FOTO Brrrrritanke se na Badnjak hrabro bacile u hladno more

Kupanje u zaljevu Cullercoats u Sjevernom Tynesideu je prava atrakcija. Damama nije smetala hladnoća te su se okupale u moru, a za outfite su odabrale, naravno, kupaće kostime u nezaobilaznim crvenim tonovima
Kupanje na Badnjak popularno je u Velikoj Britaniji, nema veze što je temperatura mora niska.
| Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION
Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION
Tradicija uživanja u hladnom moru pred kraj godine poseban je izazov. Znanstvenici kažu da je kupanje u hladnom moru zdravo te ima niz benefita.
| Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION
Brčkanje u super hladnom moru jača imunitet, poboljšava cirkulaciju, povećava budnost i mentalnu jasnoću, smanjuje stres, poboljšava zdravlje kože i kose te potiče sagorijevanje masti, no nije preporučljivo za osobe s kardiovaskularnim problemima. Redovitim izlaganjem hladnoj vodi tijelo razvija otpornost na hladnoću i postaje otpornije na bolesti.
