjetlu sa zaslona uređaja
  • neprekidni digitalni multitasking
  • nedostatak kvalitetnog vremena za odmor

Simptomi koji se pojavljuju

Digitalni umor može se manifestirati u raznim simptomima, i fizičkim i mentalnim, kao što su:

  • umorne, suhe ili bolne oči
  • česte glavobolje ili vrtoglavica
  • teškoće s koncentracijom 
  • tijelo se brzo osjeća umorno i letargično
Foto: 123RF
  • bol ili ukočenost u vratu i ramenima
  • poremećaji spavanja 
  • čest stres i tjeskoba
  • smanjenje razine produktivnosti

U nekim slučajevima, pretjerana upotreba gadgeta može čak izazvati pretjeranu anksioznost, pa čak i izgaranje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kako to prevladati?

Dobra vijest je da se ovo stanje može spriječiti i ublažiti poduzimanjem nekoliko jednostavnih koraka:

Prvenstveno, dajte očima da se odmore. Primijenite pravilo 20-20-20: Svakih 20 minuta vremena provedenog pred ekranom, pogledajte 20 sekundi na predmet udaljen otprilike 6 metara. Ograničite vrijeme provedeno pred ekranom kada to nije nužno. Prilagodite osvjetljenje prostorije da bude dovoljno ugodno i nije u kontrastu s ekranom.

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Dobro je izbjegavati gadgete prije spavanja kako ne biste poremetili kvalitetu sna. Za manje ukočenosti i boli, redovito se istežite, pogotovo mišiće vrata i ramena. Za opuštanje uma i tijela, priuštite si da se privremeno isključite iz virtualnog svijeta.

Kada posjetiti liječnika?

Ako simptomi poput upornih glavobolja, poremećaja spavanja, dugotrajnog stresa ili boli u očima značajno ometaju svakodnevne aktivnosti, obratite se liječniku. Potrebna su daljnja testiranja kako bi se utvrdilo jesu li simptomi isključivo posljedica digitalnog umora ili su prisutni drugi problemi.

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