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BISTE LI IH POSJETILI?

FOTO La liste objavio 5 hotelskih skrivenih dragulja za 2026.

La Liste, jedan od najuglednijih svjetskih vodiča za hotele i restorane, objavio je dobitnike nagrada Discovery Gem Hotel Awards za 2026. Prema njihovu izboru, riječ je o pet najljepših i najposebnijih manje poznatih hotela na svijetu
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FOTO La liste objavio 5 hotelskih skrivenih dragulja za 2026.
ISLAS SECAS RESORT, PANAMA Islas Secas Resort smješten je na privatnom otočju u Panami, u zaljevu Gulf of Chiriquí. Smatra se jednim od najekskluzivnijih i najizoliranijih otočnih odmarališta u Americi. | Foto: Islas Secas
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ISLAS SECAS RESORT, PANAMA Islas Secas Resort smješten je na privatnom otočju u Panami, u zaljevu Gulf of Chiriquí. Smatra se jednim od najekskluzivnijih i najizoliranijih otočnih odmarališta u Americi. | Foto: Islas Secas
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