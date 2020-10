Danas vodi nekoliko multimilijunskih kompanija.

<p>Adam Deering (39) kupio je podružnicu Škotske kraljevske banke u Manchesteru za 3,8 milijuna kuna, nakon što su mu oni prije 18 godina odbili dati zajam od 84.000 kuna kojim je htio pokrenuti posao.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (znakovi da ste pregorjeli na poslu):</p><p>On tada nije imao ni novčića, a odbili su ga zato jer je bio premlad i nije imao nikakvog iskustva. No nije se predao i izgradio je svoju firmu za financijsko savjetovanje i upravljanje dugovanjima tako što je u početku radio na podu u malenom uredu, jer si nije mogao priuštiti stolicu i stol. Firmu je prodao za 42 milijuna kuna 2014. godine.</p><p>Danas vodi nekoliko multimilijunskih kompanija.</p><p>- Dao sam otkaz kao prodavač kada sam imao 21 godinu jer sam znao da mogu pokrenuti uspješan posao, ali nisam imao ni novčića i trebao mi je zajam od banke. Predstavio sam im svoj poslovni plan i tražio 84.000 kuna, ali službenica u banci me uopće nije ozbiljno shvatila. Dao sam svoje srce i dušu u taj plan i sjećam se da sam držao prekrižene prste za sreću ispod stola dok sam predstavljao plan - prisjetio se Adam.</p><p>Bio je shrvan kada ga je odbila jer je premlad i nema iskustva. Tada je skupio sav novac koji mu je ostao i unajmio je maleni ured.</p><p>- Bez novca sam četiri mjeseca proveo u hladnoći na podu malenog ureda iz kojeg sam zvao ljude i pokušavao pokrenuti posao. Nisam si mogao priuštiti stolicu i stol. Ti prvi mjeseci bili su uistinu teški, nisam znao hoću li uspjeti ni kako ću platiti račune. Bilo je puno situacija kada sam htio odustati, ali to sam prekrižio kao opciju i na kraju mi se isplatilo - ispričao je.</p><p>Nakon teškog početka, posao je krenuo i procvjetao. Prije šest godina, prodao je uspješnu tvrtku.</p><p>Sada druge inspirira za uspjeh kao motivacijski govornik.</p><p>Imao je prilično burno djetinjstvo i izbacili su ga iz škole kada je imao 14 godina jer je uništio jedan auto. Tada se prijavio u RAF (britansko vojno zrakoplovstvo), ali tamo je otkrio alkohol i uskoro su ga izbacili. Vratio se u rodni Urmston gdje je stalno dobivao otkaze na poslovima.</p><p>Prijelomna točka u životu dogodila mu se kada ga je 'pod svoje' uzeo jedan od susjeda, koji mu je pomogao napisati životopis i motivirao ga je da se i dalje prijavljuje na poslove. Pronašao je posao u tvrtki koja se bavila financijskim savjetovanjem i upravljanjem dugovanjima. Tamo je puno naučio i odlučio je i sam pokrenuti takav posao.</p><p>U njegovom portfelju sada se nalaze tvrtka za upravljanje dugovanjima Hanover Insolvency i pogrebno poduzeće Pride Planning.</p><p>Nakon što je kupio zgradu u kojoj je bila banka koja mu je odbila zajam, u njoj će napraviti osam apartmana i poslovni prostor za trgovinu.</p><p>- Izgraditi posao od nule nikada nije lagano i često sumnjate da ćete uspjeti. Ključ je u tome da ostanete vjerni sebi i ne odustajete. Uvijek će biti nekih prepreka koje samo treba preskočiti. Nakon što su mi odbili zajam, bilo mi je teško jer mi se tada srušio san, ali odlučio sam da neću odustati i uspio sam. Za mene, kupnja zgrade u kojoj je bila banka koja mi je odbila zajam jer povratak za puni krug i pokazuje mi da sam imao pravo što sam vjerovao u sebe - zaključio je Adam za <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8810153/Tycoon-buys-RBS-building-18-years-turned-start-loan.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR3xamqGlLYKpGwxo9ZnQ18JeDziCY-ZHnIWZPC4-KBdvVc2yG8MX6p7Cxs" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>