FOTO Ima 70 godina i šokira internet izazovnom odjećom: 'Život ne prestaje kad ostariš'

Valentinka, baka iz Rusije u sedamdesetima, postala je viralna zbog svojih smjelih modnih izbora. Unatoč kritikama, s ponosom pokazuje da godine nisu prepreka za samopouzdanje i životnu radost. Poručuje svima da život ne prestaje nakon 70
Valentinka je Ruskinja u svojim sedamdesetima koja otvoreno ruši stereotipe o tome kako bi starije osobe trebale izgledati ili se ponašati. Na TikToku je postala viralna zahvaljujući svojim smjelim i modernim modnim odabirima. Umjesto da se povuče iz javnog života, ona koristi društvene mreže kako bi pokazala da život ne prestaje nakon 70. Njezina energija i samopouzdanje privukli su milijune pogleda i rasprava.
Valentinka redovito objavljuje videe u kojima nosi izazovne kombinacije poput mini haljina s prorezima, mrežastih čarapa i prozirnih suknji. Često kombinira odjevne komade poput kratkih hlačica, otvorenih bluza i čizama do koljena. Njezin stil odražava hrabrost i želju da izrazi vlastitu osobnost bez obzira na tuđa mišljenja. Iako mnogi to smatraju kontroverznim, Valentinka ističe kako joj moda donosi radost i slobodu.
Osim mode, Valentinka obožava ples, što često pokazuje u svojim objavama. U svojim videima zna zaplesati u svlačionici dok isprobava novu odjeću. Kupovina i ples za nju su način izražavanja životne energije i vitalnosti. Njezina vedrina pokazuje da strast prema životu ne poznaje godine.
Unatoč velikoj popularnosti, Valentinka se često suočava s brutalnim komentarima i ismijavanjem na društvenim mrežama. Neki korisnici čak pozivaju njezinu obitelj da joj oduzmu telefon, nazivajući njezine snimke „neprimjerenima“. Međutim, ona ostaje dostojanstvena i ne dopušta da je negativnost obeshrabri. Valentinka smatra da ljudi imaju pravo biti ono što jesu, bez obzira na tuđe predrasude.
U jednom od svojih videa otkrila je da preferira mlađe muškarce, iako joj se češće javljaju stariji. Taj iskren i razigran stav prema ljubavi izazvao je brojne reakcije na mrežama. Njezina otvorenost pokazuje da romantika i privlačnost ne prestaju s godinama. Usto, sama sebe s ponosom naziva „princezom“, što dodatno naglašava njezino samopouzdanje.
U opisu svog profila Valentinka ističe rečenicu: „Tvoj život ne prestaje nakon 70.“ Tom porukom želi motivirati druge da žive punim plućima bez obzira na dob. Ona simbolizira snagu, autentičnost i slobodu izražavanja. Iako izaziva različite reakcije, Valentinka je postala inspiracija mnogima koji se boje prigrliti vlastitu jedinstvenost.
