FOTO Parada seksepila na reviji Victoria’s Secret: Hadid bacila u trans, a trudnica pokazala sve

Victoria's Secret Fashion Show 2025. u New Yorku donio je najsadržajniji i najraznolikiji show u povijesti ovog modnog brenda. Revija nije slavila samo najnovije kolekcije, već je istaknula i važnost inkluzivnosti
Victoria’s Secret je nakon višegodišnje pauze (revije su bile prekinute 2019.) krenuo s rebootom 2024. s naglaskom na inkluzivnost i širi spektar ljepote te u 2025. nastavlja graditi taj novi imidž.
| Foto: Brendan McDermid
Victoria’s Secret je nakon višegodišnje pauze (revije su bile prekinute 2019.) krenuo s rebootom 2024. s naglaskom na inkluzivnost i širi spektar ljepote te u 2025. nastavlja graditi taj novi imidž. |
Foto: Brendan McDermid
Victoria’s Secret je nakon višegodišnje pauze (revije su bile prekinute 2019.) krenuo s rebootom 2024. s naglaskom na inkluzivnost i širi spektar ljepote te u 2025. nastavlja graditi taj novi imidž.
| Foto: Brendan McDermid
Show je balansirao između nostalgičnih elemenata klasičnog Victoria’s Secret glamura - masivnih krila, voluminoznih frizura, dramatičnih kontura - i suvremenih zaigranih segmenata poput traper detalja.
| Foto: Brendan McDermid
Revija je otvorena uz dirljivu scenu - Jasmine Tookes, devet mjeseci trudna, prošetala je pistom, noseći dizajn koji je nježno otkrivao trudnički trbuh, simbolički povezujući snagu, ljepotu i ženstvenost.
| Foto: Brendan McDermid
Sudjelovanje sportašica, trudnica, manekenki raznih tipova tijela i stilova signalizira da VS želi biti relevantniji, suvremeniji i bolji od stare verzije.
| Foto: Brendan McDermid
Bella Hadid
| Foto: Brendan McDermid
Behati Prinsloo
| Foto: Brendan McDermid
Awar Odhiang
| Foto: Brendan McDermid
Maty Fall, Daiane Sodre i Yasmin Wijnaldum
| Foto: Brendan McDermid
Sherry Shi
| Foto: Brendan McDermid
Liu Wen
| Foto: Brendan McDermid
Mathilda Gvarliani
| Foto: Brendan McDermid
Alex Consani
| Foto: Brendan McDermid
Joan Smalls
| Foto: Brendan McDermid
Imaan Hammam
| Foto: Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Candice Swanepoel
| Foto: Brendan McDermid
Candice Swanepoel
| Foto: Brendan McDermid
Lily Aldridge
| Foto: Brendan McDermid
Lily Aldridge
| Foto: Brendan McDermid
Awar Odhiang
| Foto: Brendan McDermid
Neelam Gill
| Foto: Brendan McDermid
Adut Akech
| Foto: Brendan McDermid
Amelia Gray
| Foto: Brendan McDermid
Alessandra Ambrosio
| Foto: Brendan McDermid
Behati Prinsloo
| Foto: Brendan McDermid
Imaan Hammam
| Foto: Brendan McDermid
Gigi Hadid
| Foto: Brendan McDermid
Madison Beer
| Foto: Brendan McDermid
Stella Maxwell
| Foto: Brendan McDermid
Neelam Gill
| Foto: Brendan McDermid
Adriana Lima
| Foto: Brendan McDermid
Bella Hadid
| Foto: Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Madison Beer
| Foto: Brendan McDermid
Candice Swanepoel
| Foto: Brendan McDermid
Alessandra Ambrosio
| Foto: Brendan McDermid
Amelia Gray
| Foto: Brendan McDermid
Amelia Gray
| Foto: Brendan McDermid
Doutzen Kroes
| Foto: Brendan McDermid
Yoon Young Bae
| Foto: Brendan McDermid
Alex Consani
| Foto: Brendan McDermid
Angelina Kendall
| Foto: Brendan McDermid
Grace Elizabeth
| Foto: Brendan McDermid
Karol G
| Foto: Brendan McDermid
Mathilda Gvarliani
| Foto: Brendan McDermid
Angelina Kendall
| Foto: Brendan McDermid
Imaan Hammam
| Foto: Brendan McDermid
Candice Swanepoel
| Foto: Brendan McDermid
Madison Beer
| Foto: Brendan McDermid
Awar Odhiang
| Foto: Brendan McDermid
Mathilda Gvarliani
| Foto: Brendan McDermid
Maty Fall, Daiane Sodre, Yasmin Wijnaldum i Adut Akech
| Foto: Brendan McDermid
Adriana Lima
| Foto: Brendan McDermid
Bella Hadid
| Foto: Brendan McDermid
Gigi Hadid
| Foto: Brendan McDermid
Bella Hadid
| Foto: Brendan McDermid
Behati Prinsloo
| Foto: Brendan McDermid
Candice Swanepoel
| Foto: Brendan McDermid
Alessandra Ambrosio
| Foto: Brendan McDermid
Gigi Hadid
| Foto: Brendan McDermid
Adriana Lima
| Foto: Brendan McDermid
Alessandra Ambrosio
| Foto: Brendan McDermid
Gigi Hadid
| Foto: Brendan McDermid
Ashley Graham
| Foto: Brendan McDermid
Mathilda Gvarliani
| Foto: Brendan McDermid
Emily Ratajkowski
| Foto: Brendan McDermid
Adriana Lima, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Gigi Hadid i Alessandra Ambrosio
| Foto: Brendan McDermid
Adriana Lima
| Foto: Brendan McDermid
Bella Hadid
| Foto: Brendan McDermid
Awar Odhiang
| Foto: Brendan McDermid
Karol G
| Foto: Brendan McDermid