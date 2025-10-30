FOTO Izabel Kovačić odabrala nikad slađe modele za kolekciju

U najnovijoj kolekciji brenda LUNILOU krojevi su opušteni, materijali mekani, a koncept kolekcije temelji se na lakoći kombiniranja i usklađenom izgledu roditelja i djece
Brend LUNILOU je dosljedan svojim osnovnim vrijednostima udobnosti, održivosti i jednostavnoj estetici. Poznat po korištenju 100 % organskog, GOTS-certificiranog pamuka, i u novoj kolekciji nastavlja s naglaskom na prirodne materijale, funkcionalnost i bezvremenski dizajn.
Nova kolekcija trenirki Good citizens zamišljena je kao praktična i udobna svakodnevna odjeća za žene i djecu. Krojevi su opušteni, materijali mekani, a koncept kolekcije temelji se na lakoći kombiniranja i usklađenom izgledu roditelja i djece.
Kampanja, snimljena u ruralnom jesenskom okruženju, upućuje na ideju prirodnog, ležernog stila u kojem odjeća prati ritam svakodnevice. Paleta boja kombinira burgundy tonove i sivu, s naglaskom na jednostavne, čiste linije.
Materijali u kolekciji izrađeni su od organskog pamuka, što osigurava mekoću i izdržljivost, uz poštivanje ekoloških standarda. Krojevi su oblikovani tako da omogućuju slobodu pokreta, a svi modeli dostupni su u varijantama za odrasle i djecu.
Naziv Good citizens upućuje na ideju promišljenog pristupa odijevanju, biranje održivih materijala, kupnju dugotrajnih komada i stil koji se lako uklapa u svakodnevicu.
Prvi dio kolekcije, DROP 1, donosi limitirane setove u burgundy-sivoj paleti za žene i djecu, dok DROP 2, koji stiže za dva tjedna, donosi nove kombinacije i dodatne mogućnosti slaganja.
Kampanju su realizirali: fotografkinja Senja Vild, modeli Antonija Topić, Brigita Topić i Vito Šestak, make up Sonja Kvesić i frizure Salon Teuta.
