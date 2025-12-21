FOTO Advent u Slavonskom Brodu: Dvije lokacije, nove atrakcije i nezaboravni doživljaji

Trg Ivane Brlić - Mažuranić postao je središte blagdanskih događanja. U programu su druženja s Djedom Božićnjakom i dolazak Moto mrazova, božićne predstave, bogata ugostiteljska ponuda, brojni koncerti...
Grad Slavonski Brod pripremio je bogat i raznolik Advent koji se održava na dvije atraktivne i bajkovite lokacije, Trgu Ivane Brlić-Mažuranić i u Tvrđavi Brod
Ove godine, poseban naglasak je na panoramskom kotaču, koji krasi Trg Ivane Brlić-Mažuranić. Kotač pruža jedinstven pogled na blagdanski uređeni grad te je postao omiljena atrakcija svih generacija i mjesto za najljepše blagdanske fotografije.
U samom središtu Slavonskog Broda nalazi se Snježna kupola, posebno osmišljena za djecu i obitelji. U kupoli se održavaju pričaonice, kreativne i STEM radionice, koncerti učenika Glazbene škole te interaktivni sadržaji za djecu.
Diljem grada postavljeni su brojni blagdanski fotokutci idealni za obiteljske fotografije i stvaranje adventskih uspomena. Posjetitelji mogu ostavljati svoje nematerijalne želje u Šumi želja, kao simbol zajedništva i dobrih djela.
