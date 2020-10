Formula za uspjeh koju svi žele: Ne 'radiš', a brutalno zarađuješ

<p><strong>Warren Buffett</strong> vjerojatno je najbolji investitor koji je ikad živio. Počeo je investirati 1942. godine sa samo 114,75 američkih dolara (740 kuna) i sada je među prvih 10 najbogatijih ljudi na svijetu. Iako Buffett povremeno griješi s ekonomijom (najveća mu je pogreška investicija u US Airways od 358 milijuna dolara), ima itekako korisne životne lekcije za podijeliti, poput tri primjera u nastavku. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ljudska inteligencija raste</p><h2>1. Volite posao koji radite</h2><p>Jednostavno je, kad radite ono što volite, uslijedit će uspjeh. Buffett je živio prema ovom pravilu, rekavši da, kada ste strastveni prema svom poslu, 'nikada nećete trebati raditi ni jedan dan u svom životu'. Zaključuje: 'Dolazi vrijeme kada biste trebali početi raditi ono što želite. Kada radite posao koji volite, skočit ćete iz kreveta ujutro'. Zato se zapitajte što zapravo želite raditi.</p><h2>2. Zaustavite 'sisanje palca'</h2><p>Jeste li ikad predugo razmišljali o odluci i niste učinili ništa kad ste trebali po njoj postupiti? To je, prema Buffettu, sindrom 'sisanja palca'. To zaustavlja, odgađa i izbjegava nešto što je možda najbolje za postići vlastite ciljeve. Svi smo za to krivi, a Warren Buffett nije iznimka.</p><p>U svom pismu dioničarima Berkshire Hathawaya 1989. godine, Buffett je rekao: 'Propustio sam nekoliko stvarno velikih ponuda koje su mi bile servirane na pladnju i koje sam bio potpuno sposoban razumjeti. Za dioničare Berkshirea, uključujući i mene, cijena ovog sisanja palca bila je ogromna'. Pa, koja je lekcija ovo čina, odnosno predugog razmišljanja i odugovlačenja? Kao i kod najvažnijih životnih odluka, uključujući investiranje, temeljito istražite, potražite sve informacije i brzo reagirajte na svoju odluku. A ako je odgovor negativan, ponašajte se s istom jasnoćom uma i udaljite se znajući da ste pravilno odabrali.</p><h2>3. Ne osuđujte sebe prema tuđim standardima</h2><p>Kada postavljate ljestvicu za svoje ciljeve, nemojte nasjedati zamci uspoređivanja svojeg uspjeha s tuđim. Umjesto da pokušavate držati korak s nekim ili nečim nedostižnim, ravnajte se prema jednom od najpoznatijih Buffettovih pravila - vašoj 'unutarnjoj tablici rezultata' - koja definira vaše vlastite standarde, a ne ono što vam svijet nameće.</p><p>Unutarnja tablica rezultata, načelo koje je naučio od svog oca, ono dolazi iznutra i govori vašu istinu. To daje smisao onome tko ste, kako se prirodno ponašate i vidite svijet na temelju svojih vrijednosti i uvjerenja, a ne tuđih. Ukratko, ide se višim putem da bi se postigao uspjeh, jer dolazi iz srca, piše <a href="https://www.inc.com/marcel-schwantes/warren-buffett-3-things-in-life-separate-doers-achievers-from-day-dreamers.html" target="_blank">Inc</a>.</p>