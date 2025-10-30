Obavijesti

MAME I DJECA USKLAĐENI

FOTO Izabel Kovačić odabrala nikad slađe modele za kolekciju

U najnovijoj kolekciji brenda LUNILOU krojevi su opušteni, materijali mekani, a koncept kolekcije temelji se na lakoći kombiniranja i usklađenom izgledu roditelja i djece
Brend LUNILOU je dosljedan svojim osnovnim vrijednostima udobnosti, održivosti i jednostavnoj estetici. Poznat po korištenju 100 % organskog, GOTS-certificiranog pamuka, i u novoj kolekciji nastavlja s naglaskom na prirodne materijale, funkcionalnost i bezvremenski dizajn. | Foto: SENJA VILD
