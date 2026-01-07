FOTO Bijeli Bjelovar u zimskoj čaroliji: Snijeg prekrio glavni trg u završnici Adventa
Iako su je mnogi priželjkivali još uoči božićnih blagdana, prava zimska idila u Bjelovar je stigla tek u završnim danima Adventa. Snježne padaline koje posljednjih dana ne prestaju pretvorile su grad u prizor iz razglednice, a glavni trg zablistao je u punom zimskom ruhu
Debeli snježni pokrivač prekrio je trg i okolne ulice, stvarajući čarobno, svjetlucavo blještavilo koje je privuklo brojne građane u večernje šetnje. Posebno dojmljiva bila je noćna atmosfera – refleksija blagdanskih lampica na snijegu dala je središtu grada gotovo bajkovit izgled. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL