Obavijesti

Galerija

Komentari 3
IMA TISUĆE PRATITELJA

FOTO Ima 70 godina i šokira internet izazovnom odjećom: 'Život ne prestaje kad ostariš'

Valentinka, baka iz Rusije u sedamdesetima, postala je viralna zbog svojih smjelih modnih izbora. Unatoč kritikama, s ponosom pokazuje da godine nisu prepreka za samopouzdanje i životnu radost. Poručuje svima da život ne prestaje nakon 70
FOTO Ima 70 godina i šokira internet izazovnom odjećom: 'Život ne prestaje kad ostariš'
Valentinka je Ruskinja u svojim sedamdesetima koja otvoreno ruši stereotipe o tome kako bi starije osobe trebale izgledati ili se ponašati. Na TikToku je postala viralna zahvaljujući svojim smjelim i modernim modnim odabirima. Umjesto da se povuče iz javnog života, ona koristi društvene mreže kako bi pokazala da život ne prestaje nakon 70. Njezina energija i samopouzdanje privukli su milijune pogleda i rasprava. | Foto: Instagram/valentinka_1947
1/11
Valentinka je Ruskinja u svojim sedamdesetima koja otvoreno ruši stereotipe o tome kako bi starije osobe trebale izgledati ili se ponašati. Na TikToku je postala viralna zahvaljujući svojim smjelim i modernim modnim odabirima. Umjesto da se povuče iz javnog života, ona koristi društvene mreže kako bi pokazala da život ne prestaje nakon 70. Njezina energija i samopouzdanje privukli su milijune pogleda i rasprava. | Foto: Instagram/valentinka_1947
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025