FOTO Domaći kreativci svojim vijencima za vrata stvaraju blagdansku magiju već na ulazu

Božić je idealno vrijeme da svom domu udahnete toplinu i blagdanski duh, a pravi znak blagdana često je upravo lijepi vijenac na vratima. Ove smo godine zavirili u ponude domaćih studija i cvjećarnica i odabrali vijence koji savršeno spajaju estetiku, kvalitetu i toplinu, od tradicionalnih zelenih aranžmana i rustikalne prirodne dekoracije do modernih, stilskih komada s baršunom, mahovinom i suhim detaljima
BAOS donosi suvremene, umjetničke božićne vjenčiće za vrata, s minimalizmom i prirodnim materijalima u fokusu.
| Foto: Instagram
BAOS donosi suvremene, umjetničke božićne vjenčiće za vrata, s minimalizmom i prirodnim materijalima u fokusu. |
Foto: Instagram
BAOS donosi suvremene, umjetničke božićne vjenčiće za vrata, s minimalizmom i prirodnim materijalima u fokusu.
| Foto: Instagram
Njihovi vijenci zrače elegancijom i profinjenošću, pa su odličan izbor ako želite moderen, suptilan blagdanski ukras.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
OPG Novosel nudi raskošne božićne vijence za vrata, njihovi modeli često dolaze s obiljem zelenila, velikim mašnama i klasičnim blagdanskim detaljima, što ih čini idealnim za one koji vole tradicionalan i pun blagdanski ugođaj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
A&K Flowers u svojoj božićnoj kolekciji nudi vjenčiće za vrata koji oduševljavaju jednostavnošću i elegancijom.
| Foto: Instagram
Često koriste zimzelene grane, češere, suho cvijeće i decentne ukrase, pa su njihovi vijenci idealni za one koji vole suptilan, profinjen blagdanski dekor.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
More Flower Store nudi božićne vijence za vrata koji spajaju kreativnost i osobni pečat, često s obiljem zimzelenog zelenila, prirodnih materijala
| Foto: Instagram
Idealni su za one koji žele vijenac koji djeluje profinjeno, a opet toplo i domaće, često dolaze i u opcijama “za viseće” ili “za vrata”, s mogućnošću narudžbe, a ponekad i custom-rješenja prema željama kupca.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Samonikla stvara božićne vijence za vrata koji odišu prirodnom elegancijom.
| Foto: Instagram
Njihovi su vjenčići idealni za ljubitelje održivog dizajna i prirodnog izgleda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Eventina__ na Instagramu promovira božićne vijence za vrata koji se ističu svojom jednostavnošću i beskompromisnom elegancijom.
| Foto: Instagram
Idealni su za one koji žele diskretan, stiliziran detalj koji ulazu doma daje blagdanski i profinjen štih.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tulipa je splitska cvjećarnica poznata po bogatoj blagdanskoj ponudi.
| Foto: Instagram
U njihovoj božićnoj kolekciji pronaći ćete ručno izrađene vijence za vrata koji kombiniraju zimzelene grane, prirodne materijale i elegantne mašne.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Tulip Studio svojim božićnim vijencima za vrata donosi spoj moderne elegancije i blagdanske topline, koristeći mahovinu, asparagus, baršunaste mašne i minimalističke detalje, stvaraju dekoracije koje jednako dobro funkcioniraju u klasičnim kao i suvremenim interijerima.
| Foto: Instagram
Njihova kolekcija nudi različite stilove: od rustikalno‑klasičnih do skandi minimalizma, pa ako tražite vijenac koji je “mali detalj s velikim efektom”, Tulip Studio ima odličnu ponudu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram