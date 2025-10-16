Obavijesti

NAJMOĆNIJA DO SAD

FOTO Parada seksepila na reviji Victoria’s Secret: Hadid bacila u trans, a trudnica pokazala sve

Victoria's Secret Fashion Show 2025. u New Yorku donio je najsadržajniji i najraznolikiji show u povijesti ovog modnog brenda. Revija nije slavila samo najnovije kolekcije, već je istaknula i važnost inkluzivnosti
Victoria's Secret hosts its annual runway show in New York
Victoria’s Secret je nakon višegodišnje pauze (revije su bile prekinute 2019.) krenuo s rebootom 2024. s naglaskom na inkluzivnost i širi spektar ljepote te u 2025. nastavlja graditi taj novi imidž. | Foto: Brendan McDermid
