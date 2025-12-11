Obavijesti

FOTO Advent u Zadru navečer potpuno očarao sve posjetitelje

Advent u Zadru otvoren je 27. studenoga i održava se na više lokacija u centru grada. Posjetitelje očekuju koncerti, ukrasi, adventski vijenac te razni sadržaji za djecu i odrasle. Cijela manifestacija traje do 1. siječnja 2026
Zadar: Noćne fotografije ukrašenog grada
Advent u Zadru započeo je je 27. studenoga. Manifestacija će trajati više od pet tjedana, sve do 1. siječnja 2026. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
