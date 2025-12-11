FOTO Advent u Zadru navečer potpuno očarao sve posjetitelje

Advent u Zadru otvoren je 27. studenoga i održava se na više lokacija u centru grada. Posjetitelje očekuju koncerti, ukrasi, adventski vijenac te razni sadržaji za djecu i odrasle. Cijela manifestacija traje do 1. siječnja 2026
Advent u Zadru započeo je je 27. studenoga. Manifestacija će trajati više od pet tjedana, sve do 1. siječnja 2026.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Advent u Zadru započeo je je 27. studenoga. Manifestacija će trajati više od pet tjedana, sve do 1. siječnja 2026. |
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Advent u Zadru započeo je je 27. studenoga. Manifestacija će trajati više od pet tjedana, sve do 1. siječnja 2026.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Glavna događanja odvijaju se na Trgu Petra Zoranića i Trgu pet bunara, a pridružuje im se i plato iza palače Cedulin. Na tim su lokacijama postavljene drvene kućice i održavaju se koncerti. Program privlači velik broj posjetitelja.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Tijekom adventa nastupaju brojni poznati izvođači, Koncerti su raspoređeni kroz cijelu manifestaciju. Publika može uživati u raznovrsnoj glazbenoj ponudi.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
U središtu grada održavaju se brojni sadržaji poput radionica, svečanih paljenja svijeća i programa za djecu. Posjetitelje očekuju i razne gastronomske delicije. Zadar tako nudi bogat i raznolik adventski doživljaj.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL