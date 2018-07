Fokusiranje na jednu stvar čini nas mnogo produktivnijima

Kad razmišljate o svojem životu u cjelini, odredite na što se želite fokusirati. Zapitajte se koju to stvar možete napraviti tako da sve drugo bude lakše ili čak nepotrebno raditi, savjetuju Gary Keller i Jay Papasan, autori knjige “The One Thing: The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results”.

Zapišite što vam pritom može pomoći jer ćete tako organizirati svoj život.

- Ključ uspjeha je u definiranju jedne, najvažnije stvari u vašem životu i karijeri. Jednom kad to shvatite, morate identificirati koliko domino pločica trebate poslagati, a zatim i srušiti kako biste to postigli - govore autori.

Bez obzira na to želite li poboljšati svoj način života ili posao, predlažu da posložite domino pločice na sljedeći način.

- Prvo odredite jedan cilj kojemu težite, zatim onaj koji želite ostvariti u idućih pet godina, pa cilj koji želite ostvariti u godini dana, u mjesec dana, u jednom danu i upravo sad. Vodite računa da ispunjenjem tih ciljeva na kraju dođete do onoga kojemu težite, vašeg krajnjeg cilja. Polako ostvarujte manje ciljeve, odnosno rušite domino pločice dok ne ostvarite i njega - savjetuju.

Kao dobar primjer za takav pristup navode američkog biznismena Billa Gatesa. Njegova su strast u srednjoj školi bila računala, što je razvio u jednu vještinu, računalno programiranje. Tad je dobio posao u tom području, što ga je kasnije dovelo do osnivanja tvrtke - Microsofta. Tvrtka se također fokusirala na isključivo jednu stvar, razvoj softvera, te je zato postala toliko uspješna.

- Možete raditi dvije stvari odjednom, no tad se ne možete potpuno usredotočiti ni na jednu od njih – ističu. Mobitel nas često zna ometati na poslu, mada toga nismo nužno svjesni.

- Ugasite mobitel ili ga potpuno utišajte dok radite nešto što vam je važno. Nemojte ostaviti uključenu ni vibraciju. Ne dopustite da vas bilo što ometa dok ne završite s nekim poslom – predlažu i dodaju kako ćete tako postati produktivniji. Stvari u kojima ste dobri i vaši ciljevi mogu vas razlikovati od kolega.

- Otkrijete li samo jednu stvar koja vam dobro ide, pokušajte je uklopiti u posao i postat ćete nezamjenjivi. Ljudi koji imaju znanja o svemu pomalo, ali ni o čemu dubinski lakše ostaju bez posla - kažu autori. Naglašavaju da je za postizanje ciljeva potrebna snažna disciplina. Usvojite navike koje će vam pomoći u ostvarivanju ciljeva. Usvajanje navike u prosjeku traje dva mjeseca pa se naoružajte snažnom voljom, savjetuju autori.