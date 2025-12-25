Obavijesti

BLAGDANSKA TRADICIJA

FOTO Brrrrritanke se na Badnjak hrabro bacile u hladno more

Kupanje u zaljevu Cullercoats u Sjevernom Tynesideu je prava atrakcija. Damama nije smetala hladnoća te su se okupale u moru, a za outfite su odabrale, naravno, kupaće kostime u nezaobilaznim crvenim tonovima
Tradicionalno kupanje na Badnjak u zaljevu Cullercoats u Sjevernom Tynesideu
Kupanje na Badnjak popularno je u Velikoj Britaniji, nema veze što je temperatura mora niska. | Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION
