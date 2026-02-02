FOTO Dječji karneval u Opatiji: Mališani su svojim kostimima rastopili srca publike
Opatija je još jednom pokazala zašto karnevalsko razdoblje zauzima posebno mjesto u njezinoj tradiciji. Ulice grada su 1. veljače ispunili smijeh, šarenilo i dječja razigranost povodom Dječjeg karnevalskog korza, manifestacije koja svake godine okuplja najmlađe sudionike i pretvara Opatiju u pravu pozornicu maštu
Mali maškarani sudionici, od vrtićke do osnovnoškolske dobi, prolazili su gradom u raznolikim kostimima – od bajkovitih likova i životinja do superjunaka i maštovitih kreacija koje su nastale uz pomoć roditelja. Svaka skupina predstavila je svoju temu s puno truda, veselja i kreativnosti, a publika ih je nagrađivala pljeskom i osmijesima.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL