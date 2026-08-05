FOTO La liste objavio 5 hotelskih skrivenih dragulja za 2026.

La Liste, jedan od najuglednijih svjetskih vodiča za hotele i restorane, objavio je dobitnike nagrada Discovery Gem Hotel Awards za 2026. Prema njihovu izboru, riječ je o pet najljepših i najposebnijih manje poznatih hotela na svijetu
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ISLAS SECAS RESORT, PANAMA Islas Secas Resort smješten je na privatnom otočju u Panami, u zaljevu Gulf of Chiriquí. Smatra se jednim od najekskluzivnijih i najizoliranijih otočnih odmarališta u Americi.
| Foto: Islas Secas
ISLAS SECAS RESORT, PANAMA Islas Secas Resort smješten je na privatnom otočju u Panami, u zaljevu Gulf of Chiriquí. Smatra se jednim od najekskluzivnijih i najizoliranijih otočnih odmarališta u Americi. |
Foto: Islas Secas
ISLAS SECAS RESORT, PANAMA Islas Secas Resort smješten je na privatnom otočju u Panami, u zaljevu Gulf of Chiriquí. Smatra se jednim od najekskluzivnijih i najizoliranijih otočnih odmarališta u Americi.
| Foto: Islas Secas
SMJEŠTAJ U PRIRODI Resort čine luksuzne kuće i manje vile okružene bujnim raslinjem i osvježavajućim morskim povjetarcem. Ukupno raspolaže s 14 spavaćih soba u koje se može smjestiti do 20 gostiju.
| Foto: Islas Secas
POGLED NA OCEAN Većina smještajnih jedinica pruža širok pogled na ocean i netaknutu prirodu. Gostima je osiguran mir i potpuna privatnost tijekom boravka.
| Foto: Islas Secas
FLEKSIBILNA GASTRONOMIJA Jelovnik se prilagođava sezonskim namirnicama i okusima obale. Gosti sami biraju kada i gdje će objedovati, od panamskog roštilja do svježih specijaliteta pripremljenih od upravo ulovljene ribe.
| Foto: Islas Secas
DOŽIVLJAJ PO MJERI GOSTA Koncept resorta temelji se na potpunoj slobodi i personaliziranoj usluzi. Svaki obrok i iskustvo mogu se prilagoditi željama gostiju.
| Foto: Islas Secas
LES SOURCES DE VOUGEOT, BURGUNDIJA, FRANCUSKA Hotel Les Sources de Vougeot nalazi se u srcu Burgundije, u zgradi iz 14. stoljeća koja je nekoć bila dom opata opatije Cîteaux. Spoj je bogate povijesti i suvremenog luksuza.
| Foto: Islas Secas
ELEGANTAN SMJEŠTAJ Hotel ima 49 smještajnih jedinica, uključujući ekskluzivni Le Moulin. Ovaj apartman nudi privatnu nordijsku kupku, terasu i vlastiti vrt.
| Foto: Islas Secas
VRHUNSKA KUHINJA Restorani nude degustacijske jelovnike koji predstavljaju tradicionalne okuse Burgundije. Cijene višeslijednih večera počinju od 90 eura.
| Foto: Islas Secas
LOKALNA TRADICIJA Gosti mogu sudjelovati u radionicama i obilascima lokalnih proizvođača. Tako upoznaju proizvodnju dijonskog senfa, burgundskih sireva, medenjaka i likera od crnog ribiza.
| Foto: Islas Secas
AUTENTIČNO ISKUSTVO Hotel nastoji približiti gostima pravu atmosferu Burgundije. Naglasak je na lokalnoj kulturi, gastronomiji i zanatskoj tradiciji.
| Foto: Islas Secas
ARCTIC BATH, HARADS, ŠVEDSKA LAPONIJA Arctic Bath jedinstveni je plutajući hotel i spa centar na rijeci Lule u švedskoj Laponiji. Inspiriran je tradicijom transporta drvne građe riječnim putem.
| Foto: Instagram/arcticbath_sweden
POSEBAN IZGLED ZIMI Tijekom zime hotel se zaledi u rijeku i postaje dio ledenog krajolika. Njegov kružni oblik čini ga jednom od najprepoznatljivijih građevina u regiji.
| Foto: Instagram/arcticbath_sweden
SKANDINAVSKI DIZAJN Kompleks ima 12 soba i kabina uređenih u minimalističkom skandinavskom stilu. Sve nude panoramski pogled na okolnu prirodu.
| Foto: Instagram/arcticbath_sweden
SPA I WELLNESS Gostima su na raspolaganju hladne kupke, sauna, topli bazen i razni tretmani poput masaža, ayurvede i terapija glinom. Wellness tretmani dostupni su uz nadoplatu.
| Foto: Instagram/arcticbath_sweden
ZIMSKE AVANTURE Tijekom zime moguće je sudjelovati u vožnjama saonica koje vuku haskiji i drugim sezonskim izletima. Boravak je osmišljen za potpuni doživljaj arktičke prirode.
| Foto: Instagram/arcticbath_sweden
THE SIX BELLS COUNTRYSIDE INN, NEW YORK, SAD Ovaj butik hotel donosi djelić britanskog sela u New York kroz dizajn inspiriran izmišljenim engleskim selom Barrow's Green. Njegov stil podsjeća na cottagecore estetiku koja slavi romantičan život u prirodi.
| Foto: The Six Bells Hotel
BAJKOVITI SMJEŠTAJ Hotel ima 11 soba s neobičnim nazivima poput Innkeeper's Suite, Mildred's Plum i Double Duke. Koncept je zamišljen kao "knjiga priča u kojoj se može prespavati".
| Foto: The Six Bells Hotel
TOPLA SEOSKA ATMOSFERA Interijer kombinira rustikalne detalje i nostalgičan ugođaj engleskog sela. Cilj je gostima pružiti osjećaj boravka u nekom drugom vremenu.
| Foto: The Six Bells Hotel
TRADICIONALNA KUHINJA Iako je uređenje inspirirano Engleskom, restoran i konoba temelje se na ranoj američkoj i tradicionalnoj seoskoj kuhinji. Jelovnik donosi klasična domaća jela.
| Foto: The Six Bells Hotel
JEDINSTVEN DOŽIVLJAJ Hotel spaja maštu, dizajn i gastronomiju u neobično iskustvo. Namijenjen je gostima koji traže drugačiji i pamtljiv boravak.
| Foto: The Six Bells Hotel
GANGTEY LODGE, BUTAN Gangtey Lodge smješten je iznad netaknute doline Phobjikha u Butanu i gostima pruža pogled na jedan od najljepših krajolika Himalaje. Luksuzni resort spaja prirodu, tradiciju i mir.
| Foto: Gangtey Lodge
LUKSUZNE SUITE Objekt ima 12 prostranih apartmana uređenih poput tradicionalnih seoskih kuća. Svaka jedinica opremljena je ručno obrađenim kamenim podovima i posebnim detaljima.
| Foto: Gangtey Lodge
TRADICIONALNI ELEMENTI Apartmani imaju bhukhari peći na drva i samostojeće engleske kade smještene uz velike prozore s pogledom na dolinu. Tako se spajaju lokalna baština i suvremena udobnost.
| Foto: Gangtey Lodge
PROGRAM DOBROBITI Iskustvo "5 ključeva dobrobiti" uključuje boravak u prirodi, wellness tretmane, duhovne aktivnosti te upoznavanje butanske gastronomije i kulture.
| Foto: Gangtey Lodge
ODMORE ZA TIJELO I UM Cilj programa je pomoći gostima da se opuste i obnove fizički i mentalno. Naglasak je na miru, prirodi i autentičnom upoznavanju Butana.
| Foto: Gangtey Lodge