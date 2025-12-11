Obavijesti

SKRIVAJU JEDINSTVENE PRIČE

FOTO Hramovi znanja: Ovo su najljepša sveučilišta na svijetu

Sveučilišni kampusi širom svijeta često su mnogo više od mjesta učenja. Oni su prostori gdje se isprepliću povijest, arhitektura, priroda i studentski život, stvarajući okruženja koja inspiriraju generacije studenata. Od irskih kamenih zdanja starih nekoliko stoljeća do američkih kampusa smještenih usred netaknute prirode, pa sve do monumentalnih umjetničkih murala u Meksiku, najljepša sveučilišta nude prizore koji oduzimaju dah i pričaju jedinstvene priče
FOTO Hramovi znanja: Ovo su najljepša sveučilišta na svijetu
1. Nacionalno autonomno sveučilište Meksika, Ciudad de México, Meksiko. Ljepota arhitekture potpuno je subjektivna, no ne može se poreći da Nacionalno autonomno sveučilište Meksika privlači pažnju. Ovaj jedinstveni kampus najveći je u Latinskoj Americi. Osnovan je 1910. godine, a UNESCO-om zaštićeni kompleks dizajnirali su neki od najboljih meksičkih arhitekata. Diego Rivera i David Alfaro Siqueiros pridonijeli su stvaranju njegovih murala. | Foto: Thinkstock
