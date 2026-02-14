FOTO Istaknula je grudi za Dan zaljubljenih pa ju izvrijeđali: 'Slomila me tolika mržnja'

Mlada influencerica objavila je fotografiju u elegantnoj haljini s dubokim dekolteom kako bi promovirala sushi restoran povodom Valentinova, no umjesto komplimenata i pozitivnih reakcija, dočekao ju je val brutalnih uvreda
Emily Hawthorne nije ni slutila da će bezazlena objava na društvenim mrežama prerasti u pravu noćnu moru.
| Foto: Instagram
Emily Hawthorne nije ni slutila da će bezazlena objava na društvenim mrežama prerasti u pravu noćnu moru. |
Foto: Instagram
Emily Hawthorne nije ni slutila da će bezazlena objava na društvenim mrežama prerasti u pravu noćnu moru.
| Foto: Instagram
Fotografija, zamišljena kao dio jednostavne marketinške kampanje, ubrzo je postala meta zlobnih komentara usmjerenih isključivo na njezino tijelo, točnije na njezine grudi.
| Foto: Instagram
Emily priznaje da ju je količina mržnje potpuno slomila.
| Foto: Instagram
– Slučajno sam otišla provjeriti komentare da vidim kako objava prolazi i ono što sam zatekla bilo je uistinu šokantno. Količina groznih i odvratnih komentara bila je nevjerojatna – ispričala je.
| Foto: Instagram
Situacija je vrlo brzo eskalirala, a negativne reakcije ostavile su ozbiljne posljedice na njezino mentalno zdravlje.
| Foto: Instagram
– Ono što je bilo najgore jest to što je većina komentara dolazila upravo od žena. Pisale su ružne stvari i pritom označavale svoje prijateljice. Uvijek su me učili da žene trebaju podržavati žene, zato me ovakva količina ženske mržnje duboko povrijedila – dodala je.
| Foto: Instagram
Njezina ispovijest potaknula je brojne rasprave o body shamingu, mentalnom zdravlju i licemjerju online zajednice koja se javno zalaže za pozitivnu sliku tijela, ali samo dok se ona uklapa u unaprijed zadane, društveno prihvatljive okvire.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram