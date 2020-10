Formula za ujednačavanje tena: Top 5 seruma s vitaminom C

Vitamin C jedan je od ključnih sastojaka formula kojima je uloga učiniti kožu našeg lica mladolikom i ujednačenom, a uglavnom dolazi u malim bočicama, u obliku seruma ili ulja

<p>Lice u jesen često otkriva ten pun mrlja, radi neadekvatne zaštite od UV zraka tijekom ljeta ili je uzrok na bazi hormona. No, svijet kozmetike ima niz prijedloga, a jedan od njih je izuzetan vitamin C koji se krije u malim dozama.</p><p>Revolution Skincare Vitamin C 12.5%posvjetljujući serum s vitaminom C veganska je formula namijenjena svim tipovima kože. Cijena: 30 ml 110 kn, notino.hr.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije</strong></p><p>La Roche-Posay Pure Vitamin C10 pojačava sjaj kože i proizvodnju kolagena, potiče obnovu kože zahvaljujući salicilnoj kiselini te smiruje nadraženost sastojkom peptid neurosensin. Cijena: 30 ml 266 kn, ljekarne</p><p> </p><p>The Ordinary Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% In Vitamin F sadrži derivat vitamina C, jedan od najstabilnijih na tržištu. Dolazi u obliku ulja i u kombinaciji s vitaminom F. Cijena: 30 ml 135 kn, douglas.hr</p><p> </p><p>Revox Just Vitamin C 20% Antioxidant Serum potiče sintezu kolagena, posvjetljuje ten i smanjuje hiperpigmentaciju na način da sprječava sintezu melanina. Cijena: 30 ml 49,90 kn<br/> <br/> </p><p>Synchroline Synchrovit C smanjuje hiperpigmentacije i vidljivost bora. Idealan za lice, vrat i dekolte. Cijena: 5 ml 63 kn, notino.hr</p>