Formula mladosti: Domaće dive otkrivaju tajne dobrog izgleda

Oduvijek imam problema s prištićima i zato znam koliko je važno čistiti lice ujutro i navečer. Čak i kad sam najumornija, ne propuštam taj ritual, priča nam glumica Barbara Nola, koja cijelu godinu koristi kreme sa zaštitnim faktorom. Štetnog utjecaja sunca na kožu svjesna je i naša najuspješnija manekenka Zvončica Vucković.

- Uopće se ne sunčam. Kožu i kosu ne izlažem UV zrakama. Pazim na prehranu i pijem dosta vode jer mislim da puno dolazi iznutra - otkriva nam Zvončica. S njom se slaže i operna pjevačica Sandra Bagarić, koja svaki dan odlazi na tržnicu i pažljivo bira što će skuhati.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Pazim i da svaki dan dobijem pravu dozu sna te obavezno šećem sat i pol, što poboljšava cirkulaciju i bistri misli - kaže Sandra, koja smatra da je smijeh najbolji korektor.

- Ne nosim puder, davno sam shvatila da više pokazuje nego što skriva - kaže modna agentica Tihana Harapin-Zalepugin.

Starenje kože posljedica je biološkog starenja uvjetovanoga kronološkom dobi, ali i lošeg utjecaja vanjskih čimbenika kao što su izlaganje suncu, pušenje, onečišćeni zrak, loša prehrana, unos alkohola i stres, naglašava dr. Tanja Vrčić iz Poliklinike Hilarus.

Svi ti čimbenici dovode do pojave vidljivih znakova starenja, osobito onih dijelova tijela koji su stalno izloženi vanjskim utjecajima, a to su lice, vrat, dekolte i šake te podlaktice. Zato je za mladolik izgled važno prestati pušiti, što više izbjegavati onečišćenu okolinu, dovoljno spavati i zdravo se hraniti, podsjeća dr. Vrčić.

- Nikad nisam pušila, što je za kožu, osobito kožu lica, vrlo važno - svjesna je i glumica Sandra Bagarić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Harapin-Zalepugin dodaje da također ne puši, ali ni ne pije alkohol. Luckasta je kad treba i bez alkohola, naglašava.

- Najbolja prevencija starenja u bilo kojoj dobi je zaštita od sunca visokim faktorom. Što se tiče tretmana, u 20-ima je dovoljno povremeno napraviti blaži piling kože. Kad govorimo o preporukama za anti-age njegu, to su definitivno formule s vitaminom C, koji je najjači antioksidans, te one s retinolom – ističe dr. Jane Basarovski, specijalist dermatologije iz Poliklinike Aviva. O vitaminu C slaže se i dr. Vrčić.

- Kad bih trebala odabrati samo jedan anti-age sastojak u svakodnevnoj njezi kože, bio bi to lokalni preparat bogat vitaminom C - zaključuje.

Vitamin C ublažava štetno djelovanje slobodnih radikala, koji oštećuju kožu i potiču stvaranje bora, tamnih mrlja i umornog izgleda. Vitamin C sudjeluje u sintezi novoga kolagena i tako usporava proces starenja, objašnjava dr. Vrčić.

- Vitamin C kao lokalni pripravak treba koristiti i preventivno, za sprečavanje nastanka neželjenih promjena u koži, ali i kad se one već pojave, kako bismo ih postupno ublažili - kaže dr. Vrčić. Dodaje da je drugi apsolutni prvak ove scene retinol, no nakon nanošenja postoji opasnost od fotoosjetljivosti, pa se mora nanositi isključivo navečer. Ova formula snažno djeluje na kožu te se može pojaviti i crvenilo, no ono ne smije biti intenzivno. U tom slučaju prestanite s korištenjem, no svaka normalna koža voljet će retinol, koji rješava i probleme vezane uz akne. I ne zaboravite - koristite li formule s retinolom, ujutro nanesite kremu sa zaštitnim faktorom.

Među najpopularnijim anti-age moćnicima su hijaluronska kiselina, kolagen i koenzim Q10.

Kako se koncentracija kolagena s godinama smanjuje, tako i koža gubi elastičnost, potporu i strukturu. Koenzim Q10 je snažan antioksidans, no starenjem se i njegova proizvodnja u tijelu smanjuje pa je važno nadoknaditi ga pomoću preparata za njegu kože. Da biste očuvali mladolikost, treba se konstantno brinuti o licu, naglašava dr. Vrčić.

- Kao najbolju anti-age njegu predlažem ujutro, na tek očišćeno lice, nanijeti nekoliko kapi vitamina C te ga lagano utrljati u kožu. Nakon toga predlažem kremu s hidratacijskim svojstvima - kaže dr. Vrčić. Prije šminkanja savjetuje nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom 50.

- Navečer ćemo na detaljno očišćenu kožu nanijeti kremu za noćnu njegu, predlažem formulu obogaćenu hijaluronskom kiselinom. Njegovana koža će s vremenom dulje ostati zdrava, to vrijedi za svaku dob. Starija koža treba još jaču hidrataciju, stoga su preporuka kreme koje daju vlagu, ali i volumen, obogaćene navedenim sastojcima. Također, obavezne su kreme sa zaštitnim faktorom, jer sprečavaju hiperpigmentacijske mrlje i bore. Iako koža s godinama prolazi kroz specifične cikluse i promjene, pametni rituali produljit će mladolik izgled - kaže dr. Vrčić.

Barbara Nola (50)

‘Tapkanjem tonika podižem tonus lica’

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Od mladosti imam problema s prištićima, stoga znam da je svakodnevno čišćenje lica neophodno. Od anti-age tretmana volim neinvazivne, kao što su voćne kiseline, tu i tamo one sa strujom, koji aktiviraju mišiće, ponekad radiofrekvencije. Mislim da je dobro tu i tamo promijeniti navike njege jer se koža na sve navikne, to znam iz iskustva. Jedan od mojih omiljenih beauty trikova je utapkavanje tonika na lice. Tapkam malim pokretima prema gore jer to podiže tonus lica. Nikad ne koristim prejake anti-age kreme jer sve aktiviraju moje probleme s kožom.

Sandra Bagarić (44)

‘Kupujem na tržnici i forsiram ribu bar jednom tjedno’

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svaki dan kuham, uživam u jelu i ne važem kalorije, a već desetak godina imam istu kilažu. Na tržnici imam tete za sir i vrhnje, domaća jaja i piliće, a mesar mi javi kad stiže svježa teletina. Ribu moji dečki ne vole, ali je forsiram barem jednom tjedno. Obožavam maslinovo ulje i često ga koristim. Mislim da ću početi praviti svoju zimnicu, kako su nekad radile bake. Mijenjam si titulu iz primadona u ‘primadoma’. Moj favorit od kozmetike godinama je ulje od ruže. Ne koristim puder, zamijenila sam ga CC kremama, sve se manje šminkam, povremeno se prepustim kozmetičarki. Nisam pobornica hijalurona i botoksa, zasad...

Tihana Harapin-Zalepugin (66)

‘Oko očiju stavljam posebno ulje protiv bora’

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nemam posebne tretmane i skupe kreme, ne odlazim kod kozmetičarke. Majka priroda i genetika igraju veliku ulogu. Koža je odraz procesa u organizmu, slušam što mi govori i tako se ponašam. Oko očiju stavljam ulje protiv bora koje nije skupo, a na lice kremu, drogerijski brend. Ulje za bore oko očiju radim po narudžbi, od prirodnih sastojaka, a sastav je sljedeći: biljna i eterična ulja ružmarina, kamilice, nevena, melise, vitamini A i E, lanolin i oleum kakao. Povremeno napravim piling. Osim lica, kremicu obavezno stavljam i na vrat. Nikad je ne razmazujem nego vrhovima prstiju utapkam u kožu.

Zvončica Vucković (61)

‘Ujutro operem lice micelarnom vodicom i šetam psa’

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Moja njega je vrlo jednostavna. Uopće se ne sunčam, pazim na prehranu i pijem dosta vode. Od tretmana koristim elektrostimulaciju svih mišića lica i tijela - u svrhu podizanja tonusa i boljeg općeg izgleda, bez potrebe za operacijom. Ujutro operem lice micelarnom vodicom, nanesem kremu i odem šetati psa u Maksimirsku šumu. Kad tome dodate prijateljice, kavu na Vidikovcu i pregršt smijeha - to je najbolji anti-age tretman.

