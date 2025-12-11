FOTO Hramovi znanja: Ovo su najljepša sveučilišta na svijetu

28. Royal Roads University, Colwood, British Columbia, Kanada. Ne čudi što ova zgrada izgleda poput privatnog seoskog imanja. Hatley Castle, smješten u Hatley Park National Historic Site na otoku Vancouver, Kanada, izgrađen je 1907. godine od strane obitelji Dunsmuir. Između 1940. i 1995. služio je kao vojna obučna baza, a od tada je sjedište Royal Roads University. Na imanju se nalaze Talijanski vrtovi i aktivna farma, a ovo je mjesto korišteno i kao lokacija za snimanje filmova poput X-Mena i Deadpoola. Kampus je otvoren za javnost, a mogući su vođeni pješački obilasci i posjeti vrtovima. | Foto: Thinkstock