FOTO Hramovi znanja: Ovo su najljepša sveučilišta na svijetu

Sveučilišni kampusi širom svijeta često su mnogo više od mjesta učenja. Oni su prostori gdje se isprepliću povijest, arhitektura, priroda i studentski život, stvarajući okruženja koja inspiriraju generacije studenata. Od irskih kamenih zdanja starih nekoliko stoljeća do američkih kampusa smještenih usred netaknute prirode, pa sve do monumentalnih umjetničkih murala u Meksiku, najljepša sveučilišta nude prizore koji oduzimaju dah i pričaju jedinstvene priče
1. Nacionalno autonomno sveučilište Meksika, Ciudad de México, Meksiko.
Ljepota arhitekture potpuno je subjektivna, no ne može se poreći da Nacionalno autonomno sveučilište Meksika privlači pažnju. Ovaj jedinstveni kampus najveći je u Latinskoj Americi. Osnovan je 1910. godine, a UNESCO-om zaštićeni kompleks dizajnirali su neki od najboljih meksičkih arhitekata. Diego Rivera i David Alfaro Siqueiros pridonijeli su stvaranju njegovih murala.
| Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock
2. Royal Holloway, Sveučilište u Londonu, Engleska, UK.
Ikoničan i spektakularan, Royal Holloway, dio Sveučilišta u Londonu, nalazi se u engleskoj grofoviji Surrey i osnovan je 1879. godine. Bila je to jedna od prvih britanskih institucija koja je ženama omogućila pristup visokom obrazovanju.
| Foto: Thinkstock
3. Berry College, Mount Berry, Georgia, SAD.
Iako je jedno od manje poznatih američkih sveučilišta, Berry College smješten je na doista zadivljujućem imanju. Zapravo, zauzima najveći kampus u SAD-u. Proteže se na otprilike 27.000 hektara i obuhvaća brdašca, rijeke, močvare, šume i nagrađivane vrtove. Tu je i Muzej Marthe Berry koji prikazuje priču o ovoj važnoj obrazovnoj ustanovi osnovanoj 1902. godine. Posjeti za potencijalne studente česti su, a prijaviti se možete putem interneta.
| Foto: Thinkstock
4. Sveučilište Harvard, Cambridge, Massachusetts, SAD.
Jedna od najprestižnijih obrazovnih institucija na svijetu, Harvard je ujedno i najstarije sveučilište u Americi. Smješten u šarmantnom Cambridgeu, nekoliko stanica podzemnom željeznicom od središta Bostona, kampus krase spektakularne zgrade od crvene cigle koje datiraju iz 1636. godine i okružuju idilično, zeleno dvorište.
| Foto: Thinkstock
5. Trinity College, Dublin, Irska.
Osnovan 1592. godine od strane kraljice Elizabete I., Trinity College najviše je rangirano sveučilište u Irskoj. No akademska izvrsnost nije jedino što vrijedi divljenja na ovoj povijesnoj instituciji, zgrade koje čine kampus spadaju među najljepše u cijelom Dublinu.
| Foto: Thinkstock
6. Sveučilište Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, SAD.
Smješteno u gradu Baltimoreu u saveznoj državi Maryland, Sveučilište Johns Hopkins staro je više od 145 godina. Poznato kao prvo istraživačko sveučilište u Americi, kampus je prepun impresivnih inženjerskih ostvarenja. Ipak, najveća zvijezda je Peabody Library, otvorena 1878. godine.
| Foto: Thinkstock
7. Sveučilište Al-Azhar, Kairo, Egipat.
Unatoč svojoj ljepoti i starosti, postoji mogućnost da nikada niste čuli za Sveučilište Al-Azhar u Kairu. Ova drevna institucija potječe iz 970. godine i jedno je od najvećih sveučilišta na svijetu – a uz to i jedno od najstarijih. Poznata kao najuglednije mjesto za islamsko obrazovanje, ustanova je smještena unutar zadivljujuće džamije Al-Azhar, koja potječe iz razdoblja Fatimida. Mogući su organizirani obilasci, a bijeli mramorni trg džamije ne smije se propustiti.
| Foto: Thinkstock
8. Sveučilište u Coimbri, Coimbra, Portugal.
Još jedno manje poznato, a iznimno lijepo mjesto je Sveučilište u Coimbri, smješteno u srcu istoimenog portugalskog grada. Okruženo prekrasno očuvanom srednjovjekovnom starom jezgrom, povijesno sveučilište osnovano je u Lisabonu 1290. godine, prije nego što je premješteno na današnju lokaciju 1537. Izgrađeno na mjestu nekadašnje palače, kampus je poznat po svojoj romantičnoj fasadi, baroknoj knjižnici i zvoniku iz 18. stoljeća.
| Foto: Thinkstock
9. Sveučilište u Edinburghu, Edinburgh, Škotska, UK.
Jedno od najstarijih sveučilišta u anglofonome svijetu, Sveučilište u Edinburghu smješteno je u srcu jednog od najljepših povijesnih gradova Europe i može se pohvaliti impresivnom arhitekturom kampusa, kombinacijom stoljećima starih zgrada i ultramodernih dodataka.
| Foto: Thinkstock
10. Sveučilište Hohenheim, Stuttgart, Njemačka.
Podsjećajući na plemićku palaču, Sveučilište Hohenheim smješteno je južno od Stuttgarta i datira iz 1818. godine. Impresivno je zbog svoje veličine i raskoši, a ujedno ima i potresnu povijest. Tijekom 1940-ih, u Drugom svjetskom ratu, oko 250 ljudi deportirano je u Hohenheim na prisilan rad. Danas se na sveučilišnom zemljištu nalazi spomen-skulptura koja odaje počast onima koji su patili i izgubili živote tijekom nacističkog režima.
| Foto: Thinkstock
11. Sveučilište Cambridge, Cambridge, Engleska, UK.
Sveučilište Cambridge osnovano je 1209. godine, što ga čini jednim od najstarijih još uvijek aktivnih sveučilišta u svijetu. Institucija se sastoji od 31 koledža i šest škola, a njezina arhitektura izgleda gotovo nestvarno. Među najpoznatijim znamenitostima su kapela King’s College i Most uzdaha u St John’s College. Sveučilište je otvoreno za posjetitelje, pa možete hodati stopama bivših studenata poput Sira Davida Attenborougha.
| Foto: Thinkstock
12. Mode Gakuen Cocoon Tower, Tokio, Japan.
Ne moraju sva lijepa sveučilišta biti povijesna, što dokazuje Mode Gakuen Cocoon Tower. Ovaj japanski simbol dovršen je 2008. godine i krasi panoramu Tokija svojom modernom fasadom. Neboder se uzdiže 50 katova (oko 204 m) i u njemu se nalaze tri obrazovne institucije: HAL Tokyo, Shuto Iko i Tokyo Mode Gakuen, koledž za modu, dizajn i ljepotu. Unutra mogu ulaziti samo studenti i zaposlenici, ali njegovo veličanstvo možete promatrati izdaleka.
| Foto: Thinkstock
13. Sveučilište u Salamanci, Salamanca, Španjolska.
Na suprotnom kraju arhitektonskog spektra nalazi se Sveučilište u Salamanci. Osnovano u 12. stoljeću, jedno je od najstarijih sveučilišta na svijetu. Koledž je dobio Kraljevski povelju od kralja Alfonsa IX. 1218. godine, a arhitektura spaja romanički, gotički, maurski, renesansni i barokni stil. Cijeli grad Salamanca proglašen je UNESCO-vom svjetskom baštinom 1988. godine.
| Foto: Thinkstock
14. Sveučilište u Torontu, Toronto, Ontario, Kanada.
Osnovano 1827. godine, Sveučilište u Torontu etabliralo se kao vodeća obrazovna institucija u Kanadi. Sastoji se od tri kampusa i bez napora spaja staro i novo. Kampus Mississauga krasi upečatljivo pročelje od corten čelika i azurno plaznog stakla, dok je kampus St George prepun povijesnih zgrada i privlačnih zelenih površina. Obilasci kampusa dostupni su i za buduće studente i za radoznale turiste.
| Foto: Thinkstock
15. Sveučilište Princeton, Princeton, New Jersey, SAD.
Jedno od osam prestižnih američkih Ivy League sveučilišta, Sveučilište Princeton dugo je poznato kao jedna od najistaknutijih obrazovnih institucija u zemlji. Osnovano 1746., smješteno je u šarmantnom gradiću u New Jerseyju, a obuhvaća Gotiku sveučilišne kapele, Princeton University Art Museum i Nassau Hall, najstariju zgradu kampusa. Michelle Obama i F. Scott Fitzgerald bili su studenti ovog sveučilišta, a posjetitelji obično mogu razgledati kampus.
| Foto: Thinkstock
16. Sveučilište St Andrews, Fife, Škotska, UK.
Osnovano u 15. stoljeću, Sveučilište St Andrews dom je zaista spektakularnih zgrada, uključujući kapelu St Salvator i dvorište Sallies Quad (na slici). Kampus se nalazi samo nekoliko minuta od škotske impresivne obale. Među poznatim alumnijima su Benjamin Franklin, Rudyard Kipling, princ William i njegova supruga, princeza od Walesa.
| Foto: Thinkstock
17. Sveučilište Yale, New Haven, Connecticut, SAD.
Još jedno od američkih Ivy League sveučilišta, Yale je otvorio vrata studentima 1701. godine i od tada je u svoja predavanja primio, među ostalima, Georgea W. Busha i Meryl Streep. Poznati Old Campus dom je 66-metarskog Harkness Towera, čiji 54 zvona Yale Memorial Carillon od 1917. godine serenadom pozdravljaju prolaznike. Kampus je općenito otvoren za vođene ture, a detalje je najbolje provjeriti online.
| Foto: Thinkstock
18. Nacionalna škola likovnih umjetnosti, Pariz, Francuska.
L'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, odnosno Nacionalna škola likovnih umjetnosti, smještena je u centru Pariza i osnovana je u 17. stoljeću. Danas se nalazi u nizu grandioznih zgrada iz 19. stoljeća. Prestigiozna škola čuva veliku zbirku umjetničkih djela, a među njezinim poznatim studentima bili su Pierre-Auguste Renoir i Eugène Delacroix. Ako planirate posjet, provjerite kalendar izložbi i događanja škole.
| Foto: Thinkstock
19. Sveučilište Queen’s, Belfast, Sjeverna Irska, UK.
Smješteno u srcu Belfasta, Sveučilište Queen’s spaja povijest i kulturu s živahnim društvenim životom. Otvoreno 1849., ima 250 zgrada, od kojih je oko 100 zaštićeno. Lanyon Building, nazvan po arhitektu Siru Charlesu Lanyonu, središnji je dio imanja, s upečatljivim pročeljem od crvene cigle i interijerom s vitražima i svodovima. Obilasci kampusa dostupni su budućim studentima, a moguće je i virtualno razgledavanje sa svog doma.
| Foto: Thinkstock
20. KU Leuven, Leuven, Belgija.
U belgijskom gradu Leuven nalazi se sveučilište koje izgleda kao da je iz bajke. Katholieke Universiteit Leuven osnovano je 1425. i jedno je od najstarijih u Europi. Sveučilište posjeduje niz zgrada, među kojima se ističu tri dragulja: Sveučilišna knjižnica u Leuvenu, Arenberg Castle (na slici) i University Hall. Zadnja, nekada dvorana tkalaca, izgrađena je 1317. godine i danas je srce ove važne institucije.
| Foto: Thinkstock
21. Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma, SAD.
Oral Roberts University ima jedan od najjedinstvenijih kampusa na svijetu. Osnovano 1963. u Tulsi, Oklahoma, moderno evangelističko sveučilište sadrži niz futurističkih zgrada inspiriranih Art Decoom, od kojih svaka simbolizira element kršćanske vjere. Osim ultramodernog studentskog centra, kampus krasi impresivna statua poznata kao Prayer Hands (Ruke u molitvi) te 61 metar visoka Prayer Tower (Toranj molitve). Posjetitelji mogu birati između vođenog, samostalnog ili virtualnog obilaska.
| Foto: Thinkstock
22. Sveučilište Virginia, Charlottesville, Virginia, SAD.
Sveučilište Virginia nije samo mjesto obrazovanja, već ima bogatu i fascinantnu povijest, zbog čega je uvršteno na UNESCO-v popis svjetske baštine. Osnovao ga je 1819. Thomas Jefferson, treći predsjednik SAD-a, a u središtu kampusa nalazi se Rotunda, prekrasna zgrada iz 19. stoljeća, inspirirana Panteonom u Rimu. Sveučilište se nalazi nedaleko Monticella, Jeffersonove nekadašnje rezidencije, pa se oba mjesta mogu posjetiti tijekom boravka u Charlotesvilleu.
| Foto: Thinkstock
23. Sveučilište Heidelberg, Heidelberg, Njemačka.
Smješteno u slikovitom gradu Heidelbergu, Njemačka, ovo sveučilište osnovao je papa Urban VI. 1386. godine. Heidelberg je najstarije sveučilište u Njemačkoj i, kao takvo, obiluje zapanjujućom arhitekturom. Old Assembly Hall (na slici), izgrađena 1886., najcjenjenija je zgrada sveučilišta.
| Foto: Thinkstock
24. Sveučilište Sydney, Sydney, New South Wales, Australija.
Iako je Sydney jedan od najnovijih gradova na svijetu, dom je brojnih znamenitosti, a Sveučilište Sydney svakako je jedna od njih. Osnovano 1850., prvo sveučilište u Australiji steklo je međunarodnu reputaciju. Smješteno je u namjenski izgrađenoj pješčančanoj zgradi iz 19. stoljeća, a poznato je po svom kvadratu (quadrangle) koji oživljava u proljeće, radnim farmama i brojnim muzejima.
| Foto: Thinkstock
25. King’s College London, London, Engleska, UK.
Međunarodno poznat, King's College London prima studente od 1829. godine, a tijekom godina proizveo je 14 dobitnika Nobelove nagrade. Kampus se prostire po Londonu i uključuje zapanjujuće zgrade poput King’s College Chapel i Bush House Building. King’s također posjeduje East Wing Somerset Housea, jednu od najimpresivnijih arhitektonskih građevina u engleskoj prijestolnici. Dostupni su vođeni i virtualni obilasci za četiri od pet kampusa sveučilišta.
| Foto: Thinkstock
26. Sveučilište Durham, Durham, Engleska, UK.
Idilični grad Durham na rijeci, sjeveroistočna Engleska, dom je katedrale na brdu i dvorca iz 11. stoljeća, koji je danas sjedište jednog od najprestižnijih obrazovnih institucija u Velikoj Britaniji. Sveučilište Durham osnovano je aktom parlamenta 1832., čime spada među najstarija sveučilišta u Engleskoj. Posjetitelji mogu pratiti samostalnu turu i razgledati romaničku arhitekturu, a potom uživati u šetnji uz rijeku Wear.
| Foto: Thinkstock
27. Sveučilište u Bologni, Bologna, Italija.
Poznato i kao Alma Mater Studiorum, Sveučilište u Bologni smatra se najstarijim sveučilištem u zapadnom svijetu. Osnovano 1088. godine, ima pet kampusa u Italiji, u Bologni, Ceseni, Forliju, Ravenni i Riminiju, te zajednicu od više od 85.000 studenata. Sveučilište je smješteno u spektakularnim zgradama iz srednjeg vijeka i renesanse, a među glavnim znamenitostima ističe se Sveučilišna knjižnica u Bologni s lučnim stropom, tamnim drvom i ukrašenim stupovima. Virtualni obilazak dostupan je na web stranici sveučilišta.
| Foto: Thinkstock
28. Royal Roads University, Colwood, British Columbia, Kanada.
Ne čudi što ova zgrada izgleda poput privatnog seoskog imanja. Hatley Castle, smješten u Hatley Park National Historic Site na otoku Vancouver, Kanada, izgrađen je 1907. godine od strane obitelji Dunsmuir. Između 1940. i 1995. služio je kao vojna obučna baza, a od tada je sjedište Royal Roads University. Na imanju se nalaze Talijanski vrtovi i aktivna farma, a ovo je mjesto korišteno i kao lokacija za snimanje filmova poput X-Mena i Deadpoola. Kampus je otvoren za javnost, a mogući su vođeni pješački obilasci i posjeti vrtovima.
| Foto: Thinkstock
29. Sveučilište Oxford, Oxford, Engleska, UK.
Jedno od najpoznatijih sveučilišta na svijetu, Oxford ima bogatu povijest i zaista spektakularan kampus. Smješten u srcu Oxforda, smatra se da djeluje od 1096. godine, što ga čini najstarijim sveučilištem u anglofonome svijetu. Često se nalazi na vrhu svjetskih sveučilišnih rang lista, a poznato je po svojim povijesnim zgradama (poput Radcliffe Camera, na slici), koje svake godine privlače milijune turista. Sveučilište posjeduje 67 zaštićenih zgrada u cijelom gradu.
| Foto: Thinkstock
30. Sveučilište Otago, Dunedin, Novi Zeland.
Sveučilište Otago ponosno ističe da spada u 1% najboljih sveučilišta na svijetu, a vjerojatno je u sličnom postotku i po ljepoti kampusa. Smješteno na obalama rijeke Leith, Otago je prvo sveučilište na Novom Zelandu, otvoreno 1874. godine, a njegova neogotička zgrada Clock Tower Building jedna je od nekoliko karizmatičnih građevina kampusa u Dunedinu. Natječaj za dizajn tornja održan je 1876., a pobjednički arhitekt Maxwell Bury premašio je budžet do te mjere da mu je karijera pretrpjela štetu. Kampus je otvoren za posjete budućim studentima.
| Foto: Thinkstock
31. Sveučilište Cape Town, Cape Town, Južna Afrika.
Sveučilište Cape Town oduševljava arhitekturom, osobito svojom perjanicom, Sarah Baartman Hall, čija neoklasična fasada ima red visokih jonskih stupova. No pravi doživljaj nalazi se iza zgrade, jer kampus graniči sa strmim padinama poznate planine Devil’s Peak, koja se uzdiže 1.000 metara iznad kampusa i grada. Sveučilište je prvotno otvoreno 1829. godine kao muška srednja škola, a krajem 19. stoljeća razvilo se u potpuno sveučilište. Vođeni obilasci dostupni su online.
| Foto: Thinkstock
32. Flagler College, St Augustine, Florida, SAD.
1888. američki industrijalac milijunaš Henry M. Flagler izgradio je Hotel Ponce de Leon, remek-djelo španjolsko-renesansne arhitekture, nazvano po konkvistadoru koji je prvi istražio Floridu. U to vrijeme bio je pionir, prva velika zgrada u SAD-u izgrađena od izlivenog betona i jedan od prvih hotela s električnim ožičenjem.
| Foto: Thinkstock
33. Sveučilište u Cataniji, Catania, Italija.
Najstarije sveučilište na Siciliji, Sveučilište u Cataniji, osnovano je 1444. godine s samo 10 studenata i četiri fakulteta: kanonsko i civilno pravo, medicinu, teologiju i umjetnost te filozofiju. Ova veličanstvena barokna zgrada sjedište je sveučilišta i izgrađena je 1696. godine nakon razornog potresa koji je uništio velik dio grada i ubio do tri četvrtine stanovništva. Zgrada sadrži otvoreno centralno dvorište i glavnu dvoranu ukrašenu freskama.
| Foto: Thinkstock
34. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, SAD.
Naš drugi unos iz obrazovanog grada Cambridgea u Massachusettsu, MIT je poznat po svjetski vodećim znanstvenim programima, ali manje je poznat po svojim jednako izvanrednim zgradama. Niz poznatih arhitekata pridonio je izgledu kampusa: Eero Saarinen izgradio je cilindričnu MIT Chapel od crvene cigle i listom oblikovani Kresge Auditorium; IM Pei dizajnirao je 21-katni Green Building; a prepoznatljive krivulje Franka Gehryja lako su uočljive u Ray and Maria Stata Centeru (na slici). Samostalni pješački obilazak kampusa dostupan je online.
| Foto: Thinkstock
35. Sveučilište u Sevilli, Sevilla, Španjolska.
Sveučilište u Sevilli smješteno je u bivšoj tvornici. Možda ne zvuči uzbudljivo, ali tvornica u pitanju je Kraljevska tvornica duhana iz 18. stoljeća, ogroman neoklasični kompleks okružen velikim rovom, koju je naručio kralj Španjolske, a i danas je glavna turistička atrakcija. Tvornica, koja je bila inspiracija za operu Carmen, nekada je proizvodila 75% svih cigara u Europi i redovita je stanica na turističkim obilascima grada.
| Foto: Thinkstock