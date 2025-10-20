FOTO Ima 70 godina i šokira internet izazovnom odjećom: 'Život ne prestaje kad ostariš'

Valentinka je Ruskinja u svojim sedamdesetima koja otvoreno ruši stereotipe o tome kako bi starije osobe trebale izgledati ili se ponašati. Na TikToku je postala viralna zahvaljujući svojim smjelim i modernim modnim odabirima. Umjesto da se povuče iz javnog života, ona koristi društvene mreže kako bi pokazala da život ne prestaje nakon 70. Njezina energija i samopouzdanje privukli su milijune pogleda i rasprava. | Foto: Instagram/valentinka_1947