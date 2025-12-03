Obavijesti

Galerija

Komentari 1
BOGATA PONUDA

FOTO Domaći kreativci svojim vijencima za vrata stvaraju blagdansku magiju već na ulazu

Božić je idealno vrijeme da svom domu udahnete toplinu i blagdanski duh, a pravi znak blagdana često je upravo lijepi vijenac na vratima. Ove smo godine zavirili u ponude domaćih studija i cvjećarnica i odabrali vijence koji savršeno spajaju estetiku, kvalitetu i toplinu, od tradicionalnih zelenih aranžmana i rustikalne prirodne dekoracije do modernih, stilskih komada s baršunom, mahovinom i suhim detaljima
FOTO Domaći kreativci svojim vijencima za vrata stvaraju blagdansku magiju već na ulazu
BAOS donosi suvremene, umjetničke božićne vjenčiće za vrata, s minimalizmom i prirodnim materijalima u fokusu. | Foto: Instagram
1/51
BAOS donosi suvremene, umjetničke božićne vjenčiće za vrata, s minimalizmom i prirodnim materijalima u fokusu. | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025