DOBA SLAVLJA

FOTO Advent u Slavonskom Brodu: Dvije lokacije, nove atrakcije i nezaboravni doživljaji

Trg Ivane Brlić - Mažuranić postao je središte blagdanskih događanja. U programu su druženja s Djedom Božićnjakom i dolazak Moto mrazova, božićne predstave, bogata ugostiteljska ponuda, brojni koncerti...
FOTO Advent u Slavonskom Brodu: Dvije lokacije, nove atrakcije i nezaboravni doživljaji
Grad Slavonski Brod pripremio je bogat i raznolik Advent koji se održava na dvije atraktivne i bajkovite lokacije, Trgu Ivane Brlić-Mažuranić i u Tvrđavi Brod
Grad Slavonski Brod pripremio je bogat i raznolik Advent koji se održava na dvije atraktivne i bajkovite lokacije, Trgu Ivane Brlić-Mažuranić i u Tvrđavi Brod
